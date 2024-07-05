Ученые из Пензенского государственного университета и сотрудники "Новотех" разработали уникальный программно-аппаратный комплекс для определения смещения горных пород, превосходящий аналоги за рубежом. Эта система позволяет отслеживать траекторию перемещения породы во время взрывных работ, включая искажения после взрыва.
Комплекс устойчив к взрывам и экономит время и средства в горнодобывающей промышленности. Продукт прошел успешные испытания и готовится к серийному производству, уже получив первые заказы от горнодобывающих компаний, сообщает ТАСС.
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