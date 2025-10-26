Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мозг и голод
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 9:44

Мозг — тайный сговорщик супермаркетов: как нейроны заставляют покупать то, чего не нужно

Мозг выбирает калорийную еду за доли секунды — нейропсихолог Томас Фалкнер

Представьте, что вы стоите перед полкой в супермаркете: слева — золотистые чипсы, справа — упаковка рисовых хлебцев. И вот рука сама тянется к чипсам, хотя вы точно знаете, что хлебцы полезнее. Почему наш мозг делает такой выбор ещё до того, как мы успеваем подумать?

Мозг принимает решение быстрее, чем мы осознаем

Исследование, опубликованное в журнале Appetite, показало: мозгу требуется всего около 200 миллисекунд, чтобы определить, насколько привлекательна еда — полезна ли она, калорийна и знакома ли нашему вкусу. Это значит, что решение о покупке мы принимаем практически мгновенно, задолго до осознанного выбора.

Чтобы понять, как именно это происходит, учёные использовали электроэнцефалографию (ЭЭГ) - технологию, фиксирующую активность мозга с точностью до миллисекунды. Добровольцам показывали изображения разных продуктов: от полезных фруктов до жирных закусок. Затем участники оценивали, насколько еда кажется вкусной, калорийной, узнаваемой и "желанной".

С помощью методов машинного обучения исследователи сопоставили мозговые реакции с этими оценками. Оказалось, что мозг действительно различает еду не только по внешнему виду, но и по смыслу — он мгновенно "считывает" информацию о её составе, степени обработки и даже пользе.

"Мы смогли показать, что мозг различает калорийность и пользу продуктов ещё до того, как человек успевает осознать, что он видит", — отметил один из авторов работы, нейропсихолог Томас Фалкнер.

Сравнение восприятия разных продуктов

Тип еды Время реакции мозга Эмоциональная оценка Вероятность импульсной покупки
Натуральные продукты (фрукты, овощи) ~200 мс Положительная, спокойная Низкая
Обработанные продукты (чипсы, шоколад) ~250 мс Возбуждение, "желание" Высокая
Нейтральные продукты (рис, хлеб) ~300 мс Без выраженных эмоций Средняя

Таким образом, мозг буквально "выстреливает" реакцией на жирную и калорийную пищу чуть позже, но гораздо сильнее — именно поэтому мы часто тянемся за вредными закусками.

Советы шаг за шагом: как обмануть мозг покупателя

  1. Не ходите в магазин голодным. Когда уровень сахара в крови снижен, мозг быстрее реагирует на калорийные продукты.

  2. Составьте список покупок. Это помогает снизить влияние визуальных триггеров.

  3. Держитесь подальше от ярких упаковок. Цвет и дизайн напрямую воздействуют на зоны удовольствия мозга.

  4. Выбирайте натуральное. Природные оттенки продуктов воспринимаются мозгом как более "безопасные" и полезные.

  5. Задержите выбор на 10 секунд. Даже короткая пауза активирует рациональное мышление и снижает импульсивность.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  • Ошибка: покупать продукты по принципу "на глаз".
    Последствие: вы чаще выбираете калорийные, обработанные товары.
    Альтернатива: обращайте внимание на состав и энергетическую ценность.

  • Ошибка: ориентироваться только на вкус и рекламу.
    Последствие: формируется привычка к еде с избытком соли, жира и сахара.
    Альтернатива: выбирайте продукты с минимальной обработкой — свежие овощи, фрукты, орехи.

  • Ошибка: покупать "на эмоциях".
    Последствие: мозг фиксирует удовольствие от покупки, а не от самой еды, усиливая зависимость.
    Альтернатива: создайте комфортную атмосферу до похода в магазин — съешьте лёгкий перекус.

А что если мозг всё равно выбирает "вредное"?

Даже при осознанном подходе мы остаёмся под влиянием биологических механизмов. Эволюционно человек стремится к калорийной пище — она ассоциируется с выживанием. Поэтому мозг по-прежнему "награждает" нас за выбор сладкого или жирного.

А что если научиться обманывать этот механизм?
Психологи советуют использовать визуальные ассоциации: например, красиво нарезанные овощи или яркие фрукты активируют те же зоны удовольствия, что и фастфуд. Таким образом можно перенастроить мозг на здоровое восприятие.

Плюсы и минусы мгновенного выбора

Плюсы Минусы
Экономия времени — мозг решает быстро Повышается риск импульсивных покупок
Формирование устойчивых привычек Привычки часто оказываются вредными
Возможность адаптации к визуальным стимулам Сложно контролировать эмоциональные реакции

FAQ

Можно ли научиться контролировать мгновенные решения мозга?
Да. Регулярная осознанность, медленные покупки и внимательное чтение этикеток снижают влияние автоматических реакций.

Почему мозг выбирает именно калорийное?
Потому что такие продукты ассоциируются с быстрым получением энергии и выживанием — это наследие древних инстинктов.

Влияет ли реклама на мозг так же, как еда?
Да. Красочные изображения и слоганы активируют те же зоны удовольствия, что и реальная еда.

Мифы и правда

  • Миф: мозг выбирает вкусное, а не полезное.
    Правда: информация о пользе обрабатывается первой, просто эмоции от вкуса сильнее.

  • Миф: на выбор влияет только голод.
    Правда: эмоции, привычки и визуальные сигналы гораздо важнее физиологического чувства голода.

  • Миф: если знать о механизме, можно полностью его контролировать.
    Правда: сознание вмешивается позже, но тренировки осознанности помогают уменьшить влияние автоматических реакций.

Исторический контекст

Интерес к теме выбора пищи возник ещё в 1950-х годах, когда маркетологи заметили: упаковка влияет на продажи больше, чем вкус продукта. Однако только с развитием нейронауки удалось буквально "заглянуть в мозг покупателя".

Современные технологии ЭЭГ и машинного обучения позволяют исследовать, как мозг оценивает еду в первые мгновения. Эти данные уже используются в нейромаркетинге и помогают компаниям создавать более "привлекательные" продукты — что делает осознанный выбор ещё сложнее.

Три интересных факта

  1. Мозг реагирует на изображение еды почти так же, как на её запах.

  2. Люди, привыкшие к фастфуду, имеют более сильную реакцию на калорийные продукты.

  3. На голодный желудок мозг воспринимает даже изображения еды на 30% "вкуснее".

