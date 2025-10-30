Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 20:16

Открытие, которое перевернёт биологию: мыши показывают, как гены формируют наши пальцы

Nature: фаланги первого пальца мыши отличаются в лапках и на задних лапах в зависимости от функций

Иногда самые удивительные открытия в биологии скрываются в вещах, которые кажутся нам привычными и хорошо изученными. Например, строение пальцев у млекопитающих. Недавнее исследование, опубликованное в престижном журнале Nature, показало, что даже у таких небольших животных, как мыши, анатомия пальцев передних и задних конечностей имеет фундаментальные различия. Учёные обнаружили, что проксимальные фаланги — то есть те, что расположены ближе всего к телу — на первом пальце мыши имеют разный тип в лапках и задних конечностях.

Это открытие подтверждает важный эволюционный принцип: строение конечностей у четвероногих животных формируется в прямой зависимости от их функций. Будь то ходьба, хватание или плавание, конкретная задача, которую выполняет конечность, определяет её анатомические особенности вплоть до мельчайших деталей.

Почему мыши — удобная модель для изучения

Мыши служат прекрасным объектом для исследований в области развития конечностей, и на то есть веская причина. Строение их пальцев поразительно похоже на человеческое: большой палец состоит из двух фаланг, в то время как все остальные пальцы имеют по три фаланги. Это сходство делает мышей идеальной моделью для понимания того, как формируются фаланги у человека.

Хотя основные гены, отвечающие за общее формирование конечностей, науке уже известны, конкретные молекулярные механизмы, которые определяют "индивидуальность" каждой отдельной фаланги, до сих пор оставались загадкой. Почему одна фаланга развивается как часть большого пальца, а другая — как часть указательного? Что делает их анатомически и функционально разными, даже если они находятся на одной конечности?

"Строение конечностей у четвероногих животных формируется в зависимости от их функций — например, ходьбы, хватания или плавания, — и именно это определяет различия в анатомии", — подчёркивается в исследовании.

Как проходило исследование

Чтобы разгадать эту загадку, исследователи прибегли к современному методу — секвенированию мРНК. Этот подход позволяет точно определить, какие гены активны в конкретный момент времени в конкретной ткани. Учёные сравнили активность генов в фалангах первого и второго пальцев мыши в одинаковые периоды эмбрионального развития.

Такой тщательный анализ позволил выявить ключевые различия в экспрессии генов, которые и лежат в основе анатомических различий между фалангами передних и задних конечностей. Фактически, исследователям удалось заглянуть в "молекулярную кухню", где готовится уникальность каждой косточки.

А что если…

Если различия в строении фаланг между передними и задними конечностями обусловлены разной активностью генов, это открывает новые горизонты для понимания врождённых аномалий развития у человека. Возможно, некоторые формы синдактилии (сращения пальцев) или полидактилии (лишние пальцы) связаны именно с нарушениями в работе этих генетических программ, которые учёные только начинают расшифровывать.

Сравнительная таблица: передние и задние конечности мыши

Параметр Передние конечности (лапки) Задние конечности
Основная функция Хватание, манипуляция Опора, передвижение
Проксимальные фаланги первого пальца Имеют особый тип Отличаются по строению
Подвижность Высокая Ограниченная
Мышечная структура Более сложная Более мощная
Связочный аппарат Приспособлен для тонких движений Приспособлен для нагрузки

Три факта о развитии конечностей

  1. Процесс формирования пальцев у эмбриона называется "апоптозом" — запрограммированной гибелью клеток в межпальцевых пространствах.

  2. Гены семейства Hox играют ключевую роль в определении того, где у эмбриона будут формироваться передние и задние конечности.

  3. Эволюционно пальцы передних конечностей у млекопитающих демонстрируют большее разнообразие форм, чем пальцы задних конечностей, что связано с wider спектром выполняемых функций.

Исторический контекст

Изучение развития конечностей имеет богатую историю, уходящую корнями в классическую эмбриологию XIX века. Уже тогда учёные заметили, что у зародышей разных видов позвоночных конечности на ранних стадиях выглядят похожими, и лишь позже приобретают видовые особенности. В XX веке с открытием молекулярной биологии внимание сместилось на поиск генетических механизмов, контролирующих этот процесс. Нобелевская премия 1995 года была присуждена за открытие генов, контролирующих эмбриональное развитие, в том числе формирование конечностей.

Современное исследование, раскрывающее различия в экспрессии генов между фалангами, представляет собой новый этап в этой длинной научной традиции — переход от понимания общего плана строения к расшифровке тонких механизмов, создающих конкретные анатомические структуры.

