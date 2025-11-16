Попытался переехать в Германию: вот что меня испугало в жизни в Европе

Российская блогерша, которая прожила некоторое время в Германии и посетила Словению, поделилась своими наблюдениями и множеством причин, которые могут отпугивать россиян от переезда в страны Европейского Союза (ЕС). В своем блоге "Лайк Тревел Путешествия" на платформе "Дзен" она рассказала о своем опыте жизни в Европе и отметила несколько факторов, которые могут быть важными при принятии решения о переезде.

Высокие расходы на медицинские услуги

Одним из основных факторов, отпугивающих россиян, является стоимость медицинских услуг в странах ЕС. Автор отметила, что визит к узкому специалисту или другие медицинские услуги могут обойтись европейцам в сотни евро. В то время как в России многие такие услуги уже включены в полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и предоставляются бесплатно. Это является одной из причин, почему многие россияне не готовы переехать в Европу, где, несмотря на высокие зарплаты, расходы на медицину, страховки и другие услуги оказываются значительными.

Высокие расходы на жизнь в Европе

Еще одной проблемой, которая пугает потенциальных мигрантов, являются высокие расходы на жизнь в Европе. Как пояснила блогер, в ЕС есть много дорогих обязательных расходов — налоги, коммунальные услуги, интернет, страховки и недвижимость. В результате, несмотря на более высокие зарплаты в Европе, реальные доходы часто оказываются гораздо ниже, чем ожидается. После уплаты всех обязательных платежей на жизнь остается не так уж много, что также не способствует желанию переехать в Европу.

Проблемы с карьерным ростом и адаптацией

Тревел-блогерша также подчеркнула, что для большинства россиян реализовать себя в профессии легче в родной стране, чем в Европе. В странах ЕС, как правило, нужно начинать с нуля, что может быть не только сложным, но и не всегда выгодным. В Европе существует множество сложностей с трудовой адаптацией и профессиональной мобилизацией, особенно для людей старше 30 лет. Не всегда легко найти работу в своей сфере, а даже если это удается, процесс интеграции в коллектив и освоение местных правил могут занять много времени.

Недружелюбное отношение к приезжим

Еще одной проблемой, с которой сталкиваются приезжие в странах ЕС, является холодное отношение местных жителей к иностранцам. Блогерша отметила, что даже у ее знакомого, который уже более 30 лет живет в Германии, периодически возникают сложности в отношениях с местными. Он до сих пор сталкивается с настороженным восприятием и отсутствием интеграции. Это может быть неприятно для тех, кто привык к более теплому и открытом отношению в своей родной стране.

Плюсы и минусы переезда в Европу

Плюсы Минусы Высокие зарплаты и развитая экономика Высокие расходы на жизнь, включая налоги и медицинские услуги Современные технологии и инфраструктура Проблемы с адаптацией и профессиональной реализацией Приятные условия для туризма и отдыха Холодное отношение к иностранцам и трудности в интеграции

FAQ

Почему многие россияне отказываются переезжать в Европу?

Основные причины включают высокие расходы на жизнь, медицинские услуги, налоги и сложности с трудовой адаптацией, а также холодное отношение местных жителей к приезжим.

Какова стоимость медицинских услуг в Европе по сравнению с Россией?

В Европе медицинские услуги, особенно услуги узких специалистов, могут стоить сотни евро, в то время как в России многие медицинские услуги предоставляются бесплатно в рамках ОМС.

Сложно ли найти работу в Европе для россиян?

Многие россияне сталкиваются с трудностями при поиске работы в своей сфере в Европе, так как требуется начинать с нуля, а также могут возникнуть трудности с интеграцией в коллектив и освоением местных трудовых норм.

Исторический контекст

Проблемы, связанные с миграцией в Европу, стали актуальными в последние десятилетия, когда все больше россиян начали задумываться о жизни за рубежом. Однако высокая стоимость жизни, трудности с трудовой адаптацией и интеграцией в общества ЕС остаются одними из главных факторов, ограничивающих миграцию в Европу.

Интересные факты