Прививка
Прививка
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 22:09

Вакцина от COVID оказалась союзником против рака: неожиданное открытие врачей

Исследование: мРНК-вакцины от COVID-19 увеличивают выживаемость пациентов с раком легких и кожи

Иммунология и онкология редко пересекаются в новостях, но на этот раз наука сделала шаг, способный изменить подход к лечению рака. Ученые из Университета Флориды и Онкологического центра им. М. Д. Андерсона Техасского университета обнаружили, что мРНК-вакцины против COVID-19 не только защищают от вируса, но и заметно повышают выживаемость пациентов с раком легких и кожи, проходящих иммунотерапию.

Исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что вакцинация активизирует иммунную систему настолько мощно, что усиливает эффект лекарств, предназначенных для борьбы с опухолями. Если эти данные подтвердятся, медицина может получить универсальный инструмент, способный помочь при самых разных видах рака.

Неожиданный союз вакцины и иммунотерапии

Команда ученых изучила истории болезни более тысячи пациентов с раком легких и кожи, лечившихся в клинике MD Anderson. Выяснилось, что те, кто получил мРНК-вакцину в течение ста дней после начала иммунотерапии, жили значительно дольше, чем невакцинированные пациенты.

"Последствия экстраординарны — это может произвести революцию во всей области онкологической помощи", — сказал соавтор исследования, детский онколог UF Health Элиас Сайур.

По его словам, речь может идти о создании неспецифической, "универсальной" вакцины, которая запускает иммунный отклик, помогая организму бороться с разными формами рака без точечного нацеливания на конкретный белок опухоли.

Сайур занимается этой темой уже более восьми лет. Его лаборатория изучает, как мРНК-технологии и липидные наночастицы могут усиливать активность иммунной системы. Матричная РНК (мРНК) — это молекула, присутствующая во всех клетках организма и несущая инструкции для производства белков. Именно на ней основаны известные вакцины против коронавируса.

Когда вирус помогает в борьбе с опухолью

Первые результаты исследования оказались неожиданными даже для самих ученых. Лабораторные опыты показали, что сильный иммунный ответ можно вызвать не только прицельным воздействием на белки раковых клеток, но и общим "сигналом тревоги" для всей иммунной системы — похожим на то, как она реагирует на вирусную инфекцию.

Именно это навело исследователей на мысль проверить, действует ли мРНК-вакцина от COVID так же.

"Результаты этого исследования демонстрируют, насколько мощными на самом деле являются препараты на основе мРНК и что они революционизируют наше лечение рака", — отметил профессор Университета Джона Хопкинса Джефф Коллер.

Анализ данных показал: среди пациентов с раком легких вакцинация увеличила медиану выживаемости почти вдвое — с 20,6 до 37,3 месяцев. При метастатической меланоме рост составил от 26,7 до примерно 40 месяцев. И это при том, что некоторые участники исследования на момент публикации работы все еще были живы — эффект может оказаться даже сильнее.

Для сравнения: обычные вакцины против гриппа и пневмонии, не основанные на мРНК, не дали такого результата.

Как это работает

Иммунотерапия уже несколько лет считается одной из ключевых надежд современной онкологии. Она помогает "высвободить" собственную защиту организма, которая нередко блокируется самими опухолями. Однако ответ на такое лечение получают далеко не все пациенты.

Новая работа показала, что мРНК-вакцина может выступать как катализатор — усиливая эффект иммунотерапии. Ученые описали механизм так: вакцина действует как мощный стимул, который "пробуждает" иммунные клетки и направляет их из опухоли в лимфатические узлы, где формируется ответ против рака.

"Один из механизмов того, как это работает, заключается в том, что когда вы вводите мРНК-вакцину, которая действует как вспышка, которая начинает перемещать все эти иммунные клетки из плохих областей, таких как опухоль, в хорошие области, такие как лимфатические узлы", — пояснил Сайур.

Чтобы подтвердить наблюдения, исследователи провели эксперименты на животных. У мышей комбинация мРНК-вакцины, нацеленной на спайковый белок COVID, и ингибиторов иммунных контрольных точек вызывала мощную противоопухолевую реакцию. Ранее устойчивые к лечению опухоли начинали сокращаться.

Почему открытие важно

В обычной практике врачи применяют иммунотерапию, когда другие методы — химиотерапия, облучение или операция — уже не дают эффекта. Но эффективность таких препаратов сильно зависит от состояния иммунной системы. Если мРНК-вакцина способна "перезапустить" этот механизм, она может стать важным дополнением к терапии поздних стадий рака.

"Хотя причинно-следственная связь еще не доказана, это тот тип пользы от лечения, к которому мы стремимся и надеемся увидеть с помощью терапевтических вмешательств, но редко это происходит", — отметил директор Института клинических и трансляционных наук UF Дуэйн Митчелл.

Сейчас готовится рандомизированное клиническое испытание, чтобы подтвердить результаты в контролируемых условиях.

Ближайшие шаги: от лаборатории к пациентам

Следующий этап — запуск масштабного клинического исследования через сеть OneFlorida+ Clinical Research Network, объединяющую больницы и медицинские центры в шести штатах США.

"Одна из наших ключевых мотиваций в OneFlorida — перенести открытия из академических сред в реальный мир и места, где пациенты получают помощь", — сказала руководитель консорциума Бетси Шенкман.

Эти исследования финансируются Национальным институтом рака и несколькими благотворительными фондами. Если гипотеза подтвердится, ученые смогут разработать вакцину, не зависящую от конкретного типа опухоли — универсальный препарат, усиливающий работу иммунотерапии при любых видах рака.

А что если универсальная вакцина станет реальностью?

Сегодня мРНК-технологии уже доказали свою эффективность в создании вакцин от COVID-19. Теперь они могут сыграть ту же роль и в онкологии. Даже если новая вакцина увеличит эффективность терапии всего на 5-10%, для людей с тяжелыми формами рака это означает дополнительные месяцы или годы жизни.

"Если это может удвоить то, чего мы достигаем в настоящее время, или даже постепенно — 5%, 10% — это много значит для этих пациентов", — подчеркнул Сайур.

Плюсы и минусы мРНК-подхода

Плюсы

Минусы

Быстрое производство и гибкость рецептуры

Высокая стоимость клинических испытаний

Возможность применения при разных видах рака

Необходимость строгого контроля побочных эффектов

Усиление работы иммунотерапии

Требуется подтверждение эффективности на больших выборках

Потенциал для универсальной вакцины

Сложность хранения и транспортировки мРНК-препаратов

FAQ

Как действует мРНК-вакцина против COVID в контексте рака?
Она не лечит опухоль напрямую, а стимулирует иммунную систему, усиливая эффект иммунотерапии.

Можно ли использовать такую вакцину вместо онкопрепаратов?
Нет, речь идет о совместном применении. Вакцина не заменяет лекарства, а повышает их эффективность.

Когда начнут клинические испытания?
Первые исследования на людях запланированы в ближайшие два года в рамках сети OneFlorida+.

Мифы и правда

Миф: мРНК-вакцины изменяют ДНК человека.
Правда: мРНК не проникает в ядро клетки и не влияет на генетический материал.

Миф: вакцина от COVID бесполезна для онкопациентов.
Правда: исследование показало, что вакцинация повышает шансы на выживание.

Миф: эффект связан только с COVID-инфекцией.
Правда: ученые доказали, что дело именно в механизме мРНК, а не в вирусе.

