В Приморском крае произошло обрушение моста на автодороге "Кировка — Николо-Михайловка — Яковлевка". О произошедшем информирует прокуратура российского региона в своём официальном Telegram-канале.
Произошедшее случилось в селе Покровка, которое является административным центром Октябрьского района Приморского края. Обрушение было зафиксировано на 93-м километре трассы. На заснятом камерой видео можно заметить, что помимо нанесённого обрушением огромного ущерба для дороги, определённая область сооружения просто провалилась в воду.
Около места происшествия водителям на данный момент не разрешено ездить. На замену старой дороги автомобилистам предложили объезд через село Достоевка, находящееся в Яковлевском районе Приморского края и входящее в состав Варфоломеевского сельского поселения. Сообщается, что сотрудники прокуратуры уже выехали к месту происшествия. На данный момент известно, что ведомство собирается проводить проверку.
Ранее в субъектах Российской Федерации уже случались происшествия, связанные с объектами дорожной инфраструктуры, сообщил Telegram-канал "Пермь №1". В тот раз обрушение произошло на малой реке Голомысовке, находящейся в Пермском крае. Из-за крушения была потеряна связь с 10 населёнными пунктами. О пострадавших никакой информации не поступало.
Фото: ИринаЯ (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
США одобрили продажу ракет и БПЛА Тайваню на 300 млн долларов
Крупную поставку беспилотных летательных аппаратов ALTIUS 600M-V и бронебойной ракетной системы Switchblade 300, всего на сумму почти треть млрд долларов одобрили американские власти для своих партнеров на Тайване, сообщает Агентства по сотрудничеству в области безопасности министерства обороны США.
Гёчмен: Турция не хочет утратить роль посредника в украинском конфликте
Из-за давления США Турция вынуждена балансировать между западными инвестициями и торговлей с Россией.
Юрист Ковалев: существует четыре способа снятия запрета на выезд за рубеж
Долг перед налоговой службой в несколько десятков тысяч рублей может стать большой преградой для всех желающих выехать за границу, а также повлечёт за собой конфискацию собственности в размере задолженности. Об этом информировал российское интернет-издание «Газета.Ru» управляющий партнёр юридической компании «Ковалев и партнеры» Владимир Ковалев.
Садальский: в Риге отменили постановку с Чулпан Хаматовой
Станислав Садальский задаётся вопросом: каково это — не жить в России и при этом выражать презрение к своей Родине.