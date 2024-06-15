Учёные из Института географии РАН и других организаций обнаружили в южной части Дагестана уникальные лессовые отложения плейстоценового периода, датируемого более 2,5 миллионов лет назад. В районе контакта Восточного Кавказа и Приморской низменности найдены профили палеопочв разных этапов плейстоцена.

Эти породы образовывались в условиях холодного климата оледенений и более тёплых межледниковых периодов.

Открытие считается важным для изучения глобальных климатических изменений, и на основе этого архива учёные планируют моделировать будущие изменения климата, сообщает ТАСС.

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