Прокрастинация — не лень: в голове есть мотивационный тормоз, который стопорит действия

Мы привыкли считать прокрастинацию слабостью характера, но всё может быть куда сложнее. Иногда желание отложить дело связано не с ленью, а с тем, как мозг оценивает будущий дискомфорт. Учёные всё ближе подбираются к пониманию, почему даже простые задачи вдруг кажутся непосильными. Об этом сообщает издание Science Focus.

Что скрывается за привычкой откладывать дела

Исследователи из Киотского университета пришли к выводу, что в мозге существует особый механизм, который можно условно назвать "мотивационным тормозом". Он срабатывает в момент, когда задача воспринимается как неприятная или требующая усилий. Даже ожидаемая награда не всегда способна перевесить внутреннее сопротивление.

Ранее психологи уже отмечали, что мозг нередко выбирает не самый полезный, а самый предсказуемый сценарий поведения. Такой подход связывают с защитными реакциями психики и объясняют, почему мозг выбирает предсказуемую боль вместо неопределённости. Новый эксперимент добавил к этому нейробиологическое объяснение.

В ходе работы учёные наблюдали за макаками-резусами, которых обучили выполнять задания с наградой. Одно из них не сопровождалось дискомфортом, другое включало неприятный поток воздуха. В первом случае животные действовали без колебаний, во втором — часто отказывались или медлили.

Как работает тормоз мотивации

Ключевую роль играют две глубинные структуры мозга — вентральный стриатум (VS) и вентральный паллидум (VP). Первая оценивает соотношение выгоды и дискомфорта, вторая либо запускает действие, либо усиливает торможение. В обычных условиях этот механизм защищает от неоправданного риска, но иногда начинает работать слишком активно.

Подобные сдвиги всё чаще связывают с хроническим стрессом и истощением. Исследователи отмечают, что при длительной перегрузке и эмоциональном выгорании человеку становится сложнее начинать даже простые действия.

Что показало вмешательство учёных

На следующем этапе специалисты временно ослабили связь между VS и VP с помощью хемогенетики. После этого макаки стали значительно чаще выполнять задания, несмотря на неприятные ощущения. Это подтвердило, что именно этот нейронный путь регулирует готовность действовать вопреки дискомфорту.

Почему это важно

Авторы исследования считают, что открытие поможет лучше понять механизмы депрессии и апатии. Однако они подчёркивают, что прямое вмешательство в работу мотивационных "тормозов" пока небезопасно.

"Чрезмерное ослабление мотивационного тормоза может привести к опасному поведению или чрезмерному риску", — сказал доцент кафедры нейробиологии Киотского университета и ведущий автор исследования Кеничи Амемори.

Прокрастинация в таком контексте перестаёт быть личным недостатком и всё чаще рассматривается как результат сложной работы мозга. Это открывает новые перспективы для науки, но требует осторожности в применении.