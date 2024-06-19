В Приморском крае произошло обрушение моста на автодороге "Кировка — Николо-Михайловка — Яковлевка". О произошедшем информирует прокуратура российского региона в своём официальном Telegram-канале.

Произошедшее случилось в селе Покровка, которое является административным центром Октябрьского района Приморского края. Обрушение было зафиксировано на 93-м километре трассы. На заснятом камерой видео можно заметить, что помимо нанесённого обрушением огромного ущерба для дороги, определённая область сооружения просто провалилась в воду.

Около места происшествия водителям на данный момент не разрешено ездить. На замену старой дороги автомобилистам предложили объезд через село Достоевка, находящееся в Яковлевском районе Приморского края и входящее в состав Варфоломеевского сельского поселения. Сообщается, что сотрудники прокуратуры уже выехали к месту происшествия. На данный момент известно, что ведомство собирается проводить проверку.

Ранее в субъектах Российской Федерации уже случались происшествия, связанные с объектами дорожной инфраструктуры, сообщил Telegram-канал "Пермь №1". В тот раз обрушение произошло на малой реке Голомысовке, находящейся в Пермском крае. Из-за крушения была потеряна связь с 10 населёнными пунктами. О пострадавших никакой информации не поступало.

Фото: ИринаЯ (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)