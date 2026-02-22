Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Опубликована сегодня в 2:44

Зелёная подушка у ствола душит корни — садоводы нашли способ без химии

Толстый слой мха у подножия яблонь и груш часто воспринимается как безобидная зелёная подушка. На деле он сигнализирует о проблемах с почвой и мешает нормальному развитию корней. Всё больше садоводов отказываются от агрессивной "химии" и выбирают более щадящий способ восстановления баланса грунта.

Почему мох появляется под плодовыми деревьями

Массовое разрастание мха редко связано только с тенью. Обычно это сочетание трёх факторов: избыточной влажности, уплотнённой почвы и повышенной кислотности. Под кронами деревьев землю часто утаптывают во время обрезки или сбора урожая, из-за чего нарушается аэрация и вода начинает застаиваться.

Такой микроклимат идеально подходит для мха. Он быстро занимает пространство, вытесняя траву и другие почвопокровные растения. Со временем зелёный ковёр образует плотный слой, который ухудшает проникновение воздуха и питательных веществ в верхние горизонты почвы. Хотя корни плодовых деревьев уходят глубже, постоянная сырость у основания ствола может способствовать развитию грибковых заболеваний.

Натуральная альтернатива сульфату железа

Часто для борьбы с мхом применяют сульфат железа. Он действительно быстро "сжигает" зелёный налёт, но одновременно повышает кислотность грунта. В результате через год мох возвращается ещё активнее.

Опытные садоводы всё чаще используют более устойчивый подход — сочетание речного песка и порошка литотамниона. Речной песок средней фракции улучшает дренаж и структуру почвы, а литотамнион — известковые морские водоросли, богатые кальцием и микроэлементами — мягко корректирует уровень pH.

Такая комбинация не просто уничтожает мох, а создаёт условия, в которых ему сложнее закрепиться.

Как правильно применять смесь

Оптимальный период — вторая половина февраля, когда почва остаётся влажной, но уже начинает прогреваться. Смесь распределяют по проекции кроны дерева — там, где располагается основная зона активных корней.

Рекомендуемая пропорция на квадратный метр:

  1. Около 100 г речного песка.
  2. Примерно 20 г порошка литотамниона.

После равномерного рассыпания поверхность аккуратно рыхлят ручным культиватором или садовой "кошкой". Важно не перекапывать глубоко, чтобы не повредить корни, а лишь слегка перемешать добавки с верхним слоем грунта.

Песок формирует микроканалы для отвода влаги, а литотамнион постепенно снижает избыточную кислотность. Мох, предпочитающий кислую и плотную среду, постепенно желтеет и разлагается естественным образом.

Долгосрочный эффект для сада

В отличие от синтетических средств, этот метод сохраняет почвенную фауну. Дождевые черви и микроорганизмы продолжают активно работать, улучшая структуру и плодородие. Улучшенная аэрация и сбалансированный pH способствуют развитию корневой системы и повышают устойчивость деревьев к стрессу.

Автор Елена Малинина
Елена Малинина — агроном (БГАУ), эксперт по растениеводству с 25-летним стажем. Специалист по адаптации плодовых культур и органическому земледелию.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

