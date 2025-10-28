Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Sever 0553
Sever 0553
© commons.wikimedia.org by Andrei Baskevich is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 6:53

Хибины - заполярное чудо России: древние горы, ледяные дворцы и сад, где растут арбузы

Хибины и Кировск: маршрут по главным достопримечательностям Кольского полуострова

Добро пожаловать в край, где тишина тундры встречается с величием гор, а ледяной воздух пропитан запахом хвои и камня. Путешествие в Хибины — это не просто экскурсия, а настоящая экспедиция в мир древних гор и заполярной природы. Здесь можно увидеть, как живёт север, где солнце зимой почти не встаёт, а летом — не садится вовсе.

Почему Хибины уникальны

Хибинские горы — это древнейший горный массив Кольского полуострова, возраст которого насчитывает более миллиарда лет. Он образовался в результате древних магматических процессов, не достигших поверхности земли. Благодаря этому в недрах сохранились уникальные минералы, многие из которых не встречаются больше нигде в мире.

Факт Значение
Высшая точка гора Юдычвумчорр — 1200 м
Количество известных минералов более 500 видов
Возраст гор около 1 млрд лет
Ближайший город Кировск
Лучшее время для посещения июнь-сентябрь и январь-апрель

Саамы, коренные жители этих мест, называли Хибины "хибин" — "плосковершинные горы". И действительно: массив выглядит словно древний стол, где вершины не острые, а мягкие и приплюснутые, будто отполированные ветром и временем.

Заполярные сокровища: что делает путешествие особенным

Каждый сезон раскрывает Хибины по-своему: летом — как заповедный сад, зимой — как снежное королевство. Здесь можно увидеть олений след на снегу, прикоснуться к породам древнейших гор, вдохнуть чистейший воздух и узнать, как живёт северная природа.

  • Зимой — катание на снегоходах, ледовые скульптуры и знаменитая Снежная деревня.
  • Летом — походы к озёрам и знакомство с уникальной флорой Полярного ботанического сада.
  • Круглый год — панорамы с горных вершин, сияние северного неба и вечное ощущение простора.

Маршрут: из Мурманска к сердцу Хибин

1. От Мурманска до Кировска

Экскурсия начинается ранним утром. Дорога занимает около трёх часов, и уже сама по себе она — часть приключения. За окном мелькают снежные равнины, тундра и еловые леса, а вдали постепенно появляются первые очертания гор.

Лайфхак: держите фотоаппарат под рукой — по дороге часто встречаются северные олени и лисы.

2. Восхождение на Айкуайвенчорр

Добравшись до Кировска, путешественники поднимаются на канатке к вершине горы Айкуайвенчорр. С высоты открываются головокружительные виды на долину и ледниковые озёра.
По легенде, Айкуайвенчорр — "Гора с головой богини". Саамы верили, что в её недрах живут духи, а ветер на вершине — это их дыхание.

После спуска — обед в местном кафе с блюдами северной кухни: уха из сига, калитки, чай из тундровых трав.

3. Музей камня — сокровищница недр

В музее геологии и минералогии вы увидите редчайшие находки: эвдиалит ("лопарская кровь"), нефелин, апатит и десятки других минералов.
Эвдиалит получил своё название из-за красных вкраплений, напоминающих кровь. Саамская легенда говорит, что это — следы древнего воина, защищавшего землю от захватчиков.

Музей — настоящий рай для коллекционеров и всех, кто интересуется историей Земли.

4. Полярный ботанический сад — северный оазис

Самый северный ботанический сад в России и один из крупнейших в мире. Основанный в 1931 году, он расположен на склонах горы Вудъявр и сочетает научный центр и природный парк.
Здесь выращивают растения со всего мира, адаптированные к суровым арктическим условиям. Весной и летом сад превращается в яркий ковер из мхов, лишайников, карликовых деревьев и цветов.

Малоизвестный факт: в саду успешно выращивали даже арбузы и помидоры под открытым небом — результат многолетних экспериментов по акклиматизации растений.

5. Снежная деревня — арктическая сказка

Если вы приезжаете зимой, нельзя пропустить Снежную деревню - ежегодный арт-проект, который создают вручную местные мастера.
Каждый год выбирается новая тема, и внутри ледяных стен появляются скульптуры, лабиринты и подсвеченные арки.
Температура внутри держится около -5 °C, поэтому одежда должна быть тёплой.

Лайфхак: наденьте термобельё, флисовую кофту и непродуваемую куртку. Не забудьте перчатки и шапку — даже короткая экскурсия без них будет испытанием.

6. Возвращение через перевал и чаепитие

На обратном пути вас ждёт уютная остановка — тёплое чаепитие с северными травами и выпечкой. Это возможность поделиться впечатлениями, согреться и ещё раз взглянуть на заснеженные вершины, уходящие в облака.

