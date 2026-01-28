Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Спортсмены
Спортсмены
© Openverse by runwaypilates is licensed under CC BY 2.0
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 22:15

Сахар в крови резко подскочил — делаю одно движение 2 минуты и вижу разницу по глюкометру

Когда уровень сахара в крови резко повышается, многие ищут быстрый и безопасный способ вернуть показатели в норму без экстренных мер. Врачи напоминают: иногда помочь может самое доступное средство — движение. Физическая активность способна влиять на уровень глюкозы уже в моменте и одновременно работать на долгосрочный контроль.

Как движение помогает при скачке сахара

Основная задача при преддиабете и диабете — не допускать резких колебаний уровня глюкозы. Но даже при аккуратном режиме скачки случаются, и тогда важно знать, как действовать.

"При сахарном диабете 2 типа движение часто является самым быстрым естественным способом снизить скачок сахара в крови", — говорит эндокринолог Виктория Финн.

Механизм довольно прост: когда мышцы сокращаются, им требуется энергия, и одним из самых быстрых источников становится глюкоза, циркулирующая в крови.

"Когда мышцы извлекают глюкозу из крови для выработки энергии, уровень сахара в крови естественным образом падает. Вот почему даже короткие приступы движения могут заметно влиять на уровень глюкозы", — объясняет врач и коуч по медицине образа жизни Брук Бассард.

Важный нюанс в том, что этот процесс частично происходит без участия инсулина.

"Физические упражнения позволяют мышцам усваивать глюкозу даже тогда, когда инсулин работает плохо", — отмечает Бассард.

Даже простые действия — быстрая ходьба, подъём по лестнице или несколько минут активных движений — могут дать ощутимый эффект.

Какие упражнения работают лучше

Врачи советуют выбирать движения, которые задействуют крупные мышечные группы.

"Приседания используют наши самые большие мышцы — квадрицепсы, ягодицы и заднюю поверхность бедра, поэтому любые движения по типу "сидеть-вставать" будут особенно полезны", — говорит Бассард.

Простой вариант — встать со стула и снова сесть 10-15 раз подряд.

При этом физическая активность не отменяет медикаментозное лечение.

"Если инсулин или лекарства входят в ваш план лечения, разумно использовать назначенную корректирующую дозу вместе с движением", — подчёркивает Финн.

После активности специалисты советуют повторно измерить уровень сахара через 15-30 минут, чтобы оценить реакцию организма.

Что важно учитывать при диабете 1 типа

При диабете 1 типа подход иной.

"Инсулин остаётся обязательным и основным способом снижения высокого сахара в крови", — говорит Финн.

Лёгкая ходьба после введения корректирующей дозы может ускорить снижение показателей, но при очень высоком сахаре и наличии кетонов физические нагрузки противопоказаны.

"В такой ситуации упражнения могут ещё больше повысить уровень сахара, поэтому их следует избегать, пока показатели не станут безопасными", — предупреждает Бассард.

Долгосрочный эффект регулярной активности

Физическая активность полезна не только как "экстренная мера". Регулярные тренировки повышают чувствительность тканей к инсулину и улучшают способность мышц использовать глюкозу. Даже небольшие, но частые движения в течение дня — например, перерывы от сидения — помогают глюкозе уходить из крови в мышцы.

Исследования показывают, что аэробные нагрузки, силовые тренировки и их сочетание могут снижать риск прогрессирования диабета 2 типа и улучшать контроль гликемии. Главное — выбрать формат, который реально вписывается в образ жизни и выполняется постоянно.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Яркость возвращается, но по-новому — весной-2026 будет модно то, что раньше было сегодня в 7:54

Весна 2026 меняет правила: макияж ставит акцент на цвет глаз, красные губы и естественные брови, а волосы и smoky eye подчёркивают характер.

Читать полностью » NHS рекомендует 10 мкг витамина D в день с октября по март — Independent вчера в 20:48
Зимой витамин D нужен многим — но ошибка с дозой превращает пользу в проблему

Зимой витамин D, известный как 'солнечный витамин', помогает костям и мышцам, но переизбыток опасен. NHS советует около 10 мкг в день и даёт советы по выбору формы добавки.

Читать полностью » Раннее заселение бифидобактерий связано с меньшим риском астмы у ребенка — SciTechDaily вчера в 18:36
Выяснилось, что риск аллергии у детей снижается ещё в младенчестве — всё решает кишечник

Учёные обнаружили метаболит 4‑OH‑PLA, который бифидобактерии продуцируют в раннем кишечнике младенца и который снижает IgE, уменьшая риск аллергии и астмы у детей.

Читать полностью » Орторексия развивается на фоне фиксации на правильном питании — диетолог Карлсон вчера в 15:38
Годами делила еду на "хорошую" и "плохую" — и только сейчас стало ясно, почему это не работает

Шарлотта Карлсон в The Washington Post предупреждает: диетическая культура превращает еду в врага. Подход 'все продукты подходят' снижает тревогу и риск орторексии.

Читать полностью » Эффективность диеты определяется дефицитом калорий — Science Focus вчера в 10:13
Три незаметных приёма заставляют диету работать: лишние килограммы осыпаются, как сухие листья

Почему диеты вызывают столько споров и какие принципы питания действительно помогают снижать вес без крайностей и жёстких ограничений.

Читать полностью » Рыбий жир связан с повышенным риском инсульта у здоровых — BMJ Medicine вчера в 9:53
Рыбий жир в капсулах показал неожиданный минус: у здоровых всплыл риск, о котором молчат рекламы

Большое исследование UK Biobank и BHF ставит под сомнение привычный приём омега‑3: у здоровых связали рыбий жир с фибрилляцией и инсультом, у больных — иная картина.

Читать полностью » Два дня на овсянке снизили уровень холестерина на 10% — Боннский университет вчера в 5:08
Два дня простоты вместо месяцев ограничений: организм включает режим снижения холестерина

Всего два дня на овсянке могут заметно снизить уровень плохого холестерина и повлиять на обмен веществ. Учёные объяснили, почему эффект сохраняется дольше.

Читать полностью » Мелатонин может временно повышать уровень сахара в крови — PharmD Айеша Гулзар 26.01.2026 в 19:12
После мелатонина сон лучше, а показатели хуже — когда стоит насторожиться

Мелатонин помогает уснуть, но его влияние на инсулин и уровень глюкозы часто игнорируется. Узнайте, как эта популярная добавка может вас удивить.

Читать полностью »

Новости
Дом
Повесила зеркало "как у всех" — и пространство стало выглядеть хуже: вот в чём промах
Питомцы
Рыбы приспособились к жизни в загрязнённых реках – экологи
Еда
Гриль-сэндвич с сыром стал вдвое нежнее — добавляю один привычный продукт и не нарадуюсь
Питомцы
Кошка проигнорировала дорогую лежанку и выбрала коробку — причина оказалась неожиданной
Спорт и фитнес
Тренировался много, но неправильно: почему одна "идеальная" нагрузка не спасает здоровье
Авто и мото
Цены почти равны, но покупатели выбирают Lexus RX чаще Mercedes-Benz GLC — причина не на поверхности
Туризм
Поездка за северным сиянием в Мурманск обернулась неожиданным открытием — фото врут
Дом
Снег перестал липнуть к лопате: натёр ковш одним простым средством — и уборка пошла быстрее
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet