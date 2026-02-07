Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Yamaha XMAX 300
© commons.wikimedia.org by Hsu Luke is licensed under CC BY-SA 2.0
Николай Тихонов Опубликована сегодня в 20:04

Мотоцикл исправен, а риск огромный — одну деталь райдеры меняют слишком поздно

Мотоцикл может быть технически исправным, обслуженным и готовым к сезону, но один элемент напрямую определяет безопасность каждой поездки. Речь идёт о шинах — единственной точке контакта с дорогой, от которой зависят сцепление, устойчивость и реакция байка. При этом именно их чаще всего меняют в последнюю очередь. Об этом сообщает NEWSMOTO.

Почему износ шин опаснее, чем кажется

Многие райдеры ориентируются исключительно на внешний вид протектора, откладывая замену до момента, когда резина буквально "заканчивается". Однако подход "пока можно ездить" в случае с мотоциклом работает против безопасности. Даже при хорошем асфальте и спокойной езде изношенные или состарившиеся шины резко увеличивают риск потери сцепления, особенно в дождь или при экстренном манёвре.

Глубина протектора и реальные пределы безопасности

Формально минимально допустимая глубина протектора составляет 1 мм, но на практике это уже критическое состояние. Такая резина почти не отводит воду и теряет стабильность. Специалисты рекомендуют менять переднюю шину при снижении протектора ниже 2 мм, а заднюю — при 2,5-3 мм.

Большинство современных шин оснащены индикаторами износа — небольшими выступами между канавками. Когда протектор сравнивается с этими метками, шина считается отработавшей ресурс, даже если визуально выглядит "ещё живой".

Возраст шин и старение резины

Протектор — не единственный критерий. Со временем резиновая смесь теряет эластичность, даже если мотоцикл используется редко. Уже через четыре-пять лет резина заметно твердеет, что особенно опасно на холодном или мокром покрытии.

Возраст шины можно определить по DOT-коду на боковине: последние четыре цифры указывают неделю и год производства. Для мотоциклов с небольшими пробегами специалисты советуют менять шины каждые два года — даже при сохранённом рисунке протектора.

Повреждения, при которых откладывать нельзя

Существуют ситуации, когда вопрос "менять или нет" даже не обсуждается. Трещины на боковинах, расслоение резины, деформации, вздутия или "бугры" указывают на структурные повреждения. Такая шина может потерять давление или разрушиться внезапно.

Неравномерный износ также опасен. Типичный "квадратный" профиль заднего колеса ухудшает управляемость, делает байк менее точным в поворотах и увеличивает нагрузку на подвеску.

Когда мотоцикл сам подаёт сигналы

Даже без визуальных дефектов шины могут утратить рабочие свойства. Если мотоцикл стал хуже входить в повороты, кажется нестабильным при смене направления, "нервничает" на прямой или неожиданно теряет сцепление, причина часто кроется именно в резине.

В таких случаях замена шин становится вопросом времени, а не километража. Ощущения райдера — важный индикатор, который не стоит игнорировать.

Сколько служат мотоциклетные шины

Ресурс напрямую зависит от типа шин и условий эксплуатации. Спортивные модели обеспечивают максимальное сцепление, но изнашиваются быстрее. Туринговые и adventure-шины рассчитаны на больший пробег, но тоже чувствительны к стилю езды, давлению и нагрузке.

Скутеры нередко проходят большие расстояния в городском режиме, поэтому их шины могут изнашиваться быстрее, чем кажется. Регулярная проверка давления и состояния здесь особенно важна.

Шины — это не расходник, а элемент безопасности

Замена шин не должна определяться только юридическими нормами или желанием "докатать ещё сезон". Возраст, состояние и поведение мотоцикла на дороге — ключевые факторы, от которых зависит безопасность.

Новый комплект шин даёт не только лучшее сцепление и управляемость, но и уверенность — ту самую, без которой каждая поездка превращается в риск.

Автор Николай Тихонов
Николай Тихонов — инженер-механик (СамГТУ), эксперт по диагностике и ремонту авто с 12-летним стажем. Специалист по трансмиссиям и тех-аудиту.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

