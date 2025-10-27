Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Учёный исследует мозг
Учёный исследует мозг
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 10:23

Мозг живёт по расписанию: исследователи MIT доказали, что внимание движется по строгому внутреннему ритму

Мозговые волны координируют внимание и память, доказали нейробиологи MIT — Эрл Миллер

Новое исследование Массачусетского технологического института (MIT) переворачивает наше представление о том, как работает человеческий мозг. Учёные из Института обучения и памяти Пикауэра обнаружили, что мозговые волны действуют не хаотично, а поразительно скоординированно — они "прочёсывают" кору больших полушарий, словно радар, помогая мозгу замечать малейшие изменения в окружающем мире.

Как мозг "сканирует" реальность

Команда под руководством нейробиолога Хио-Бин Хан и профессора Эрла К. Миллера исследовала, как мозг удерживает и анализирует визуальную информацию в краткосрочной перспективе — процесс, известный как зрительная рабочая память.

Кора головного мозга создаёт пространственную карту восприятия: где находятся предметы, как они двигаются, чем отличаются друг от друга. Именно по этой карте проходят тета-волны - ритмы определённой частоты, которые "сканируют" пространство, проверяя, не произошло ли что-то необычное.

"Бегущие волны в коре не просто сопровождают мышление, они организуют его", — пояснил профессор Эрл Миллер.

То, насколько быстро и точно человек замечает изменение в визуальной сцене, напрямую зависит от фазы этих волн — момента, когда электрическая активность достигает определённой области коры.

Советы шаг за шагом: как проводилось исследование

  1. Испытуемыми стали животные, которых обучили играть в простую видеоигру.

  2. На экране появлялся массив цветных квадратов, затем — второй, где один квадрат менял цвет.

  3. Задача — как можно быстрее повернуть взгляд к изменившемуся квадрату.

  4. Учёные фиксировали движения глаз и время реакции, одновременно записывая активность мозга.

  5. После сотен попыток исследователи выявили закономерность между направлением взгляда, скоростью реакции и фазой тета-волн.

Результаты показали: если визуальное изменение совпадало с оптимальной тета-фазой в определённой зоне коры, реакция была максимально быстрой. И наоборот — "вне ритма" мозг реагировал медленнее.

Сравнение мозговых ритмов

Тип волн Частота Функция Роль в эксперименте
Тета (4-8 Гц) Низкая Ритмическое сканирование, организация внимания Основной механизм обнаружения изменений
Бета (13-30 Гц) Средняя Контроль контекста и состояния задачи Подавляется при активных тета-всплесках
Гамма (30-100 Гц) Высокая Кодирование сенсорной информации Усиливается при визуальном фокусе

Такое взаимодействие волн подтверждает идею о "волновых вычислениях" - когда мозг обрабатывает информацию не с помощью отдельных нейронов, а посредством согласованных колебаний.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  • Ошибка: считать, что мозговые волны — лишь побочный продукт активности нейронов.
    Последствие: недооценка их вычислительной роли в восприятии.
    Альтернатива: рассматривать волны как основу для синхронизации когнитивных процессов.

  • Ошибка: измерять активность мозга без учёта пространственной фазы волн.
    Последствие: искажение результатов нейровизуализации.
    Альтернатива: использовать методы фазового анализа и картирования ритмов.

  • Ошибка: полагать, что внимание — статический процесс.
    Последствие: игнорирование динамической природы восприятия.
    Альтернатива: учитывать, что внимание перемещается ритмически, следуя тета-волнению.

А что если научиться управлять мозговыми волнами?

Учёные MIT уже планируют разработку системы обратной связи, способной усиливать нужные частоты — в частности, тета-ритмы. Такая технология может помочь людям улучшить память, внимание и скорость реакции.

Если удастся точно стимулировать кору в нужной фазе, можно будет тренировать мозг так же, как мышцы — увеличивая "объём" зрительной памяти и снижая когнитивные ошибки. В будущем подобные методы могут применяться в нейрореабилитации, обучении и даже киберспорте.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Новое понимание организации внимания Пока исследования ограничены лабораторными условиями
Возможность создания технологий улучшения памяти Неясно, как безопасно влиять на тета-ритмы у человека
Подтверждение концепции волновых вычислений Требуется междисциплинарный подход и сложное оборудование
Основа для терапии когнитивных нарушений Этические вопросы стимуляции мозга

Мифы и правда

  • Миф: мозговые волны — просто фоновая активность.
    Правда: они активно участвуют в вычислительных процессах мозга и определяют внимание.

  • Миф: мозг реагирует мгновенно на визуальные изменения.
    Правда: реакция зависит от совпадения сигнала с ритмом тета-волн.

Исторический контекст

Идея о мозговых ритмах появилась ещё в начале XX века, когда немецкий психиатр Ганс Бергер впервые зарегистрировал электрическую активность мозга с помощью ЭЭГ. С тех пор учёные связывали волны с разными состояниями — сном, бодрствованием, концентрацией.

Исследование MIT стало важным шагом вперёд: оно показало, что волны не просто отражают состояние мозга, а управляют вычислениями, распределяя внимание и память в пространстве.

Три интересных факта

  • Тета-волны особенно активны при медленной ходьбе и ориентировании в пространстве — это тот же ритм, что помогает мозгу "сканировать" мир.

  • Один цикл тета-волны длится около 150 миллисекунд — примерно столько же, сколько нужно глазам, чтобы заметить изменение цвета на экране.

  • В будущем технология усиления тета-ритмов может лечить нарушения внимания, такие как ADHD.

