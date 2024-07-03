На одной из строительных площадок в Москве, расположенной в Даниловском районе на юге города, произошла трагедия, унесшая жизнь рабочего. Информацию о происшествии передали телеканал РЕН ТВ и издание Mash. Скончался мужчина в кабине башенного крана.
Строительство осуществляется компанией Pioneer, на сайте которой указано, что она является застройщиком жилого комплекса High Life.
Согласно сообщениям, мужчина работал на высоте 200 метров в кабине башенного крана на 32-м этаже. Он потерял сознание из-за жары, которая в течение нескольких дней держалась в городе. Его коллега, заметивший, что работа остановилась, поспешил наверх и обнаружил бездыханного мужчину в кабине.
Медики и спасатели были вызваны на место происшествия, но не смогли эвакуировать рабочего. Mash сообщил, что дверь в кабину была заперта, а РЕН ТВ добавил, что ветер препятствовал спасателям в их работе.
К сожалению, к моменту, когда спасатели смогли добраться до мужчины, он уже скончался. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.
РБК направил запрос в компанию Pioneer для получения дополнительной информации о произошедшем.
Метеорологи предупреждали жителей Москвы и Московской области о необычайной жаре, которая могла достигать отметки в плюс 34 градуса в начале июля.
Фото: From Wikimedia Commons/ Philippe Alès
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