Ночные переживания и беспокойство
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 11:45

Мозг теряет контроль после одной ночи без сна: учёные зафиксировали эффект, сравнимый с опьянением

Бессонная ночь снижает способность мозга оценивать риски и последствия — Чжо Фан

Бессонная ночь кажется мелочью: недосмотренный сериал, срочный отчёт или просто неспокойный сон. Но для мозга такая ночь — испытание, которое способно изменить его работу уже через несколько часов. Новое исследование Оттавского университета совместно с Пенсильванским университетом показало, что даже одни сутки без сна снижают способность человека оценивать риски и последствия своих действий. Это особенно критично для людей, чья работа связана с принятием решений под давлением — политиков, военных, врачей, спасателей.

Почему сон так важен

Сон — не просто отдых. Это активный процесс, в котором мозг восстанавливает нейронные связи, очищается от токсинов, обрабатывает информацию и "перепрошивает" воспоминания. Без полноценного сна страдают внимание, концентрация и эмоциональная устойчивость.

Когда человек не спит, его мозг начинает работать как перегруженный процессор — медленнее, с ошибками, и чаще выдаёт "сбои" в виде импульсивных поступков или неверных решений. Недосып снижает бдительность, замедляет реакцию и мешает анализировать последствия действий.

"Здравый смысл подсказывает, что если у человека проблемы со сном, нарушения сна или расстройство сна, то это влияет на его когнитивные функции, внимание и работоспособность. Но это также влияет на эмоциональное состояние", — говорит специалист по анализу данных, факультет психологии Оттавского университета, Чжо Фан.

Учёные объясняют: при нехватке сна мозг буквально "перестраивает" приоритеты. Центры удовольствия становятся активнее, а зоны, отвечающие за контроль и анализ, ослабляются. В результате человек склонен переоценивать выгоды и недооценивать риски.

Сравнение

Состояние Активность мозга Эмоциональная реакция Принятие решений Уровень концентрации
После полноценного сна Высокая, сбалансированная Адекватная и устойчивая Взвешенное и рациональное Высокий
После бессонной ночи Замедленная, неустойчивая Ослабленная или избыточная Импульсивное и рискованное Низкий

Советы шаг за шагом

  1. Соблюдайте режим. Ложитесь и вставайте в одно и то же время, даже в выходные. Это стабилизирует циркадные ритмы.

  2. Создайте условия для сна. Уберите источники света и шума, проветривайте спальню, используйте плотные шторы.

  3. Откажитесь от гаджетов за час до сна. Синий свет экрана мешает выработке мелатонина — гормона сна.

  4. Следите за питанием. Не употребляйте кофеин и тяжёлую пищу вечером, особенно после 18:00.

  5. Практикуйте расслабление. Тёплая ванна, дыхательные упражнения или чтение книги помогают подготовить организм ко сну.

  6. Контролируйте стресс. Если тревожные мысли мешают заснуть, используйте метод "выгрузки": запишите их на бумаге и отложите до утра.

  7. Регулярно отдыхайте. Даже короткий дневной сон (20-30 минут) помогает восстановить когнитивные функции.

Ошибка-последствия-альтернатива

  1. Ошибка: недооценивать влияние одной бессонной ночи.
    Последствие: снижение концентрации и повышение склонности к риску.
    Альтернатива: обеспечить полноценный сон не менее 7 часов в течение следующей ночи.

  2. Ошибка: пытаться компенсировать недосып кофеином.
    Последствие: временная бодрость сменяется сильным истощением.
    Альтернатива: короткий отдых днём или прогулка на свежем воздухе.

  3. Ошибка: ложиться спать слишком поздно "в запас".
    Последствие: сбой биоритмов и ухудшение качества сна.
    Альтернатива: постепенный переход к оптимальному времени сна.

А что если…

А что если бессонница становится нормой? Долгосрочное лишение сна приводит к хронической усталости и когнитивному упадку. Мозг перестаёт воспринимать недосып как стресс и переходит в режим экономии. В этом состоянии ухудшается память, внимание и эмоциональная регуляция. Люди становятся раздражительными, тревожными, часто совершают ошибки.

Исследования показывают, что хронический недосып связан с повышением уровня кортизола, риском сердечно-сосудистых заболеваний и снижением иммунитета. При этом даже короткие периоды восстановления — полноценные выходные с хорошим сном — помогают вернуть когнитивные функции почти на прежний уровень.

Плюсы и минусы

Фактор Плюсы Минусы
Полноценный сон Улучшает память, концентрацию, снижает стресс Требует режима и самодисциплины
Недосып Можно выполнить больше задач за короткий срок Снижение эффективности, ухудшение реакции, риск ошибок
Короткий дневной сон Повышает работоспособность, улучшает настроение Может затруднить засыпание ночью

FAQ

Какое количество сна считается нормальным?
Взрослому человеку требуется от 7 до 9 часов сна в сутки.

Можно ли "наспать" впрок?
Нет. Мозг не запасает сон — ему важно получать регулярное восстановление.

Помогает ли кофе?
Кофеин маскирует усталость, но не восстанавливает когнитивные функции.

Что делать при хроническом недосыпе?
Пересмотреть график, уменьшить количество стимулов вечером и обратиться к врачу, если проблема сохраняется.

Полезен ли дневной сон?
Да, но короткий — не более 30 минут, иначе можно нарушить ночной цикл сна.

Мифы и правда

  1. Миф: можно выспаться за выходные.
    Правда: восстановить полноценные когнитивные функции за два дня невозможно.

  2. Миф: бессонная ночь безвредна.
    Правда: уже через 24 часа мозг теряет способность адекватно оценивать риски.

  3. Миф: алкоголь помогает заснуть.
    Правда: он нарушает фазу глубокого сна и снижает качество восстановления мозга.

Исторический контекст

На протяжении веков отношение к сну менялось. В античности философы считали его "временем очищения ума", а в эпоху промышленной революции — признаком лени. В XX веке появилось понятие "эффективности сна", и учёные начали изучать его фазы и влияние на когнитивные функции.

Современные исследования, подобные проекту Оттавского университета, доказывают: лишение сна — не просто дискомфорт, а физиологический стресс. В начале 2000-х нейрофизиологи выяснили, что уже через 19 часов без сна мозг функционирует как у человека с уровнем алкоголя в крови 0,8 промилле. Эти данные заставили пересмотреть нормы труда для пилотов, врачей и военных.

Сегодня эксперты, включая Чжо Фан, подчёркивают: культура сна — это вопрос не только здоровья, но и общественной безопасности.

Три интересных факта

  1. Мозг человека активнее перерабатывает информацию во сне, чем в состоянии покоя днём.

  2. После 17 часов без сна снижается скорость реакции так же, как после бокала вина.

  3. Люди, спящие менее 6 часов в сутки, живут в среднем на 10 лет меньше, чем те, кто соблюдает режим сна.

