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Fit Service: замена масла является ключевым ключевым фактором для долгой жизни двигателя
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:26

Fit Service: замена масла является ключевым ключевым фактором для долгой жизни двигателя

Своевременная замена масла является ключевым фактором для обеспечения долгой жизни двигателя. Масло не только смазывает движущиеся части, но и способствует отводу тепла, а также защите от коррозии.

Рекомендуется менять масло каждые 10-15 тысяч километров, однако в условиях экстремальных температур или при частом движении по бездорожью интервал следует сокращать.

Особенно важно использовать качественное масло и не экономить на его выборе, так как низкокачественное масло может привести к ускоренному износу и повреждению двигателя. Владельцам турбированных моторов также следует чаще менять масло из-за высоких требований турбокомпрессора к чистоте смазочных материалов.

Фото: commons.wikimedia.org/Ermell (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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