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Путин: с 2025 года МРОТ составит 48% от медианной зарплаты
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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 18:01

Путин: с 2025 года МРОТ составит 48% от медианной зарплаты

Со следующего года мнимальный размер составит 48% от медианной зарплаты, что составляет примерно 22 тысячи рублей, заявил Владимир Путин в ходе пленарной сессии на ПМЭФ.

Президент России подчеркнул, что показатель продолжит расти и к 2030 году достигнет 35 тысяч рублей.

Соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой в России будет установлено с 2025 года, рассказал российский лидер.

"Он (МРОТ) уже превышает прожиточный минимум, как это определено в конституции, и в дальнейшем мы завяжем его индексацию на общий рост зарплат в экономике. Начиная со следующего года будет установлено соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой, которую получают большинство занятых в нашей экономике людей", — проинформировал Путин.

Ранее Путин назвал главной целью опережающий экономику рост доходов россиян.

Фото: Freepik.

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