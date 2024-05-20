В России ряд министерств не поддержал законопроект ЛДПР о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 30 тыс. рублей с 1 января 2025 г. Против высказлись в Минтруде, Минэкономразвитии, Минфине и Минюсте.

Как сообщает iz.ru, правительство подготовило отрицательное заключение и 20 мая чиновники его рассмотрят на комиссии по законодательной деятельности. Кабмин не увидел четкого обоснования к инициативе.

Отмечается, что в документах к законопроекту отсутсвует информация об источниках финансирования нового МРОТ. В правительстве не увидели, где брать деньги, чтобы выплачивать повышенные суммы.

"Кроме того, значительное повышение МРОТ усилит финансовую нагрузку на работодателей", — отметили в исполнительном органе власти.

В заключении кабмина говорится, что резкое повышение минимального размера оплаты труда со следцющего года негативно отразится, как на бюджете страны, так и на деятельности работодателей.

Как оказалось, в планах правительства увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей — такую задачу поставил президент Владимир Путин, но это произойдет к 2030 году. А пока этот показатель увеличивают постепенно: с 2023 года он вырос на 18,5%, с 1 января 2024 года составляет 19 242 руб.

С учетом этого, в проекте отзыва исполнтельного органа власти говорится, что "правительство РФ не поддерживает законопроект в представленной редакции".

Фото: Flickr/Ed Yourdon (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)