Они обошли третью часть стороной: почему новая "Мумия" рискует стать самым честным продолжением в истории кино

Кинематограф снова возвращается к вселенной, которая в конце 1990-х и начале 2000-х стала для многих зрителей синонимом приключений, тайн и масштабных спецэффектов. После долгого перерыва студия Universal готовит новый виток франшизы "Мумия", и обсуждения вокруг проекта уже вызвали волну ностальгии. Интерес подогревает и тот факт, что студия стремится вернуть актёров, чьи образы стали визитной карточкой серии.

Что известно о новой части

По данным отраслевых изданий, Universal ведёт содержательные переговоры с Бренданом Фрейзером и Рейчел Вайс, чтобы вновь собрать дуэт, сделавший первые фильмы настолько запоминающимися. Хотя официальных комментариев студия не даёт, источники уверены: стороны близки к подписанию соглашений. Для поклонников это означает не перезапуск, а прямое продолжение истории, которое намеренно обойдёт события третьей части 2008 года. Тогда образ Эвелин О'Коннелл исполнила Мария Белло — решение, которое зрители восприняли неоднозначно.

Работу над новой лентой доверили дуэту Мэтта Беттинелли-Олпина и Тайлера Джиллетта, выступающим под псевдонимом Radio Silence. Эти режиссёры вернули франшизе "Крик" былую энергию, а их стиль — смесь динамики, лёгкой иронии и хоррор-эстетики — может задать неожиданное настроение новой "Мумии". Сценарий написал Дэвид Коггшолл, ранее работавший с крупными студиями над триллерами и хоррор-проектами.

Почему возвращение к оригиналу важно

Фильм 1999 года стал не просто приключенческим боевиком с эффектным антуражем. Он создал узнаваемую медиафраншизу: игры, комиксы, тематические аттракционы, мерч, а также два сиквела и спин-офф "Царь скорпионов". Картина собрала в мировом прокате более 420 млн долларов, что по меркам конца 1990-х было огромным успехом. Но главное — она стала для зрителей "порталом" в приключенческий жанр с ярким акцентом на египетскую мифологию.

Прежняя трилогия и новый проект

Параметр Оригинальная серия Новый фильм Ведущие актёры Фрейзер, Вайс (первые две части) Те же актёры, ведутся переговоры Вектор сюжета Цельная трилогия Прямое продолжение, игнорирующее третью часть Режиссура Стивен Соммерс Беттинелли-Олпин и Джиллетт (Radio Silence) Тональность Приключение + юмор Приключения с динамикой и хоррор-элементами Ожидания зрителей Ностальгия, классический дух Обновлённое, но узнаваемое продолжение

Советы шаг за шагом: как подготовиться к возвращению франшизы

Пересмотреть первые фильмы, чтобы заново почувствовать тон и атмосферу серии. Обратить внимание на стиль режиссёров Radio Silence — их фильмы помогут понять возможный новый ритм "Мумии". Следить за новостями студии Universal: часто решения о касте и эффектных деталях раскрываются постепенно. Для фанатов мерча — заранее присмотреть коллекционные издания DVD, фигурки и предметы из серии: перед релизом интерес к ним обычно возрастает. Подготовить собственный "линейный таймлайн", исключив события третьего фильма, чтобы понять, на каком месте продолжится история.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: воспринимать новый фильм как перезапуск.

Последствие: завышенные или неверные ожидания относительно стилистики.

Альтернатива: рассматривать его как "четвёртую часть", продолжающую линию героев Фрейзера и Вайс. Ошибка: сравнивать проект с неудачной попыткой ребута 2017 года.

Последствие: скептическое отношение к франшизе в целом.

Альтернатива: ориентироваться на творческую команду Radio Silence, известную успешными перезапусками. Ошибка: ожидать полностью серьёзного хоррора.

Последствие: разочарование, если тон будет более лёгким.

Альтернатива: готовиться к сочетанию приключений, экшена и умеренного хоррора.

А что если…

…студия расширит вселенную и создаст серию по образцу Marvel?

Такой формат позволил бы исследовать новые мифологии, вводить параллельные сюжетные ветки и развивать товароведческие категории — от коллекционных артефактов до тематических книгоизданий.

FAQ

Как выбрать, что пересмотреть перед премьерой?

Лучше всего — два первых фильма Стивена Соммерса, так как новый проект игнорирует события третьей части.

Когда может выйти новая "Мумия"?

Студия пока не объявляет дату, но переговоры с актёрами указывают, что производство может стартовать в ближайшие месяцы.

Что лучше: перезапуск или продолжение?

Для франшизы "Мумия" продолжение выглядит более органичным: зрители получают знакомых героев, но историю можно развивать в новом направлении.

Мифы и правда

• Миф: Universal хочет полностью переписать историю.

Правда: студия стремится продолжить оригинальную линию и вернуть прежний состав.

• Миф: франшиза устарела.

Правда: современные приключенческие фильмы показывают, что интерес к мифологиям и экспедиционным историям стабильно высок.

• Миф: новый фильм будет переснимать ленту 1999 года.

Правда: перезапуска не планируется — только новый сюжет.

Интересные факты

• "Мумия" 1999 года стала одним из первых фильмов, активно применявших масштабную CGI-анимацию песчаных спецэффектов.

• Фрейзер получил роль после того, как студия увидела его в "Джордже из джунглей".

• У картины изначально был более мрачный концепт, но его смягчили ради широкого проката.

