Ученые из Пензенского государственного университета и сотрудники "Новотех" разработали уникальный программно-аппаратный комплекс для определения смещения горных пород, превосходящий аналоги за рубежом. Эта система позволяет отслеживать траекторию перемещения породы во время взрывных работ, включая искажения после взрыва.

Комплекс устойчив к взрывам и экономит время и средства в горнодобывающей промышленности. Продукт прошел успешные испытания и готовится к серийному производству, уже получив первые заказы от горнодобывающих компаний, сообщает ТАСС.

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