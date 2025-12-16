Когда Сочи молчит, Кавказ говорит громче: рождественский отдых меняет прописку

Начало зимнего сезона в России обещает стать особенно насыщенным для любителей активного отдыха. Президент Владимир Путин во время встречи с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым 16 декабря отметил привлекательность горных регионов для новогодних поездок. Об этом сообщает издание URA.RU. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, Приэльбрусье предлагает комфортный отдых и оптимальные цены, что делает его одним из самых востребованных направлений на январские праздники.

Туризм как приоритет региона

Кабардино-Балкария за последние годы заметно укрепила позиции в туристической отрасли. Казбек Коков подчеркнул, что только за девять месяцев текущего года республику посетили около 1,5 миллиона человек, что на 5% превышает прошлогодний показатель. "Мы ожидаем порядка 470 тысяч человек только в Приэльбрусье, именно в высокий сезон", — отметил глава региона. Эти цифры отражают не только растущий интерес к отдыху в горах, но и системную работу местных властей по развитию инфраструктуры.

Регион активно инвестирует в обновление курортов и создание новых форм размещения. Появились современные глэмпинги и кемпинги, рассчитанные на круглогодичное использование. Это позволяет туристам приезжать не только зимой, но и в межсезонье, когда горы открывают другие виды активностей. Рост популярности Приэльбрусья эксперты связывают с продуманной логистикой и улучшением сервиса, который становится доступным для семей с детьми.

Северный Кавказ укрепляет позиции

Юрий Барзыкин отметил, что Приэльбрусье входит в пятёрку ключевых курортов Северного Кавказа — наряду с Красной Поляной, Шерегешем, Манжероком и Архызом. По его словам, "Кабардино-Балкария — одно из ведущих направлений. Здесь нормальная логистика: авиа, ж/д, авто. Это сегмент оптимальных цен. На Новый год нет взрывного роста", — подчеркнул эксперт. Такая стабильность делает регион привлекательным для туристов, предпочитающих сочетание комфорта и разумной стоимости.

Тенденция к росту интереса к Кавказу сохранится не только в январе. По прогнозам туроператоров, активность на этом направлении продолжится в феврале и марте, а затем плавно перейдёт в летний сезон. Для региона это шанс укрепить статус круглогодичного курорта и привлечь внимание новых категорий путешественников — от любителей экстремального спорта до семей, ищущих спокойный отдых на природе.