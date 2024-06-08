Своевременная замена масла является ключевым фактором для обеспечения долгой жизни двигателя. Масло не только смазывает движущиеся части, но и способствует отводу тепла, а также защите от коррозии.
Рекомендуется менять масло каждые 10-15 тысяч километров, однако в условиях экстремальных температур или при частом движении по бездорожью интервал следует сокращать.
Особенно важно использовать качественное масло и не экономить на его выборе, так как низкокачественное масло может привести к ускоренному износу и повреждению двигателя. Владельцам турбированных моторов также следует чаще менять масло из-за высоких требований турбокомпрессора к чистоте смазочных материалов.
Фото: commons.wikimedia.org/Ermell (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Представитель ВОЗ Бердыклычев: после COVID-19 миру угрожает "болезнь Х"
Эксперты предупредили о возможной новой угрозе, известной как "болезнь X", после пандемии COVID-19. Батыр Бердыклычев из ВОЗ заявил о важности быть готовыми к ней, так как точно предсказать возникновение и развитие такой болезни невозможно.
Сечин: Спрос на электромобили замедляется во всём мире
Спрос на электромобили замедляется во всем мире несмотря на поддержку государств. Они несут в себе множество минусов, таких как высокая стоимость, недостаточный запас хода, необходимость утилизации аккумуляторных батарей, — считает глава "Роснефти" Игорь Сечин.
JCR: воздействие на белок ROCK2 увеличивает проникновение лекарств в раковую опухоль
Исследование, опубликованное в Journal of Controlled Release, показало, что блокирование белка ROCK2 может в четыре раза увеличить эффективность доставки лекарств при лечении фиброзного рака поджелудочной железы.
Врач Онищенко: фастфуд нельзя называть флагманом здорового питания
Врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко выступил против идеи называть фастфуд флагманом здорового питания, отметив, что для этого необходимо значительно изменить подход к выбору блюд, учитывая многонациональный характер российской кухни.