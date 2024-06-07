Со следующего года мнимальный размер составит 48% от медианной зарплаты, что составляет примерно 22 тысячи рублей, заявил Владимир Путин в ходе пленарной сессии на ПМЭФ.

Президент России подчеркнул, что показатель продолжит расти и к 2030 году достигнет 35 тысяч рублей.

Соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой в России будет установлено с 2025 года, рассказал российский лидер.

"Он (МРОТ) уже превышает прожиточный минимум, как это определено в конституции, и в дальнейшем мы завяжем его индексацию на общий рост зарплат в экономике. Начиная со следующего года будет установлено соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой, которую получают большинство занятых в нашей экономике людей", — проинформировал Путин.

Ранее Путин назвал главной целью опережающий экономику рост доходов россиян.

Фото: Freepik.