Мозг разговаривает сам с собой — и пугается этого: учёные раскрыли, откуда берутся голоса при шизофрении
Пятидесятилетняя гипотеза о природе "голосов" при шизофрении наконец получила научное подтверждение. Международная команда исследователей во главе с Томасом Уитфордом, специалистом по нейропсихологии из Университета Нового Южного Уэльса, доказала, что причина слуховых галлюцинаций кроется в нарушении восприятия внутренней речи. Мозг таких пациентов ошибочно интерпретирует собственные мысли как внешние звуки — и воспринимает их будто бы исходящими извне.
Как теория превратилась в доказанный факт
На протяжении десятилетий психиатры предполагали, что "голоса", слышимые людьми с шизофренией, — результат сбоя в механизме саморегуляции мозга. Когда человек говорит вслух, его мозг заранее "предсказывает" звук собственного голоса, снижая активность слуховой коры. То же самое происходит, когда мы говорим мысленно — внутренний голос тоже подавляет реакцию слуховых центров.
Однако у людей с шизофренией этот предсказательный механизм даёт сбой. Мозг не распознаёт внутреннюю речь как свою и реагирует на неё так, будто это посторонний голос.
"Внутренняя речь — интимное, закрытое явление, поэтому на протяжении многих лет проверить эту теорию было невозможно", — пояснил исследователь Томас Уитфорд.
Как проходило исследование
Учёные применили электроэнцефалографию (ЭЭГ), чтобы измерить активность мозга у трёх групп:
-
55 человек с шизофренией и недавними слуховыми галлюцинациями,
-
44 человека с шизофренией, но без галлюцинаций,
-
43 здоровых участника без психических расстройств.
Всем добровольцам предложили мысленно произносить слоги "bah" или "bih", одновременно прослушивая аудиозапись, в которой звучало одно из этих слов. При этом они не знали, совпадёт ли мысленное слово с услышанным.
Результаты оказались поразительными. У людей, недавно испытывавших галлюцинации, мозг реагировал гораздо сильнее, если внутреннее слово совпадало с внешним. Это означало, что мозг воспринимал внутреннюю речь как внешний источник звука.
У здоровых участников, наоборот, наблюдалось нормальное снижение активности слуховой коры — то самое, которое происходит при обычной речи вслух.
Ошибка — Последствие — Альтернатива
-
Ошибка: мозг не отличает собственные внутренние сигналы от внешних.
Последствие: человек слышит "чужие голоса", хотя они исходят из его же внутренней речи.
Альтернатива: нормальная работа предсказательной функции мозга, которая "гасят" звук собственного внутреннего голоса.
-
Ошибка: нарушение работы областей, отвечающих за самовосприятие.
Последствие: мозг не связывает внутренний голос с собственным "я".
Альтернатива: восстановление нейронных связей может снизить частоту галлюцинаций.
А что если эту особенность использовать в медицине?
Новые данные открывают путь к ранней диагностике психозов. Электроэнцефалографические маркеры, связанные с восприятием внутренней речи, могут помочь врачам распознавать риск развития шизофрении ещё до появления симптомов. Это позволит начать лечение на ранней стадии и предотвратить тяжёлое течение болезни.
Также исследование создаёт основу для нейрообратной связи - методов, при которых пациенты учатся контролировать активность собственных мозговых центров, чтобы уменьшить интенсивность галлюцинаций.
|Параметр
|Здоровый мозг
|Мозг при шизофрении
|Реакция на внутреннюю речь
|Снижается активность слуховой коры
|Активность повышается
|Предсказание звука собственного голоса
|Срабатывает корректно
|Нарушено
|Восприятие внутреннего голоса
|Как собственного
|Как чужого, внешнего
Плюсы и минусы нового открытия
|Плюсы
|Минусы
|Подтверждение давней теории о внутренней речи
|Не все пациенты с шизофренией испытывают галлюцинации
|Возможность ранней диагностики
|Требуется дорогостоящее оборудование
|Перспективы терапии на основе нейрообратной связи
|Неясно, можно ли полностью скорректировать механизм восприятия
FAQ
Почему пациенты с шизофренией слышат голоса?
Потому что их мозг воспринимает внутреннюю речь как внешний звук — нарушается система самоконтроля.
Можно ли отличить "реальные" звуки от галлюцинаций?
Для человека с шизофренией — нет. Его мозг активируется так же, как при обычном слуховом восприятии.
Можно ли вылечить слуховые галлюцинации?
Современная терапия помогает снизить их частоту и интенсивность, особенно при ранней диагностике.
Как можно проверить риск возникновения галлюцинаций?
С помощью электроэнцефалографии можно оценить реакцию мозга на внутреннюю речь — это перспективный метод скрининга.
Мифы и Правда
-
Миф: "голоса" при шизофрении — результат внушения или стресса.
Правда: это нейрофизиологическое нарушение обработки внутренней речи.
-
Миф: галлюцинации — признак безумия.
Правда: они — симптом сбоя в работе конкретных участков мозга, а не показание к изоляции пациента.
-
Миф: шизофрения не поддаётся лечению.
Правда: при ранней диагностике и поддерживающей терапии качество жизни пациентов значительно улучшается.
Исторический контекст
Идея о том, что внутренний голос может восприниматься как внешний, возникла ещё в 1970-х годах. Однако доказать её было сложно: внутренняя речь не имеет звукового проявления. Лишь развитие технологий нейровизуализации — ЭЭГ, МРТ и функциональной томографии — позволило учёным заглянуть в глубинные механизмы мозга.
Сегодня, спустя полвека, гипотеза о внутренней речи как источнике "голосов" подтверждена экспериментально, и это открытие уже называют одним из важнейших шагов в понимании природы шизофрении.
Три интересных факта
-
Внутренняя речь активирует те же зоны мозга, что и обычная, но с меньшей интенсивностью.
-
У каждого человека внутренний голос имеет собственный "тембр", но мозг обычно воспринимает его как свой.
-
Первые упоминания о "голосах" при психозах встречаются ещё в древнегреческих текстах — врачи считали их посланиями богов.