Плюсы и минусы путешествия

Плюсы Минусы
Уникальная природа и геология Долгая дорога от Мурманска
Возможность увидеть редкие минералы Погода переменчива
Комбинация активного и познавательного отдыха Ограниченное время на каждой локации
Подходит для всех возрастов Зимой холодно даже днём
Можно совместить с поездкой в Мурманск Требуется тёплая одежда и обувь

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Когда лучше ехать в Хибины?
Зимой (январь-апрель) для снегоходов и Снежной деревни; летом (июнь-сентябрь) для походов и ботанического сада.

Можно ли подняться на Айкуайвенчорр без канатки?
Да, но это требует физической подготовки. Зимой безопаснее пользоваться подъёмником.

Что взять с собой?
Тёплую одежду, перчатки, головной убор, фотоаппарат и перекус. В горах погода меняется быстро.

Как добраться?
Из Мурманска ежедневно ходят автобусы и экскурсионные туры, дорога занимает около 3 часов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Что посмотреть в Москве: небанальные места и идеи для прогулок по столице сегодня в 5:42
Москва без Красной площади: куда пойти, чтобы увидеть настоящую столицу

Как открыть Москву заново: белки в парках, креативные кварталы, авторские театры и гастрономия без пафоса. Гид по небанальной столице.

Читать полностью » Зимний Мурманск: чем заняться в городе без поездки в Териберку сегодня в 4:38
Мурманск без китов и Териберки: как влюбиться в север по-новому

Полярная ночь, огни города и уют северной зимы. Рассказываем, как провести несколько дней в Мурманске без китов, Териберки и экстремальных поездок.

Читать полностью » История Владивостока: от основания города до современного центра Дальнего Востока сегодня в 3:35
Там, где кончается земля и начинается море: почему Владивосток невозможно забыть

Морская столица России, город мостов и ветров. История, современная жизнь и будущее Владивостока — как он стал символом Дальнего Востока.

Читать полностью » Эксперты: горчичный порошок безопасно очищает столовые приборы без химии сегодня в 2:55
Эко-способ очистки столовых приборов, о котором не пишут на упаковках бытовой химии

Ложки и вилки потускнели? Всего две минуты и ложка обычной горчицы — и они снова сияют, будто только из магазина. Без химии, без запаха, без усилий.

Читать полностью » TimeOut: малопопулярные города Европы могут стать открытием следующего года сегодня в 2:17
Тайная карта путешественника: 10 европейских направлений без толп и суеты

Время планировать отпуск: TimeOut представил самые недооценённые города Европы 2026 года. Узнайте, где вас ждут море, уют и отсутствие толп.

Читать полностью » Марсио Франса: проект TAV Brasil изменит транспортную систему страны сегодня в 1:22
Между Рио и Сан-Паулу появится маршрут будущего: поезд превзойдёт самолёт

Бразилия запускает проект скоростного поезда между Рио и Сан-Паулу. Он обещает изменить представление о путешествиях, экономике и будущем страны.

Читать полностью » Специалисты: неправильная подушка вызывает боли в шее и нарушает сон сегодня в 0:58
Что происходит с организмом, когда подушка перестаёт выполнять свою роль

Просыпаетесь с болью в шее и усталостью? Возможно, виновата подушка. Разбираем пять признаков, по которым можно понять, что пора купить новую.

Читать полностью » Trenitalia: маршрут Милан — Тирано признан самым живописным в Италии сегодня в 0:47
Пять поездов из Милана, после которых вы влюбитесь в Италию навсегда

Из Милана можно отправиться в путешествие, которое само по себе станет приключением. Пять направлений — от озёр до Альп — покажут Италию с нового ракурса.

Читать полностью »

Новости
Дом
Эксперты рассказали, как очистить ручки кухонной плиты содой, уксусом и перекисью водорода
Еда
Заливной торт с фруктами и бисквитом готовится на основе сметанного крема с желатином
Наука
Учёные выяснили, что маска Тутанхамона могла принадлежать Нефертити — Мохаммед Эль-Гамаль
Садоводство
Посадка моркови весной без навоза и золы предотвращает деформацию урожая — агрономы
Садоводство
Сухой торф делает почву водоотталкивающей и мешает растениям впитывать влагу
Питомцы
Учёные: регулярное общение с кошкой снижает у питомцев уровень стресса
Красота и здоровье
Нутрициолог Екатерина Гузман рассказала о пользе хурмы для сердца и иммунитета
Культура и шоу-бизнес
Победитель фанатского конкурса Lionsgate сыграет в фильме "Голодные игры: Рассвет жатвы"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet