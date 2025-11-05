Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Камера
Камера
© unsplash.com by NeONBRAND neonbrand is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 13:09

Они обошли третью часть стороной: почему новая "Мумия" рискует стать самым честным продолжением в истории кино

Universal ведет переговоры с Бренданом Фрейзером и Рейчел Вайс о возвращении в новую "Мумию"

Кинематограф снова возвращается к вселенной, которая в конце 1990-х и начале 2000-х стала для многих зрителей синонимом приключений, тайн и масштабных спецэффектов. После долгого перерыва студия Universal готовит новый виток франшизы "Мумия", и обсуждения вокруг проекта уже вызвали волну ностальгии. Интерес подогревает и тот факт, что студия стремится вернуть актёров, чьи образы стали визитной карточкой серии.

Что известно о новой части

По данным отраслевых изданий, Universal ведёт содержательные переговоры с Бренданом Фрейзером и Рейчел Вайс, чтобы вновь собрать дуэт, сделавший первые фильмы настолько запоминающимися. Хотя официальных комментариев студия не даёт, источники уверены: стороны близки к подписанию соглашений. Для поклонников это означает не перезапуск, а прямое продолжение истории, которое намеренно обойдёт события третьей части 2008 года. Тогда образ Эвелин О'Коннелл исполнила Мария Белло — решение, которое зрители восприняли неоднозначно.

Работу над новой лентой доверили дуэту Мэтта Беттинелли-Олпина и Тайлера Джиллетта, выступающим под псевдонимом Radio Silence. Эти режиссёры вернули франшизе "Крик" былую энергию, а их стиль — смесь динамики, лёгкой иронии и хоррор-эстетики — может задать неожиданное настроение новой "Мумии". Сценарий написал Дэвид Коггшолл, ранее работавший с крупными студиями над триллерами и хоррор-проектами.

Почему возвращение к оригиналу важно

Фильм 1999 года стал не просто приключенческим боевиком с эффектным антуражем. Он создал узнаваемую медиафраншизу: игры, комиксы, тематические аттракционы, мерч, а также два сиквела и спин-офф "Царь скорпионов". Картина собрала в мировом прокате более 420 млн долларов, что по меркам конца 1990-х было огромным успехом. Но главное — она стала для зрителей "порталом" в приключенческий жанр с ярким акцентом на египетскую мифологию.

Прежняя трилогия и новый проект

Параметр Оригинальная серия Новый фильм
Ведущие актёры Фрейзер, Вайс (первые две части) Те же актёры, ведутся переговоры
Вектор сюжета Цельная трилогия Прямое продолжение, игнорирующее третью часть
Режиссура Стивен Соммерс Беттинелли-Олпин и Джиллетт (Radio Silence)
Тональность Приключение + юмор Приключения с динамикой и хоррор-элементами
Ожидания зрителей Ностальгия, классический дух Обновлённое, но узнаваемое продолжение

Советы шаг за шагом: как подготовиться к возвращению франшизы

  1. Пересмотреть первые фильмы, чтобы заново почувствовать тон и атмосферу серии.

  2. Обратить внимание на стиль режиссёров Radio Silence — их фильмы помогут понять возможный новый ритм "Мумии".

  3. Следить за новостями студии Universal: часто решения о касте и эффектных деталях раскрываются постепенно.

  4. Для фанатов мерча — заранее присмотреть коллекционные издания DVD, фигурки и предметы из серии: перед релизом интерес к ним обычно возрастает.

  5. Подготовить собственный "линейный таймлайн", исключив события третьего фильма, чтобы понять, на каком месте продолжится история.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: воспринимать новый фильм как перезапуск.
    Последствие: завышенные или неверные ожидания относительно стилистики.
    Альтернатива: рассматривать его как "четвёртую часть", продолжающую линию героев Фрейзера и Вайс.

  2. Ошибка: сравнивать проект с неудачной попыткой ребута 2017 года.
    Последствие: скептическое отношение к франшизе в целом.
    Альтернатива: ориентироваться на творческую команду Radio Silence, известную успешными перезапусками.

  3. Ошибка: ожидать полностью серьёзного хоррора.
    Последствие: разочарование, если тон будет более лёгким.
    Альтернатива: готовиться к сочетанию приключений, экшена и умеренного хоррора.

А что если…

…студия расширит вселенную и создаст серию по образцу Marvel?
Такой формат позволил бы исследовать новые мифологии, вводить параллельные сюжетные ветки и развивать товароведческие категории — от коллекционных артефактов до тематических книгоизданий.

FAQ

Как выбрать, что пересмотреть перед премьерой?
Лучше всего — два первых фильма Стивена Соммерса, так как новый проект игнорирует события третьей части.

Когда может выйти новая "Мумия"?
Студия пока не объявляет дату, но переговоры с актёрами указывают, что производство может стартовать в ближайшие месяцы.

Что лучше: перезапуск или продолжение?
Для франшизы "Мумия" продолжение выглядит более органичным: зрители получают знакомых героев, но историю можно развивать в новом направлении.

Мифы и правда

Миф: Universal хочет полностью переписать историю.
Правда: студия стремится продолжить оригинальную линию и вернуть прежний состав.
Миф: франшиза устарела.
Правда: современные приключенческие фильмы показывают, что интерес к мифологиям и экспедиционным историям стабильно высок.
Миф: новый фильм будет переснимать ленту 1999 года.
Правда: перезапуска не планируется — только новый сюжет.

Интересные факты

• "Мумия" 1999 года стала одним из первых фильмов, активно применявших масштабную CGI-анимацию песчаных спецэффектов.
• Фрейзер получил роль после того, как студия увидела его в "Джордже из джунглей".
• У картины изначально был более мрачный концепт, но его смягчили ради широкого проката.

Исторический контекст

  1. 1990-е: Голливуд активно возвращается к приключенческим историям после успехов "Индианы Джонса".

  2. 1999: стартует новая эпоха визуальных эффектов, и "Мумия" становится одним из символов перехода.

  3. 2000-е: рынок побочных франшиз растёт, появляются игры, комиксы и тематические проекты вокруг серии.

  4. 2010-е: попытка создать Dark Universe проваливается, и Universal снова ищет путь возродить бренды.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

People: Дакота Джонсон снова открыта для отношений после разрыва с Крисом Мартином сегодня в 4:42
Все думали, что это конец: как Дакота Джонсон тихо вернула себе любовь и уверенность

Дакота Джонсон спустя пять месяцев после разрыва с Крисом Мартином снова обрела радость и открытость для новых отношений.

Читать полностью » Песня Эминема Lose Yourself, удостоенная сегодня в 3:37
23 года спустя и снова в топ-10: почему известный трек Эминема снова на пике

Спустя 23 года легендарный трек Эминема Lose Yourself снова в топе, вдохновляя слушателей и напоминая о силе упорства.

Читать полностью » Фильм сегодня в 2:08
Критики тоже ошибаются: как зрители сделали фильм "Сожалею о тебе" главным открытием сезона

Новая экранизация романа Колин Гувер "Сожалею о тебе" неожиданно покорила кассовые сборы и привлекла внимание зрителей, несмотря на общий спад посещаемости кинотеатров.

Читать полностью » Принц Уильям и Кейт Миддлтон устроили частную вечеринку в пабе после переезда в Форест-Лодж сегодня в 1:05
Приватный праздник в пабе: как Уильям и Кейт отпраздновали переезд вдали от лишних глаз

Принц Уильям и Кейт Миддлтон отметили переезд в новый дом частной вечеринкой, открывая новую главу семейной жизни вдали от старых воспоминаний.

Читать полностью » Блейк Лайвли подала новый иск против Джастина Бальдони и продюсера Джейми Хита сегодня в 0:16
Интимное видео и съемочная площадка: зачем Лайвли снова подала иск против Бальдони

Блейк Лайвли вновь обратилась в суд — актриса утверждает, что на съемках ей показали интимное видео без предупреждения. Что ответили продюсеры?

Читать полностью » Инсайдеры Us Weekly сообщили о сближении Криса Мартина и Софи Тернер после расставаний вчера в 23:51
После расставаний их пути пересеклись: что происходит между Софи Тёрнер и Крисом Мартином

Слухи о сближении Криса Мартина и Софи Тёрнер усиливаются: общие встречи в Лондоне и внезапная искра вновь выводят их в центр внимания.

Читать полностью » Певица Холзи госпитализирована после шоу в Бостоне вчера в 22:59
Бостонский концерт Холзи закончился госпитализацией — фанаты в шоке

После концерта в Бостоне певица Холзи оказалась в больнице, но уже готова к следующему шоу и благодарит медиков за помощь.

Читать полностью » Актёр вчера в 21:53
После развода и громких историй: звезда "Очень странных дел" впервые откровенно рассказал об уроках жизни

Дэвид Харбор впервые прокомментировал личные кризисы и скандалы, делясь планами на будущее и философией принятия ошибок.

Читать полностью »

Новости
Еда
Шифоновый бисквит получается пышным и эластичным благодаря маслу, воде и взбитым белкам
Еда
Поджарка из свинины с подливкой на сковороде готовится всего за 45 минут и получается сочной
ЮФО
Юрий Слюсарь подвёл итоги года на посту губернатора Ростовской области
Садоводство
Побелка деревьев предотвращает повреждения коры и отпугивает грызунов зимой – Иван Сергеев
Питомцы
Кормление собак сырым мясом увеличивает риск заражения людей устойчивыми к антибиотикам бактериями
Питомцы
Собаки поедают кошачьи экскременты из-за инстинктов и дефицита белка в рационе
ДФО
Семьи контрактников СВО в Приморье получат расширенные льготы и компенсации
Красота и здоровье
Врач Маркова объяснила, что питание помогает сохранить здоровье кожи в осенний период
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet