Мозг живёт по расписанию: исследователи MIT доказали, что внимание движется по строгому внутреннему ритму
Новое исследование Массачусетского технологического института (MIT) переворачивает наше представление о том, как работает человеческий мозг. Учёные из Института обучения и памяти Пикауэра обнаружили, что мозговые волны действуют не хаотично, а поразительно скоординированно — они "прочёсывают" кору больших полушарий, словно радар, помогая мозгу замечать малейшие изменения в окружающем мире.
Как мозг "сканирует" реальность
Команда под руководством нейробиолога Хио-Бин Хан и профессора Эрла К. Миллера исследовала, как мозг удерживает и анализирует визуальную информацию в краткосрочной перспективе — процесс, известный как зрительная рабочая память.
Кора головного мозга создаёт пространственную карту восприятия: где находятся предметы, как они двигаются, чем отличаются друг от друга. Именно по этой карте проходят тета-волны - ритмы определённой частоты, которые "сканируют" пространство, проверяя, не произошло ли что-то необычное.
"Бегущие волны в коре не просто сопровождают мышление, они организуют его", — пояснил профессор Эрл Миллер.
То, насколько быстро и точно человек замечает изменение в визуальной сцене, напрямую зависит от фазы этих волн — момента, когда электрическая активность достигает определённой области коры.
Советы шаг за шагом: как проводилось исследование
-
Испытуемыми стали животные, которых обучили играть в простую видеоигру.
-
На экране появлялся массив цветных квадратов, затем — второй, где один квадрат менял цвет.
-
Задача — как можно быстрее повернуть взгляд к изменившемуся квадрату.
-
Учёные фиксировали движения глаз и время реакции, одновременно записывая активность мозга.
-
После сотен попыток исследователи выявили закономерность между направлением взгляда, скоростью реакции и фазой тета-волн.
Результаты показали: если визуальное изменение совпадало с оптимальной тета-фазой в определённой зоне коры, реакция была максимально быстрой. И наоборот — "вне ритма" мозг реагировал медленнее.
Сравнение мозговых ритмов
|Тип волн
|Частота
|Функция
|Роль в эксперименте
|Тета (4-8 Гц)
|Низкая
|Ритмическое сканирование, организация внимания
|Основной механизм обнаружения изменений
|Бета (13-30 Гц)
|Средняя
|Контроль контекста и состояния задачи
|Подавляется при активных тета-всплесках
|Гамма (30-100 Гц)
|Высокая
|Кодирование сенсорной информации
|Усиливается при визуальном фокусе
Такое взаимодействие волн подтверждает идею о "волновых вычислениях" - когда мозг обрабатывает информацию не с помощью отдельных нейронов, а посредством согласованных колебаний.
Ошибка — Последствие — Альтернатива
-
Ошибка: считать, что мозговые волны — лишь побочный продукт активности нейронов.
Последствие: недооценка их вычислительной роли в восприятии.
Альтернатива: рассматривать волны как основу для синхронизации когнитивных процессов.
-
Ошибка: измерять активность мозга без учёта пространственной фазы волн.
Последствие: искажение результатов нейровизуализации.
Альтернатива: использовать методы фазового анализа и картирования ритмов.
-
Ошибка: полагать, что внимание — статический процесс.
Последствие: игнорирование динамической природы восприятия.
Альтернатива: учитывать, что внимание перемещается ритмически, следуя тета-волнению.
А что если научиться управлять мозговыми волнами?
Учёные MIT уже планируют разработку системы обратной связи, способной усиливать нужные частоты — в частности, тета-ритмы. Такая технология может помочь людям улучшить память, внимание и скорость реакции.
Если удастся точно стимулировать кору в нужной фазе, можно будет тренировать мозг так же, как мышцы — увеличивая "объём" зрительной памяти и снижая когнитивные ошибки. В будущем подобные методы могут применяться в нейрореабилитации, обучении и даже киберспорте.
Плюсы и минусы открытия
|Плюсы
|Минусы
|Новое понимание организации внимания
|Пока исследования ограничены лабораторными условиями
|Возможность создания технологий улучшения памяти
|Неясно, как безопасно влиять на тета-ритмы у человека
|Подтверждение концепции волновых вычислений
|Требуется междисциплинарный подход и сложное оборудование
|Основа для терапии когнитивных нарушений
|Этические вопросы стимуляции мозга
Мифы и правда
-
Миф: мозговые волны — просто фоновая активность.
Правда: они активно участвуют в вычислительных процессах мозга и определяют внимание.
-
Миф: мозг реагирует мгновенно на визуальные изменения.
Правда: реакция зависит от совпадения сигнала с ритмом тета-волн.
Исторический контекст
Идея о мозговых ритмах появилась ещё в начале XX века, когда немецкий психиатр Ганс Бергер впервые зарегистрировал электрическую активность мозга с помощью ЭЭГ. С тех пор учёные связывали волны с разными состояниями — сном, бодрствованием, концентрацией.
Исследование MIT стало важным шагом вперёд: оно показало, что волны не просто отражают состояние мозга, а управляют вычислениями, распределяя внимание и память в пространстве.
Три интересных факта
-
Тета-волны особенно активны при медленной ходьбе и ориентировании в пространстве — это тот же ритм, что помогает мозгу "сканировать" мир.
-
Один цикл тета-волны длится около 150 миллисекунд — примерно столько же, сколько нужно глазам, чтобы заметить изменение цвета на экране.
-
В будущем технология усиления тета-ритмов может лечить нарушения внимания, такие как ADHD.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru