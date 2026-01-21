Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Нейроны мозга
Нейроны мозга
© Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 5:29

Ваша мотивация не слабая — она заблокирована: вот какой путь в мозге отвечает за прокрастинацию

Связь двух зон мозга блокирует действие при стрессе — Current Biology

Ситуация, когда человек понимает, что задачу нужно выполнить, но так и не может к ней приступить, знакома многим. В крайних формах это состояние называют аволицией, и долгое время его объясняли слабой волей или "леностью". Новое исследование показывает, что причина кроется в конкретном нейронном механизме, работающем как тормоз мотивации. Об этом сообщает журнал Current Biology.

Когда знание не приводит к действию

Аволиция часто сопровождает депрессию, шизофрению и болезнь Паркинсона, серьезно осложняя повседневную жизнь. Человек осознает необходимость действий — от бытовых дел до работы или лечения, — но испытывает внутренний паралич перед первым шагом. Ранее ученые уже знали, что мозг постоянно оценивает, сколько усилий потребует то или иное действие, и снижает мотивацию, если цена кажется слишком высокой, как это описывается при нарушениях эмоциональной регуляции.

Однако до сих пор оставался открытым вопрос, какой именно нейронный механизм превращает эту оценку в отказ от действия. Почему даже при очевидной пользе человек или животное предпочитает бездействие, особенно если задача связана с дискомфортом или стрессом.

Эксперимент с контролем мотивации

Чтобы разобраться в этом процессе, нейробиологи применили метод хемогенетики, который позволяет временно и избирательно изменять взаимодействие между отдельными зонами мозга. Эксперименты проводились на макаках, поскольку их нейронные цепи и поведенческие реакции во многом сопоставимы с человеческими.

Животных обучили выполнять два типа заданий. В первом случае успешное выполнение приносило награду в виде воды. Во втором — к награде добавлялось неприятное воздействие: короткая струя воздуха в лицо. Перед каждым заданием макаки видели сигнал и могли самостоятельно решить, приступать ли к выполнению.

Награда против дискомфорта

Результаты оказались показательными. Когда задание сулило только награду, обезьяны почти всегда соглашались действовать. Но стоило добавить неприятный элемент, как поведение резко менялось. Даже понимая, что итог будет полезным, животные часто откладывали начало действия или вовсе отказывались от него, словно "застревая" в нерешительности.

Ключевым оказался путь между двумя структурами мозга — вентральным стриатумом и вентральным паллидумом. Эта связь, как выяснилось, играет роль своеобразного фильтра, который особенно активно срабатывает в условиях потенциального стресса или дискомфорта, что перекликается с наблюдениями о влиянии стресса на принятие решений.

Мозговой "тормоз" и его отключение

Когда исследователи временно ослабляли связь между вентральным стриатумом и вентральным паллидумом, поведение макак менялось. В стрессовых условиях, где раньше животные колебались, они начинали выполнять задания заметно охотнее. При этом в ситуациях с одной лишь наградой такого эффекта не наблюдалось.

Это говорит о том, что данный нейронный путь не отвечает за мотивацию в целом, а включается именно тогда, когда действие связано с неприятными ощущениями или затратами. По сути, мозг использует его как защитный механизм, который может чрезмерно усиливаться при психических и неврологических расстройствах.

Перспективы для медицины

Авторы исследования надеются, что их работа поможет лучше понять природу утраты мотивации при депрессии, болезни Паркинсона и других состояниях. Осознание того, что проблема связана с конкретным нейронным контуром, открывает путь к новым методам помощи — от более точных лекарственных препаратов до технологий стимуляции мозга.

Такой подход может изменить отношение к аволиции, сместив фокус с моральных оценок на нейробиологию. Потеря мотивации в этом контексте перестает быть вопросом силы воли и становится задачей для науки и медицины.

Автор Ирина Соколова
Ирина Соколова — физик (СПбПУ), эксперт по нанотехнологиям. Опыт в ФТИ им. Иоффе РАН. Автор 20+ научных трудов по фотонике и солнечной энергетике.
Редактор Алина Семёнова
Алина Семёнова — журналист, корреспондент новостной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Геном шерстистого носорога восстановили из пищи волчонка – Reuters 19.01.2026 в 17:04
Желудок древнего волчонка выдал главный след шерстистого носорога: последний обед раскрыл тайну исчезновения

В Сибири генетики восстановили геном шерстистого носорога по мячи из желудка 14 400‑летнего волчонка — находка в Тумате указывает на резкое вымирание при потеплении.

Читать полностью » У человека насчитывают от 22 до 33 органов чувств — The Conversation 19.01.2026 в 16:54
Зрение и слух — лишь вершина айсберга: тело тайно управляет восприятием через десятки сигналов

Современная наука всё чаще ставит под сомнение идею пяти органов чувств. Исследования показывают, что человеческое восприятие гораздо сложнее и многослойнее.

Читать полностью » Человеческий язык снижает когнитивную нагрузку мозга — Nature Human Behaviour 19.01.2026 в 12:02
Мы говорим слишком сложно, но мозг выбрал именно это — причина оказалась неожиданной

Почему человеческая речь далека от цифровой логики и как предсказуемость языка снижает нагрузку на мозг — новые выводы учёных о природе общения и развитии ИИ.

Читать полностью » МРТ выявила смещение мозга астронавтов после полётов – PNAS 19.01.2026 в 9:31
Микрогравитация "двигает" мозг астронавтов: после возвращения всплывает неожиданный эффект

МРТ 26 астронавтов показали: микрогравитация смещает мозг, затрагивая вестибулярные зоны — риск для равновесия и реабилитации при полётах на МКС, Луну и Марс.

Читать полностью » В Бахрейне нашли редкую фаянсовую маску возрастом 3300 лет — BACA 19.01.2026 в 5:16
Древняя маска молчала 3300 лет, но теперь она готова рассказать свою главную тайну

В Бахрейне археологи нашли редкую фаянсовую маску эпохи Дильмуна, обнаруженную в коллективном захоронении и способную пролить свет на древние ритуалы.

Читать полностью » PIEZO2 в нервах шейки матки включил рефлекс усиления схваток — учёные 18.01.2026 в 18:48
Схватки слабеют и роды затягиваются из-за одного сбоя — он связан не с гормонами

Исследование показывает: механосенсоры PIEZO в матке и нервах переводят давление и растяжение в сигналы, усиливающие и синхронизирующие схватки — новый взгляд на роды.

Читать полностью » Под площадкой аэропорта обнаружены артефакты возрастом 7 тыс лет — археологи 18.01.2026 в 17:41
Самолёты подождут: под аэропортом нашли хрупкий архив жизни длиной в семь тысяч лет

Под будущим аэропортом в Польше нашли следы жизни от неолита до Нового времени. Как археологические открытия влияют на стройку.

Читать полностью » Магнитный северный полюс смещается от Канады в сторону Сибири — LA NACION 18.01.2026 в 16:45
Компас больше не указывает "туда же" — магнитный север снова сместился

Магнитный полюс Земли снова смещается, вынуждая обновить Мировую магнитную модель 2025. Это коснется навигации, авиации, флота и повседневных гаджетов — но где именно начнется эффект и какие маршруты изменятся на полярных трассах?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Калий из фисташек помогает уравновешивать избыток натрия в рационе — диетологи
Питомцы
Резкие звуки часто становятся причиной побега собаки — кинологи
Туризм
Суммарное пребывание в Мьянме ограничивают 90 днями в год — МИД России
Авто и мото
Неработающая фара приводит к отказу в прохождении ТО — автоэксперт
Авто и мото
Kia Soul облегчает посадку и выход для водителей старше 60 лет — NESPECHEJ.cz
Туризм
В 2024 Бангладеш принял 650 тыс туристов
Дом
Гвоздика перебивает стойкие кухонные запахи еды — Chowhound
Питомцы
Кошки распознают эмоции по голосу и языку тела — Le mag du chat
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet