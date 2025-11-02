Мозг сбивается с маршрута: что на самом деле вызывает укачивание в дороге

Каждый, кто хоть раз испытывал головокружение, тошноту или слабость в дороге, знает, насколько неприятно бывает укачивание. Это состояние, известное как кинетоз, возникает не только в автомобиле, но и на корабле, в самолёте или поезде. Особенно часто с ним сталкиваются дети — их организм острее реагирует на несоответствие сигналов между глазами и вестибулярным аппаратом.

Почему нас укачивает

Учёные до сих пор не пришли к единому мнению о причинах укачивания. Основная версия заключается в конфликте между органами чувств. Глаза видят движение, но тело остаётся неподвижным, или наоборот — внутреннее ухо фиксирует покачивания, тогда как зрение "убеждено", что человек сидит спокойно. Мозг получает противоречивые сигналы и реагирует как на "ошибку системы": появляется тошнота, головокружение, потливость, шум в ушах, иногда повышается давление.

Интересно, что чаще страдают пассажиры, а не водители. За рулём человек контролирует ситуацию, мозг получает достаточно данных о происходящем, поэтому сбоя не происходит.

Что помогает справиться

Есть ряд простых правил, которые снижают риск укачивания.

Не читайте и не пользуйтесь гаджетами во время движения. Сосредоточьтесь на дороге — взгляд лучше фиксировать на горизонте или удалённых объектах. Перед поездкой не переедайте и не употребляйте алкоголь. Оптимально поесть за 1,5-2 часа до выхода. Старайтесь садиться рядом с водителем — обзор шире, а мозгу проще воспринимать движение. Если это невозможно, выбирайте место в центре заднего ряда. При первых признаках дискомфорта откройте окно или включите вентиляцию. Приток свежего воздуха стабилизирует дыхание. Делайте медленные глубокие вдохи и пейте воду небольшими глотками.

Некоторым помогает кусочек имбиря, ломтик лимона или жевательная резинка. Кислоты и ароматические масла стимулируют нервную систему и отвлекают от неприятных ощущений. Однако если приступы повторяются регулярно, стоит проконсультироваться с врачом: он подберёт лекарственные препараты против укачивания, подходящие именно вам.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: чтение или просмотр видео в движущемся транспорте.

• Последствие: конфликт сигналов между зрением и вестибулярным аппаратом усиливается, симптомы проявляются быстрее.

• Альтернатива: смотреть вперёд, а не вниз — особенно полезно пассажирам на переднем сиденье.

• Ошибка: плотный обед перед дорогой.

• Последствие: переполненный желудок усиливает тошноту.

• Альтернатива: лёгкий перекус с низким содержанием жиров, например, банан или сухарики.

• Ошибка: закрытые окна и душное пространство.

• Последствие: недостаток кислорода провоцирует слабость.

• Альтернатива: свежий воздух или кондиционер на лёгком режиме.

А что если виноват водитель?

Часто причина вовсе не в пассажире. Резкие ускорения, частое торможение и неровное управление создают вибрации и толчки, которые мгновенно ощущаются телом. Даже на ровной трассе "рваная" манера езды способна вызвать кинетоз. Если же водитель двигается плавно, заблаговременно снижает скорость перед поворотом и избегает резких манёвров, самочувствие пассажиров улучшается.

Кроме того, сильная раскачка автомобиля из-за мягкой подвески или неправильная настройка коробки передач могут стать дополнительным раздражителем. В старых моделях или при неисправностях трансмиссии переключения сопровождаются ощутимыми рывками, и это тоже провоцирует укачивание.

Советы шаг за шагом

Перед поездкой — короткая разминка: наклоны головы, вращение плечами, глубокие вдохи. Возьмите воду и лёгкий перекус. Садитесь лицом по ходу движения. Избегайте чтения и активного общения по телефону. Смотрите на линию горизонта. При первых признаках дискомфорта — откройте окно или включите прохладный воздух. Если стало совсем плохо, остановитесь, выйдите на свежий воздух и немного пройдитесь.

Можно ли привыкнуть

Хорошая новость: большинство людей могут натренировать вестибулярный аппарат. Подойдут упражнения на равновесие — вращения на кресле, лёгкие прыжки, плавание, занятия теннисом или волейболом. Уже через пару месяцев регулярных тренировок мозг начинает лучше распознавать движение и реагировать спокойнее.

Что делают автопроизводители

Инженеры тоже не оставили проблему без внимания. Так, в Citroën разработали специальные очки против укачивания Seetroen, созданные на основе технологий для моряков. В оправе — кольца с цветной жидкостью, которая имитирует линию горизонта и устраняет рассогласование сигналов от глаз и уха.

"Эти очки воспроизводят линию горизонта, устраняя конфликт сигналов, поступающих в мозг от разных органов чувств", — пояснили представители компании.

Стоимость аксессуара — около 99 евро.

А Jaguar Land Rover работает над системой, которая сможет распознавать предрасположенность пассажиров к укачиванию. Сенсоры будут считывать биометрические показатели — частоту пульса, температуру кожи, дыхание — и автоматически корректировать настройки подвески, климат-контроля и даже наклон сидений.

Плюсы и минусы решений

Решение Плюсы Минусы Очки Citroën Seetroen Простота, не требует электроники, можно использовать в любом транспорте Не всем подходит дизайн, высокая цена Система Jaguar Land Rover Индивидуальные настройки, автоматическая реакция на состояние пассажиров Доступна только в премиальных моделях Медикаменты Быстро снимают симптомы Возможны побочные эффекты, нужна консультация врача Тренировка вестибулярного аппарата Укрепляет организм, эффект сохраняется надолго Требует времени и дисциплины

Мифы и правда

• Миф: укачивание — чисто психологическая проблема.

Правда: причина физиологическая — конфликт сигналов органов чувств.

• Миф: если пару раз укачало, потом "привыкнешь".

Правда: без тренировок и изменения привычек симптомы могут только усилиться.

• Миф: помогает крепкий кофе.

Правда: кофеин раздражает нервную систему и усиливает тошноту.

Интересные факты

У детей кинетоз проявляется чаще, потому что их вестибулярный аппарат ещё не полностью сформирован. Моряки в древности жевали корень имбиря, чтобы легче переносить качку. В космосе от "укачивания" страдает до 70% астронавтов в первые дни полёта.

FAQ

Как выбрать место в машине, чтобы не укачивало?

Лучше всего — переднее пассажирское кресло. Если садитесь сзади, выбирайте центральное место.

Что помогает от укачивания ребёнку?

Короткие поездки, хорошая вентиляция, спокойная музыка и небольшая доза имбирного напитка (если нет противопоказаний).

Можно ли пить лекарства без назначения врача?

Нет. Даже безрецептурные препараты могут иметь побочные эффекты, особенно у детей.