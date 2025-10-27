Мозг разговаривает сам с собой — и пугается этого: учёные раскрыли, откуда берутся голоса при шизофрении

Пятидесятилетняя гипотеза о природе "голосов" при шизофрении наконец получила научное подтверждение. Международная команда исследователей во главе с Томасом Уитфордом, специалистом по нейропсихологии из Университета Нового Южного Уэльса, доказала, что причина слуховых галлюцинаций кроется в нарушении восприятия внутренней речи. Мозг таких пациентов ошибочно интерпретирует собственные мысли как внешние звуки — и воспринимает их будто бы исходящими извне.

Как теория превратилась в доказанный факт

На протяжении десятилетий психиатры предполагали, что "голоса", слышимые людьми с шизофренией, — результат сбоя в механизме саморегуляции мозга. Когда человек говорит вслух, его мозг заранее "предсказывает" звук собственного голоса, снижая активность слуховой коры. То же самое происходит, когда мы говорим мысленно — внутренний голос тоже подавляет реакцию слуховых центров.

Однако у людей с шизофренией этот предсказательный механизм даёт сбой. Мозг не распознаёт внутреннюю речь как свою и реагирует на неё так, будто это посторонний голос.

"Внутренняя речь — интимное, закрытое явление, поэтому на протяжении многих лет проверить эту теорию было невозможно", — пояснил исследователь Томас Уитфорд.

Как проходило исследование

Учёные применили электроэнцефалографию (ЭЭГ), чтобы измерить активность мозга у трёх групп:

55 человек с шизофренией и недавними слуховыми галлюцинациями,

44 человека с шизофренией, но без галлюцинаций,

43 здоровых участника без психических расстройств.

Всем добровольцам предложили мысленно произносить слоги "bah" или "bih", одновременно прослушивая аудиозапись, в которой звучало одно из этих слов. При этом они не знали, совпадёт ли мысленное слово с услышанным.

Результаты оказались поразительными. У людей, недавно испытывавших галлюцинации, мозг реагировал гораздо сильнее, если внутреннее слово совпадало с внешним. Это означало, что мозг воспринимал внутреннюю речь как внешний источник звука.

У здоровых участников, наоборот, наблюдалось нормальное снижение активности слуховой коры — то самое, которое происходит при обычной речи вслух.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

Ошибка: мозг не отличает собственные внутренние сигналы от внешних.

Последствие: человек слышит "чужие голоса", хотя они исходят из его же внутренней речи.

Альтернатива: нормальная работа предсказательной функции мозга, которая "гасят" звук собственного внутреннего голоса.

Ошибка: нарушение работы областей, отвечающих за самовосприятие.

Последствие: мозг не связывает внутренний голос с собственным "я".

Альтернатива: восстановление нейронных связей может снизить частоту галлюцинаций.

А что если эту особенность использовать в медицине?

Новые данные открывают путь к ранней диагностике психозов. Электроэнцефалографические маркеры, связанные с восприятием внутренней речи, могут помочь врачам распознавать риск развития шизофрении ещё до появления симптомов. Это позволит начать лечение на ранней стадии и предотвратить тяжёлое течение болезни.

Также исследование создаёт основу для нейрообратной связи - методов, при которых пациенты учатся контролировать активность собственных мозговых центров, чтобы уменьшить интенсивность галлюцинаций.

Параметр Здоровый мозг Мозг при шизофрении Реакция на внутреннюю речь Снижается активность слуховой коры Активность повышается Предсказание звука собственного голоса Срабатывает корректно Нарушено Восприятие внутреннего голоса Как собственного Как чужого, внешнего

Плюсы и минусы нового открытия

Плюсы Минусы Подтверждение давней теории о внутренней речи Не все пациенты с шизофренией испытывают галлюцинации Возможность ранней диагностики Требуется дорогостоящее оборудование Перспективы терапии на основе нейрообратной связи Неясно, можно ли полностью скорректировать механизм восприятия

FAQ

Почему пациенты с шизофренией слышат голоса?

Потому что их мозг воспринимает внутреннюю речь как внешний звук — нарушается система самоконтроля.

Можно ли отличить "реальные" звуки от галлюцинаций?

Для человека с шизофренией — нет. Его мозг активируется так же, как при обычном слуховом восприятии.

Можно ли вылечить слуховые галлюцинации?

Современная терапия помогает снизить их частоту и интенсивность, особенно при ранней диагностике.

Как можно проверить риск возникновения галлюцинаций?

С помощью электроэнцефалографии можно оценить реакцию мозга на внутреннюю речь — это перспективный метод скрининга.

Мифы и Правда

Миф: "голоса" при шизофрении — результат внушения или стресса.

Правда: это нейрофизиологическое нарушение обработки внутренней речи.

Миф: галлюцинации — признак безумия.

Правда: они — симптом сбоя в работе конкретных участков мозга, а не показание к изоляции пациента.

Миф: шизофрения не поддаётся лечению.

Правда: при ранней диагностике и поддерживающей терапии качество жизни пациентов значительно улучшается.

Исторический контекст

Идея о том, что внутренний голос может восприниматься как внешний, возникла ещё в 1970-х годах. Однако доказать её было сложно: внутренняя речь не имеет звукового проявления. Лишь развитие технологий нейровизуализации — ЭЭГ, МРТ и функциональной томографии — позволило учёным заглянуть в глубинные механизмы мозга.

Сегодня, спустя полвека, гипотеза о внутренней речи как источнике "голосов" подтверждена экспериментально, и это открытие уже называют одним из важнейших шагов в понимании природы шизофрении.

