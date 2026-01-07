Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Утепление фундамента теплицы
Мульчировала корни деревьев осенью — и почва сохранила тепло до весны: растения не замёрзли

Солома и торф защищают почву от замерзания и сохраняют влагу — агрономы

В последние годы российская погода стала более непредсказуемой, что заставляет садоводов готовить участки к морозам без привычного снежного покрова. Специалисты издание NEWS.ru рассказали, как с помощью доступных методов можно защитить растения, чтобы они пережили холодный сезон.

Защита теплолюбивых растений

Для того чтобы сохранить теплолюбивые культуры, такие как земляника, ежевика и актинидия, специалисты рекомендуют укрывать их рыхлым нетканым материалом. Это поможет растению "дышать" и избежать перегрева, что важно для их здоровья в зимнее время.

Для подробностей по поводу ухода за растениями в зимний период вы можете ознакомиться с рекомендациями экспертов по уходу за садом зимой.

Как защитить корни деревьев

Чтобы защитить корни плодовых деревьев от холода, необходимо использовать мульчирование. Для этого подойдут такие материалы, как солома, торф или опилки, которые укладывают слоем не менее 10-15 см. Эти материалы сохранят тепло в почве и помогут удерживать влагу. По советам экспертов, можно сверху расстелить лапник, который также помогает сохранять снег, защищая почву.

Использование мульчи для защиты корней поможет растениям выжить даже в самые суровые зимы.

Подзимний полив и укрытия

Если почва на участке сухая, важно провести подзимний полив. Это поможет предотвратить быструю замерзание земли, так как влажная почва замерзает гораздо медленнее. Розы и декоративные кустарники специалисты советуют укрывать легкими каркасными конструкциями. Такие меры помогут сохранить растения в целости и сохранности до весны.

Если вам интересно, как защищать растения от зимних холодов, то узнайте больше о самых эффективных методах.

