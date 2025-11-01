Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Бессонница: почему мы не спим
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 5:34

Мозг отключается — не по нашей воле: как микросны могут стать спасением для ваших мыслей и концентрации

Микросны помогают мозгу восстанавливаться в течение дня — исследование MIT, доктор Зинонг Янг

Утро, совещание в разгаре, а вы не выспались, и мысли начинают расползаться, как ртуть. Вдруг наступает момент пустоты, и даже не уверены, слышали ли вы вопрос, который вам только что задали. Это состояние кратковременного отключения внимания, которое на самом деле не является случайной невнимательностью. Как показало новое исследование учёных из Массачусетского технологического института (MIT), в такие моменты мозг как бы меняет свой "гидродинамический режим", и спинномозговая жидкость (ликвор) на короткое время отливает из мозга, чтобы затем вернуться, когда внимание восстанавливается.

Как это работает?

Исследования, проведенные учеными, показали, что подобные "провалы" в внимании — это не просто случайное явление, а своего рода микросон. Исследования с использованием МРТ и ЭЭГ (электроэнцефалограммы) показали, что за несколько миллисекунд до того, как внимание "проваливается", ликвор отливает от мозга, как бы высасываясь из черепа. И уже через секунду, когда внимание восстанавливается, ликвор возвращается обратно. Эти краткие паузы — явление, аналогичное тем, что происходят во время глубокого сна, когда мозг очищает себя от метаболических отходов.

"Ваш мозг буквально пытается отдохнуть, даже если вы этого не осознаёте", — объяснил соавтор исследования, доктор Зинонг Янг.

Причины микросна

Дополнительные наблюдения показали, что перед этим "отключением" у испытуемых происходят изменения, характерные для стадии засыпания: зрачки сужаются, дыхание и сердцебиение замедляются. Учёные полагают, что этот процесс напоминает работу компьютера, который временно переходит в спящий режим для перезагрузки. Мозг запускает такие микросессии восстановления даже в условиях бодрствования, когда полноценный отдых невозможен.

Сравнение состояния мозга в бодрствующем и спящем состояниях

Параметр Бодрствование Сон
Активность мозга Высокая, концентрация на внешнем мире Замедленная, фокус на восстановлении
Циркуляция ликвора Умеренная, непрерывная Усиленная, очищение мозга от отходов
Состояние нейронов В постоянном напряжении, требует отдыха Мозг отдыхает, восстанавливает нейронные связи
Зависимость от внешних раздражителей Высокая, постоянное внимание Меньше подвержен внешним раздражителям

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  1. Ошибка: недооценка значимости кратковременных отключений внимания.
    Последствие: переутомление, потеря концентрации, ошибки в работе.
    Альтернатива: признание необходимости отдыха и перерывов, особенно в условиях длительных нагрузок.

  2. Ошибка: попытки продолжать работу без сна и отдыха.
    Последствие: снижение продуктивности, повышение риска ошибок и аварий, усталость.
    Альтернатива: планирование перерывов и снов для восстановления психической и физической энергии.

  3. Ошибка: игнорирование сигналов мозга о необходимости перерыва.
    Последствие: ухудшение здоровья, снижение способности к концентрации, увеличение стресса.
    Альтернатива: осознание важности регулярных микропауз и их использование для оптимизации работы.

А что если…

А что если мозг не получает достаточно отдыха и вынужден запускать такие микросны в моменты, когда нам необходимо быть сосредоточенными? Это может объяснить многие случаи ошибок и аварий, совершаемых в условиях недосыпа, например, аварии, совершённые сонными водителями.

А что если эти микросны на самом деле являются способами восстановления мозга, который с каждым днём сталкивается с большими объемами информации и стрессовых факторов? Это открытие подчеркивает важность правильного распределения нагрузки и регулярных перерывов.

А что если микросны могут помочь нам повысить производительность в условиях постоянного стресса и многозадачности? Правильное использование таких моментов может стать ключом к более эффективной работе и лучшему самочувствию в течение дня.

FAQ

Что такое микросны и как они влияют на наш мозг?
Микросны — это короткие паузы в внимании, когда мозг "переходит в спящий режим" для восстановления и очистки. Эти кратковременные отключения помогают поддерживать концентрацию и предотвращают перегрузку.

Как часто происходят такие микросны?
Исследования показали, что эти мини-сны происходят значительно чаще, чем мы думаем, и могут длиться всего несколько миллисекунд.

Можно ли контролировать микросны?
Это естественные процессы, которые трудно контролировать. Однако, обеспечив себе достаточное количество сна и регулярные перерывы в работе, можно снизить их частоту.

Мифы и Правда

  1. Миф: микросны — это просто признак усталости или невнимательности.
    Правда: на самом деле это структурированный процесс восстановления мозга, необходимый для поддержания внимания и когнитивных функций.

  2. Миф: микросны опасны для здоровья и приводят к серьезным последствиям.
    Правда: наоборот, такие краткие паузы могут быть полезны, так как они помогают мозгу очиститься от продуктов обмена и предотвратить перегрузку.

  3. Миф: чтобы избежать микроснов, нужно просто больше работать.
    Правда: больше работы без отдыха может только увеличить частоту этих микроснов и привести к ухудшению здоровья и снижению производительности.

Исторический контекст

Исследования, которые открыли связь между кратковременными "отключениями" внимания и восстановлением мозговых процессов, дают нам новое понимание физиологии сна и бодрствования. В отличие от обычного сна, который происходит ночью, эти микросны могут происходить даже в дневное время и являются примером того, как наш мозг адаптируется к напряжённой жизни и постоянной стимуляции.

Три интересных факта

  1. Мозг использует спинномозговую жидкость для очищения от токсинов, и микросны помогают этому процессу даже в бодрствующем состоянии.

  2. В ситуации стресса или перегрузки мозга, такие "микропаузы" помогают избежать его перегрузки и сохранить работоспособность.

  3. Частота микроснов может увеличиваться в условиях постоянного недосыпа и стресса, когда мозг пытается компенсировать недостаток нормального сна.

