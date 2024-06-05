Эксперты рассказали, что в современных моторах случаи перегрева случаются реже, но они более серьёзные из-за высокой эффективности и температур. ДВС работают при температуре до 105°C, в пробках до 125°C, что приближается к критическим значениям для материалов и смазок. Производители часто игнорируют нормальные температурные указатели, заменяя их на индикаторы перегрева, что уменьшает возможность своевременной реакции водителя, сообщает 5колесо.

К перегреву моторов ведет не только их конструкция, но и внешние факторы, такие как каталитические нейтрализаторы и кондиционеры, а также операционные причины, включая перегрузку, движение по бездорожью и горным дорогам. Технические неисправности, такие как низкий уровень охлаждающей жидкости, протечки, неисправность клапанов и насоса системы охлаждения, также способствуют перегреву.

Последствия перегрева включают деформацию деталей двигателя и возможный клин мотора.

Для предотвращения перегрева рекомендуется избегать резких ускорений и торможений, использовать торможение двигателем, поддерживать радиатор в чистоте и своевременно менять охлаждающую жидкость.

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