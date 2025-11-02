Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Антибликовые очки
Антибликовые очки
© Designed by Freepik by solominphoto is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 2:59

Мозг сбивается с маршрута: что на самом деле вызывает укачивание в дороге

Укачивание в авто вызывается конфликтом сигналов зрения и вестибулярного аппарата

Каждый, кто хоть раз испытывал головокружение, тошноту или слабость в дороге, знает, насколько неприятно бывает укачивание. Это состояние, известное как кинетоз, возникает не только в автомобиле, но и на корабле, в самолёте или поезде. Особенно часто с ним сталкиваются дети — их организм острее реагирует на несоответствие сигналов между глазами и вестибулярным аппаратом.

Почему нас укачивает

Учёные до сих пор не пришли к единому мнению о причинах укачивания. Основная версия заключается в конфликте между органами чувств. Глаза видят движение, но тело остаётся неподвижным, или наоборот — внутреннее ухо фиксирует покачивания, тогда как зрение "убеждено", что человек сидит спокойно. Мозг получает противоречивые сигналы и реагирует как на "ошибку системы": появляется тошнота, головокружение, потливость, шум в ушах, иногда повышается давление.

Интересно, что чаще страдают пассажиры, а не водители. За рулём человек контролирует ситуацию, мозг получает достаточно данных о происходящем, поэтому сбоя не происходит.

Что помогает справиться

Есть ряд простых правил, которые снижают риск укачивания.

  1. Не читайте и не пользуйтесь гаджетами во время движения. Сосредоточьтесь на дороге — взгляд лучше фиксировать на горизонте или удалённых объектах.

  2. Перед поездкой не переедайте и не употребляйте алкоголь. Оптимально поесть за 1,5-2 часа до выхода.

  3. Старайтесь садиться рядом с водителем — обзор шире, а мозгу проще воспринимать движение. Если это невозможно, выбирайте место в центре заднего ряда.

  4. При первых признаках дискомфорта откройте окно или включите вентиляцию. Приток свежего воздуха стабилизирует дыхание.

  5. Делайте медленные глубокие вдохи и пейте воду небольшими глотками.

Некоторым помогает кусочек имбиря, ломтик лимона или жевательная резинка. Кислоты и ароматические масла стимулируют нервную систему и отвлекают от неприятных ощущений. Однако если приступы повторяются регулярно, стоит проконсультироваться с врачом: он подберёт лекарственные препараты против укачивания, подходящие именно вам.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: чтение или просмотр видео в движущемся транспорте.
Последствие: конфликт сигналов между зрением и вестибулярным аппаратом усиливается, симптомы проявляются быстрее.
Альтернатива: смотреть вперёд, а не вниз — особенно полезно пассажирам на переднем сиденье.

Ошибка: плотный обед перед дорогой.
Последствие: переполненный желудок усиливает тошноту.
Альтернатива: лёгкий перекус с низким содержанием жиров, например, банан или сухарики.

Ошибка: закрытые окна и душное пространство.
Последствие: недостаток кислорода провоцирует слабость.
Альтернатива: свежий воздух или кондиционер на лёгком режиме.

А что если виноват водитель?

Часто причина вовсе не в пассажире. Резкие ускорения, частое торможение и неровное управление создают вибрации и толчки, которые мгновенно ощущаются телом. Даже на ровной трассе "рваная" манера езды способна вызвать кинетоз. Если же водитель двигается плавно, заблаговременно снижает скорость перед поворотом и избегает резких манёвров, самочувствие пассажиров улучшается.

Кроме того, сильная раскачка автомобиля из-за мягкой подвески или неправильная настройка коробки передач могут стать дополнительным раздражителем. В старых моделях или при неисправностях трансмиссии переключения сопровождаются ощутимыми рывками, и это тоже провоцирует укачивание.

Советы шаг за шагом

  1. Перед поездкой — короткая разминка: наклоны головы, вращение плечами, глубокие вдохи.

  2. Возьмите воду и лёгкий перекус.

  3. Садитесь лицом по ходу движения.

  4. Избегайте чтения и активного общения по телефону.

  5. Смотрите на линию горизонта.

  6. При первых признаках дискомфорта — откройте окно или включите прохладный воздух.

  7. Если стало совсем плохо, остановитесь, выйдите на свежий воздух и немного пройдитесь.

Можно ли привыкнуть

Хорошая новость: большинство людей могут натренировать вестибулярный аппарат. Подойдут упражнения на равновесие — вращения на кресле, лёгкие прыжки, плавание, занятия теннисом или волейболом. Уже через пару месяцев регулярных тренировок мозг начинает лучше распознавать движение и реагировать спокойнее.

Что делают автопроизводители

Инженеры тоже не оставили проблему без внимания. Так, в Citroën разработали специальные очки против укачивания Seetroen, созданные на основе технологий для моряков. В оправе — кольца с цветной жидкостью, которая имитирует линию горизонта и устраняет рассогласование сигналов от глаз и уха.

"Эти очки воспроизводят линию горизонта, устраняя конфликт сигналов, поступающих в мозг от разных органов чувств", — пояснили представители компании.

Стоимость аксессуара — около 99 евро.

А Jaguar Land Rover работает над системой, которая сможет распознавать предрасположенность пассажиров к укачиванию. Сенсоры будут считывать биометрические показатели — частоту пульса, температуру кожи, дыхание — и автоматически корректировать настройки подвески, климат-контроля и даже наклон сидений.

