Сахар в крови резко подскочил — делаю одно движение 2 минуты и вижу разницу по глюкометру
Когда уровень сахара в крови резко повышается, многие ищут быстрый и безопасный способ вернуть показатели в норму без экстренных мер. Врачи напоминают: иногда помочь может самое доступное средство — движение. Физическая активность способна влиять на уровень глюкозы уже в моменте и одновременно работать на долгосрочный контроль.
Как движение помогает при скачке сахара
Основная задача при преддиабете и диабете — не допускать резких колебаний уровня глюкозы. Но даже при аккуратном режиме скачки случаются, и тогда важно знать, как действовать.
"При сахарном диабете 2 типа движение часто является самым быстрым естественным способом снизить скачок сахара в крови", — говорит эндокринолог Виктория Финн.
Механизм довольно прост: когда мышцы сокращаются, им требуется энергия, и одним из самых быстрых источников становится глюкоза, циркулирующая в крови.
"Когда мышцы извлекают глюкозу из крови для выработки энергии, уровень сахара в крови естественным образом падает. Вот почему даже короткие приступы движения могут заметно влиять на уровень глюкозы", — объясняет врач и коуч по медицине образа жизни Брук Бассард.
Важный нюанс в том, что этот процесс частично происходит без участия инсулина.
"Физические упражнения позволяют мышцам усваивать глюкозу даже тогда, когда инсулин работает плохо", — отмечает Бассард.
Даже простые действия — быстрая ходьба, подъём по лестнице или несколько минут активных движений — могут дать ощутимый эффект.
Какие упражнения работают лучше
Врачи советуют выбирать движения, которые задействуют крупные мышечные группы.
"Приседания используют наши самые большие мышцы — квадрицепсы, ягодицы и заднюю поверхность бедра, поэтому любые движения по типу "сидеть-вставать" будут особенно полезны", — говорит Бассард.
Простой вариант — встать со стула и снова сесть 10-15 раз подряд.
При этом физическая активность не отменяет медикаментозное лечение.
"Если инсулин или лекарства входят в ваш план лечения, разумно использовать назначенную корректирующую дозу вместе с движением", — подчёркивает Финн.
После активности специалисты советуют повторно измерить уровень сахара через 15-30 минут, чтобы оценить реакцию организма.
Что важно учитывать при диабете 1 типа
При диабете 1 типа подход иной.
"Инсулин остаётся обязательным и основным способом снижения высокого сахара в крови", — говорит Финн.
Лёгкая ходьба после введения корректирующей дозы может ускорить снижение показателей, но при очень высоком сахаре и наличии кетонов физические нагрузки противопоказаны.
"В такой ситуации упражнения могут ещё больше повысить уровень сахара, поэтому их следует избегать, пока показатели не станут безопасными", — предупреждает Бассард.
Долгосрочный эффект регулярной активности
Физическая активность полезна не только как "экстренная мера". Регулярные тренировки повышают чувствительность тканей к инсулину и улучшают способность мышц использовать глюкозу. Даже небольшие, но частые движения в течение дня — например, перерывы от сидения — помогают глюкозе уходить из крови в мышцы.
Исследования показывают, что аэробные нагрузки, силовые тренировки и их сочетание могут снижать риск прогрессирования диабета 2 типа и улучшать контроль гликемии. Главное — выбрать формат, который реально вписывается в образ жизни и выполняется постоянно.
