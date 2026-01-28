Сахар в крови резко подскочил — делаю одно движение 2 минуты и вижу разницу по глюкометру

Когда уровень сахара в крови резко повышается, многие ищут быстрый и безопасный способ вернуть показатели в норму без экстренных мер. Врачи напоминают: иногда помочь может самое доступное средство — движение. Физическая активность способна влиять на уровень глюкозы уже в моменте и одновременно работать на долгосрочный контроль.

Как движение помогает при скачке сахара

Основная задача при преддиабете и диабете — не допускать резких колебаний уровня глюкозы. Но даже при аккуратном режиме скачки случаются, и тогда важно знать, как действовать.

"При сахарном диабете 2 типа движение часто является самым быстрым естественным способом снизить скачок сахара в крови", — говорит эндокринолог Виктория Финн.

Механизм довольно прост: когда мышцы сокращаются, им требуется энергия, и одним из самых быстрых источников становится глюкоза, циркулирующая в крови.

"Когда мышцы извлекают глюкозу из крови для выработки энергии, уровень сахара в крови естественным образом падает. Вот почему даже короткие приступы движения могут заметно влиять на уровень глюкозы", — объясняет врач и коуч по медицине образа жизни Брук Бассард.

Важный нюанс в том, что этот процесс частично происходит без участия инсулина.

"Физические упражнения позволяют мышцам усваивать глюкозу даже тогда, когда инсулин работает плохо", — отмечает Бассард.

Даже простые действия — быстрая ходьба, подъём по лестнице или несколько минут активных движений — могут дать ощутимый эффект.

Какие упражнения работают лучше

Врачи советуют выбирать движения, которые задействуют крупные мышечные группы.

"Приседания используют наши самые большие мышцы — квадрицепсы, ягодицы и заднюю поверхность бедра, поэтому любые движения по типу "сидеть-вставать" будут особенно полезны", — говорит Бассард.

Простой вариант — встать со стула и снова сесть 10-15 раз подряд.

При этом физическая активность не отменяет медикаментозное лечение.

"Если инсулин или лекарства входят в ваш план лечения, разумно использовать назначенную корректирующую дозу вместе с движением", — подчёркивает Финн.

После активности специалисты советуют повторно измерить уровень сахара через 15-30 минут, чтобы оценить реакцию организма.

Что важно учитывать при диабете 1 типа

При диабете 1 типа подход иной.

"Инсулин остаётся обязательным и основным способом снижения высокого сахара в крови", — говорит Финн.

Лёгкая ходьба после введения корректирующей дозы может ускорить снижение показателей, но при очень высоком сахаре и наличии кетонов физические нагрузки противопоказаны.

"В такой ситуации упражнения могут ещё больше повысить уровень сахара, поэтому их следует избегать, пока показатели не станут безопасными", — предупреждает Бассард.

Долгосрочный эффект регулярной активности

Физическая активность полезна не только как "экстренная мера". Регулярные тренировки повышают чувствительность тканей к инсулину и улучшают способность мышц использовать глюкозу. Даже небольшие, но частые движения в течение дня — например, перерывы от сидения — помогают глюкозе уходить из крови в мышцы.

Исследования показывают, что аэробные нагрузки, силовые тренировки и их сочетание могут снижать риск прогрессирования диабета 2 типа и улучшать контроль гликемии. Главное — выбрать формат, который реально вписывается в образ жизни и выполняется постоянно.