Плюсы и минусы решений

Решение Плюсы Минусы
Очки Citroën Seetroen Простота, не требует электроники, можно использовать в любом транспорте Не всем подходит дизайн, высокая цена
Система Jaguar Land Rover Индивидуальные настройки, автоматическая реакция на состояние пассажиров Доступна только в премиальных моделях
Медикаменты Быстро снимают симптомы Возможны побочные эффекты, нужна консультация врача
Тренировка вестибулярного аппарата Укрепляет организм, эффект сохраняется надолго Требует времени и дисциплины

Мифы и правда

Миф: укачивание — чисто психологическая проблема.
Правда: причина физиологическая — конфликт сигналов органов чувств.

Миф: если пару раз укачало, потом "привыкнешь".
Правда: без тренировок и изменения привычек симптомы могут только усилиться.

Миф: помогает крепкий кофе.
Правда: кофеин раздражает нервную систему и усиливает тошноту.

Интересные факты

  1. У детей кинетоз проявляется чаще, потому что их вестибулярный аппарат ещё не полностью сформирован.

  2. Моряки в древности жевали корень имбиря, чтобы легче переносить качку.

  3. В космосе от "укачивания" страдает до 70% астронавтов в первые дни полёта.

FAQ

Как выбрать место в машине, чтобы не укачивало?
Лучше всего — переднее пассажирское кресло. Если садитесь сзади, выбирайте центральное место.

Что помогает от укачивания ребёнку?
Короткие поездки, хорошая вентиляция, спокойная музыка и небольшая доза имбирного напитка (если нет противопоказаний).

Можно ли пить лекарства без назначения врача?
Нет. Даже безрецептурные препараты могут иметь побочные эффекты, особенно у детей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

ГИБДД: рейды по выявлению нетрезвых водителей стартуют в ноябре в разных регионах сегодня в 3:16
Дороги под контролем: Госавтоинспекция проведет рейды по всей России в ноябре

В ноябре 2025 года ГИБДД по всей стране усилит рейды, проверяя соблюдение ПДД и безопасность детей. Узнайте, какие нарушения можно избежать и как снизить риск штрафов.

Читать полностью » Кравцов: водитель имеет право получать от инспектора разъяснения по всем его действиям и требованиям вчера в 22:36
Не ведитесь на уловки ГИБДД: вот что скрывается за просьбой открыть капот

Остановили сотрудники ГИБДД и просят открыть капот? Узнайте, почему не стоит спешить выполнять это требование и как законно защитить свои права.

Читать полностью » Моторист Демидов: турбированные двигатели теряют мощность из-за проблем с системой наддува вчера в 22:32
Ваш автомобиль теряет мощность? 5 признаков, которые нельзя игнорировать — и что с этим делать

Со временем любой двигатель теряет мощность, но как понять, насколько он ослаб? Узнайте о надежных способах оценки реальных сил под капотом.

Читать полностью » После 17 часов без сна водитель реагирует как при 0,5 промилле алкоголя вчера в 21:43
Кофе не спасёт, если мозг уже спит: как усталость за рулём превращает трассу в полосу смертельных ловушек

Недосып делает водителя опаснее, чем алкоголь. Узнайте, кто чаще всего засыпает за рулем, как усталость влияет на реакцию и как избежать трагических ошибок.

Читать полностью » Диагностика по электронным блокам помогает выявить скрученный пробег автомобиля вчера в 20:16
Одометр врёт, но кузов помнит: где на самом деле спрятана правда о пробеге машины

Скрученный пробег — не приговор, если знать, где искать следы эксплуатации. Узнайте, как определить реальный километраж по внешним и внутренним признакам.

Читать полностью » Использование режима Eco снижает расход топлива в среднем на 10% вчера в 19:09
Топливные хитрости старой школы: как заставить двигатель пить меньше без потери мощности

Даже при высоких ценах на бензин можно тратить меньше. Простые привычки, правильный стиль вождения и уход за машиной помогут снизить расход топлива почти на треть.

Читать полностью » Использование соли в машине помогает избежать обледенения лобового стекла зимой вчера в 18:03
Когда химия бессильна: советский трюк с солью, который спасает стёкла автомобиля от запотевания

Обычный мешочек с солью может стать вашим лучшим помощником зимой: он защищает стёкла от запотевания, предотвращает лёд и делает вождение безопаснее.

Читать полностью » Большинство неисправностей омывателя связано с насосом или шлангами вчера в 17:58
Три признака, что пора под капот: как спасти омыватель до первых заморозков

Когда привычный рычажок омывателя вдруг перестаёт работать, не спешите в сервис. Причину можно найти и устранить своими руками — быстро, просто и с минимальными затратами.

Читать полностью »

Новости
Еда
Блинные рулетики с сливочным сыром и икрой формируют из обжаренных блинов
Спорт и фитнес
Упражнения с резиновой лентой укрепляют пресс и спину — объяснила тренер Кристина Торде
Садоводство
Семена тыквы сохраняют всхожесть до пяти лет при правильном хранении — эксперты
Красота и здоровье
Ортодонт Ирина Буторина рассказала, почему леденцы на палочке особенно вредны для зубов
Питомцы
Ветеринары: кошки не могут спуститься с дерева из-за анатомии когтей
Культура и шоу-бизнес
Вуди Харрельсон заявил, что не планирует возвращаться в сериал "Настоящий детектив"
Авто и мото
Работающий двигатель во время заправки может вызвать возгорание от искры
УрФО
В центре Екатеринбурга выявили подпольное производство алкоголя в кальян-баре — Общественная палата
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet