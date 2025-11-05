Они обошли третью часть стороной: почему новая "Мумия" рискует стать самым честным продолжением в истории кино
Кинематограф снова возвращается к вселенной, которая в конце 1990-х и начале 2000-х стала для многих зрителей синонимом приключений, тайн и масштабных спецэффектов. После долгого перерыва студия Universal готовит новый виток франшизы "Мумия", и обсуждения вокруг проекта уже вызвали волну ностальгии. Интерес подогревает и тот факт, что студия стремится вернуть актёров, чьи образы стали визитной карточкой серии.
Что известно о новой части
По данным отраслевых изданий, Universal ведёт содержательные переговоры с Бренданом Фрейзером и Рейчел Вайс, чтобы вновь собрать дуэт, сделавший первые фильмы настолько запоминающимися. Хотя официальных комментариев студия не даёт, источники уверены: стороны близки к подписанию соглашений. Для поклонников это означает не перезапуск, а прямое продолжение истории, которое намеренно обойдёт события третьей части 2008 года. Тогда образ Эвелин О'Коннелл исполнила Мария Белло — решение, которое зрители восприняли неоднозначно.
Работу над новой лентой доверили дуэту Мэтта Беттинелли-Олпина и Тайлера Джиллетта, выступающим под псевдонимом Radio Silence. Эти режиссёры вернули франшизе "Крик" былую энергию, а их стиль — смесь динамики, лёгкой иронии и хоррор-эстетики — может задать неожиданное настроение новой "Мумии". Сценарий написал Дэвид Коггшолл, ранее работавший с крупными студиями над триллерами и хоррор-проектами.
Почему возвращение к оригиналу важно
Фильм 1999 года стал не просто приключенческим боевиком с эффектным антуражем. Он создал узнаваемую медиафраншизу: игры, комиксы, тематические аттракционы, мерч, а также два сиквела и спин-офф "Царь скорпионов". Картина собрала в мировом прокате более 420 млн долларов, что по меркам конца 1990-х было огромным успехом. Но главное — она стала для зрителей "порталом" в приключенческий жанр с ярким акцентом на египетскую мифологию.
Прежняя трилогия и новый проект
|Параметр
|Оригинальная серия
|Новый фильм
|Ведущие актёры
|Фрейзер, Вайс (первые две части)
|Те же актёры, ведутся переговоры
|Вектор сюжета
|Цельная трилогия
|Прямое продолжение, игнорирующее третью часть
|Режиссура
|Стивен Соммерс
|Беттинелли-Олпин и Джиллетт (Radio Silence)
|Тональность
|Приключение + юмор
|Приключения с динамикой и хоррор-элементами
|Ожидания зрителей
|Ностальгия, классический дух
|Обновлённое, но узнаваемое продолжение
Советы шаг за шагом: как подготовиться к возвращению франшизы
-
Пересмотреть первые фильмы, чтобы заново почувствовать тон и атмосферу серии.
-
Обратить внимание на стиль режиссёров Radio Silence — их фильмы помогут понять возможный новый ритм "Мумии".
-
Следить за новостями студии Universal: часто решения о касте и эффектных деталях раскрываются постепенно.
-
Для фанатов мерча — заранее присмотреть коллекционные издания DVD, фигурки и предметы из серии: перед релизом интерес к ним обычно возрастает.
-
Подготовить собственный "линейный таймлайн", исключив события третьего фильма, чтобы понять, на каком месте продолжится история.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: воспринимать новый фильм как перезапуск.
Последствие: завышенные или неверные ожидания относительно стилистики.
Альтернатива: рассматривать его как "четвёртую часть", продолжающую линию героев Фрейзера и Вайс.
-
Ошибка: сравнивать проект с неудачной попыткой ребута 2017 года.
Последствие: скептическое отношение к франшизе в целом.
Альтернатива: ориентироваться на творческую команду Radio Silence, известную успешными перезапусками.
-
Ошибка: ожидать полностью серьёзного хоррора.
Последствие: разочарование, если тон будет более лёгким.
Альтернатива: готовиться к сочетанию приключений, экшена и умеренного хоррора.
А что если…
…студия расширит вселенную и создаст серию по образцу Marvel?
Такой формат позволил бы исследовать новые мифологии, вводить параллельные сюжетные ветки и развивать товароведческие категории — от коллекционных артефактов до тематических книгоизданий.
FAQ
Как выбрать, что пересмотреть перед премьерой?
Лучше всего — два первых фильма Стивена Соммерса, так как новый проект игнорирует события третьей части.
Когда может выйти новая "Мумия"?
Студия пока не объявляет дату, но переговоры с актёрами указывают, что производство может стартовать в ближайшие месяцы.
Что лучше: перезапуск или продолжение?
Для франшизы "Мумия" продолжение выглядит более органичным: зрители получают знакомых героев, но историю можно развивать в новом направлении.
Мифы и правда
• Миф: Universal хочет полностью переписать историю.
Правда: студия стремится продолжить оригинальную линию и вернуть прежний состав.
• Миф: франшиза устарела.
Правда: современные приключенческие фильмы показывают, что интерес к мифологиям и экспедиционным историям стабильно высок.
• Миф: новый фильм будет переснимать ленту 1999 года.
Правда: перезапуска не планируется — только новый сюжет.
Интересные факты
• "Мумия" 1999 года стала одним из первых фильмов, активно применявших масштабную CGI-анимацию песчаных спецэффектов.
• Фрейзер получил роль после того, как студия увидела его в "Джордже из джунглей".
• У картины изначально был более мрачный концепт, но его смягчили ради широкого проката.
Исторический контекст
-
1990-е: Голливуд активно возвращается к приключенческим историям после успехов "Индианы Джонса".
-
1999: стартует новая эпоха визуальных эффектов, и "Мумия" становится одним из символов перехода.
-
2000-е: рынок побочных франшиз растёт, появляются игры, комиксы и тематические проекты вокруг серии.
-
2010-е: попытка создать Dark Universe проваливается, и Universal снова ищет путь возродить бренды.
