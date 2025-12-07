Водители ставят шины M+S и не понимают, что происходит на дороге — и вот почему

Многие автомобилисты хотя бы раз замечали на боковине покрышек символы M+S, но не все понимают, что скрывается за этой комбинацией. Нередко её принимают за полноценную зимнюю маркировку, хотя на деле всё сложнее. От правильного выбора шин зависит безопасность на дороге и стабильность управляемости автомобиля. Об этом сообщает РБК Autonews.

Что означает маркировка M+S на автомобильных шинах

Маркировка M+S (а также варианты M&S, M. S, M-S) используется на нешипованных моделях и указывает, что покрышка способна работать в условиях грязи и снега. При межсезонной эксплуатации такие шины обеспечивают более уверенное сцепление, чем стандартные летние, но это не делает их полноценной зимней резиной. В ряде стран Европы, включая Германию и Швецию, M+S недостаточно — обязательным считается наличие символа 3PMSF, то есть пиктограммы с тремя горными вершинами и снежинкой. Этот регламент появился в 2012 году и стал обязательным для всех производителей, что отмечается в отраслевых исследованиях и обзорах среди тех, кто анализирует, как производители обновили маркировку шин.

Российские нормы трактуют обозначения иначе. Согласно техрегламенту Таможенного союза и ряду ГОСТов, резина с маркировкой M+S может считаться зимней, даже если не имеет символа 3PMSF. Такая формулировка позволяет разное толкование, и в итоге многие модели, относимые к демисезонным, тоже получают право считаться зимними с точки зрения законодательства. Но эксплуатационные характеристики остаются ограниченными.

Протектор шин M+S, как правило, имеет развитую систему блоков, ламелей и сцепных кромок. Резиновая смесь адаптирована для работы при умеренном минусе, благодаря чему покрышки сохраняют эластичность и устойчивость к скольжению в переходные периоды года. Однако при серьёзных морозах свойства быстро ухудшаются, и сцепление с дорогой перестаёт соответствовать ожиданиям.

Особенности применения маркировки в разных странах

Подход к маркировке сильно различается по географии. Европейские требования предполагают обязательную сертификацию шин с символом 3PMSF. Такие модели проходят независимые испытания, подтверждающие их надёжность при низких температурах. Процедура сертификации чётко регламентирована, а итоговый знак ставится только при соблюдении всех условий.

Российская классификация мягче: шины M+S приравнены к зимним, что позволяет использовать их без риска нарушения закона. Но специалисты подчёркивают, что в условиях частых морозов, гололёда и снежных заносов их эффективность уступает моделям с 3PMSF. Для большинства регионов страны, где температуры нередко опускаются ниже -10 °C, такие шины пригодны только как демисезонный вариант.

Отдельная ситуация — внедорожные покрышки. Маркировка M+S на них может означать особенностии конструкции протектора, а не зимние свойства. Поэтому выбор шин нужно всегда соотносить с климатом и режимами эксплуатации автомобиля.

Когда можно использовать шины M+S и чем они отличаются на дороге

Шины M+S подходят для регионов с мягкой зимой, где температура чаще всего колеблется около нуля. Они обеспечивают более плавный ход, чем летние, и работают тише, чем шипованные модели. На небольшом минусе сохраняют эластичность и приемлемые сцепные характеристики. Но при морозах ниже -10 °C, гололёде и сильных снегопадах сцепление становится недостаточным, а тормозной путь увеличивается.

Летом эксплуатация M+S разрешена. Запрет касается только шипованных шин, которые нельзя использовать с июня по август. Тем не менее жаркая погода ускоряет износ и снижает сцепление, особенно на высоких скоростях. На мокром покрытии такие шины могут проигрывать летним аналогам по устойчивости к аквапланированию, о чём напоминают экспертные исследования в области всесезонных шин.

Для городских кроссоверов и легковых автомобилей средней мощности M+S может быть приемлемым решением. Но для внедорожников и мощных моделей недостаток жёсткости и точности управления будет заметен сильнее.

Сравнение шин M+S и моделей с символом 3PMSF

Сравнение этих категорий показывает, что они решают разные задачи:

M+S отражает особенности конструкции протектора и состава смеси, но не гарантирует работу в экстремальных зимних условиях. 3PMSF подтверждает прохождение сертифицированных зимних тестов и обеспечивает устойчивость на снегу и льду. M+S оптимальна для межсезонья и мягкой зимы. 3PMSF подходит для регионов с морозами, снегопадами и переменчивыми дорогами.

Таким образом, формальное признание шин M+S зимними не делает их полноценным аналогом сертифицированных моделей.

Плюсы и минусы шин M+S

Характеристики этих покрышек имеют свои преимущества и ограничения.

Плюсы проявляются в условиях переменчивой погоды. Они обеспечивают мягкость хода, низкий уровень шума и лучшее сцепление, чем летние модели в прохладных условиях. Многие водители отмечают удачный баланс комфорта и устойчивости на умеренных скоростях.

Минусы важны при выборе резины:

• сцепление на льду слабее, чем у зимних моделей;

• быстрый износ в жаркую погоду;

• менее точная управляемость на высоких скоростях;

• устойчивость к аквапланированию ниже, чем у летних шин.

Эти факторы необходимо учитывать перед покупкой, особенно если автомобиль используется ежедневно и в разных климатических условиях.

Советы по выбору шин M+S

Учитывайте климат региона: при морозах ниже -10 °C требуется резина с 3PMSF. Соотносите выбор со стилем вождения: активным водителям нужна более устойчивая модель. Проверяйте дату изготовления — стареющая резина теряет эластичность. Для кроссоверов подойдут варианты с усиленной боковиной. В жарком климате переходите на летние шины, чтобы продлить срок службы M+S.

Популярные вопросы о шинах M+S

Что лучше — M+S или шины с 3PMSF?

Если зима мягкая — подойдут M+S. При частых морозах, снегопадах и гололёде выбор должен быть в пользу 3PMSF.

Можно ли ездить летом на M+S?

Да, законодательство не запрещает использование таких шин летом, однако высокая температура приводит к ускоренному износу.

Подходят ли шины M+S для внедорожников?

Они подходят лишь для базовых условий эксплуатации. Для серьёзного бездорожья или автомобилей высокой мощности нужны специализированные модели.