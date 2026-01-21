Ваша мотивация не слабая — она заблокирована: вот какой путь в мозге отвечает за прокрастинацию

Ситуация, когда человек понимает, что задачу нужно выполнить, но так и не может к ней приступить, знакома многим. В крайних формах это состояние называют аволицией, и долгое время его объясняли слабой волей или "леностью". Новое исследование показывает, что причина кроется в конкретном нейронном механизме, работающем как тормоз мотивации. Об этом сообщает журнал Current Biology.

Когда знание не приводит к действию

Аволиция часто сопровождает депрессию, шизофрению и болезнь Паркинсона, серьезно осложняя повседневную жизнь. Человек осознает необходимость действий — от бытовых дел до работы или лечения, — но испытывает внутренний паралич перед первым шагом. Ранее ученые уже знали, что мозг постоянно оценивает, сколько усилий потребует то или иное действие, и снижает мотивацию, если цена кажется слишком высокой, как это описывается при нарушениях эмоциональной регуляции.

Однако до сих пор оставался открытым вопрос, какой именно нейронный механизм превращает эту оценку в отказ от действия. Почему даже при очевидной пользе человек или животное предпочитает бездействие, особенно если задача связана с дискомфортом или стрессом.

Эксперимент с контролем мотивации

Чтобы разобраться в этом процессе, нейробиологи применили метод хемогенетики, который позволяет временно и избирательно изменять взаимодействие между отдельными зонами мозга. Эксперименты проводились на макаках, поскольку их нейронные цепи и поведенческие реакции во многом сопоставимы с человеческими.

Животных обучили выполнять два типа заданий. В первом случае успешное выполнение приносило награду в виде воды. Во втором — к награде добавлялось неприятное воздействие: короткая струя воздуха в лицо. Перед каждым заданием макаки видели сигнал и могли самостоятельно решить, приступать ли к выполнению.

Награда против дискомфорта

Результаты оказались показательными. Когда задание сулило только награду, обезьяны почти всегда соглашались действовать. Но стоило добавить неприятный элемент, как поведение резко менялось. Даже понимая, что итог будет полезным, животные часто откладывали начало действия или вовсе отказывались от него, словно "застревая" в нерешительности.

Ключевым оказался путь между двумя структурами мозга — вентральным стриатумом и вентральным паллидумом. Эта связь, как выяснилось, играет роль своеобразного фильтра, который особенно активно срабатывает в условиях потенциального стресса или дискомфорта, что перекликается с наблюдениями о влиянии стресса на принятие решений.

Мозговой "тормоз" и его отключение

Когда исследователи временно ослабляли связь между вентральным стриатумом и вентральным паллидумом, поведение макак менялось. В стрессовых условиях, где раньше животные колебались, они начинали выполнять задания заметно охотнее. При этом в ситуациях с одной лишь наградой такого эффекта не наблюдалось.

Это говорит о том, что данный нейронный путь не отвечает за мотивацию в целом, а включается именно тогда, когда действие связано с неприятными ощущениями или затратами. По сути, мозг использует его как защитный механизм, который может чрезмерно усиливаться при психических и неврологических расстройствах.

Перспективы для медицины

Авторы исследования надеются, что их работа поможет лучше понять природу утраты мотивации при депрессии, болезни Паркинсона и других состояниях. Осознание того, что проблема связана с конкретным нейронным контуром, открывает путь к новым методам помощи — от более точных лекарственных препаратов до технологий стимуляции мозга.

Такой подход может изменить отношение к аволиции, сместив фокус с моральных оценок на нейробиологию. Потеря мотивации в этом контексте перестает быть вопросом силы воли и становится задачей для науки и медицины.