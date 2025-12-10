Марс ближе, чем кажется: крошечное растение выдержало бездну и сохранило жизнь

Исследования, проведённые в космосе, потрясли учёных и дали надежду на возможное развитие экосистем для людей на Марсе. В ходе эксперимента мох, известный как сфагнум, продержался в открытом космосе целых девять месяцев. Этот результат подтверждает, что растения, приспособленные к выживанию в экстремальных условиях, могут сыграть важную роль в создании устойчивых экосистем для жизни людей за пределами Земли. Об этом сообщает The Scottish Sun.

Эксперимент, который открыл новые перспективы

Эксперимент с мхом стал важным шагом в исследованиях по созданию условий для жизни на других планетах, включая Марс. Оказавшись в космосе, растение прошло через невероятные испытания: низкие температуры, высокую радиацию, отсутствие воды и кислорода — условия, которые для большинства живых существ были бы смертельными. Однако мох сумел выжить, и это открытие может иметь огромные последствия для будущих космических миссий.

После девяти месяцев в космосе мох вернулся на Землю в январе 2023 года, и учёные обнаружили, что он по-прежнему способен к размножению. Более того, исследования показали, что растение может сохраняться в подобных условиях до 15 лет — срок, недостижимый для большинства живых организмов. Это открытие важно, поскольку оно подтверждает, что мох способен выдерживать нагрузки, сравнимые с условиями межпланетных путешествий.

Важным дополнением к эксперименту стало наблюдение за спорообразованием. Споры, заключённые в плотную оболочку, смогли пережить воздействие открытого космоса в течение 283 дней. Более 80 % образца сохранилось, что дало основание предположить: при подходящих условиях споры могут сохраняться даже до 5600 дней.

Учёные видят в этом основу для дальнейших биологических экспериментов, связанных с возможностью адаптации живых организмов в условиях радиации — подобных тем, которые уже демонстрировали чернобыльские грибы с их уникальной способностью использовать энергию радиации для роста.

Мох как элемент экосистемы на Марсе

На первый взгляд идея использования мха в космосе может показаться необычной. Однако сфагнум обладает выдающимися свойствами устойчивости. Он способен не только выживать без воды и кислорода, но и восстанавливаться после радиационного воздействия. Эти качества делают его идеальным кандидатом для первых экспериментов по созданию экосистем на других планетах.

Мох способен удерживать влагу, а значит, может стать важным компонентом биосферы в условиях, где жидкая вода отсутствует. Кроме того, он способствует формированию почвы — важного элемента для выращивания культурных растений. На Марсе, где реголит беден органикой, это свойство особенно ценно. Аналогичные принципы уже применяются в проектах, где микробы укрепляют марсианский песок, создавая устойчивые материалы для будущих поселений.

Мох может стать первым шагом в создании биосистем, обеспечивающих кислород и влагу, а также в переработке отходов и поддержании замкнутого цикла жизни на станциях и базах. Это открывает дорогу к реальным сценариям жизнеобеспечения на других планетах.

Как пришла идея испытать мох в космосе

Идея провести эксперимент с мхом появилась у профессора Томиити Фудзиты, когда он заметил, что растение способно выживать даже в экстремальных земных условиях — в тундре, горах и пустынях. Учёный предположил, что если мох выживает там, где другие растения гибнут, возможно, он справится и в космосе.

"Мы надеемся, что эта работа откроет новые горизонты в создании экосистем во внеземных условиях, таких как Луна и Марс", — сказал профессор Томиити Фудзита.

Возможности и ограничения использования мха в космосе

Несмотря на впечатляющие результаты, исследователи подчёркивают: прежде чем мох станет частью биосферных систем, требуется больше данных о его долговременном поведении в условиях радиации и микрогравитации. Ученым предстоит изучить, как растения реагируют на циклы нагрева и охлаждения, а также на дефицит питательных веществ.

Однако уже сегодня очевидно, что сфагнум может сыграть роль пионера в освоении внеземных экосистем, помогая создавать самоподдерживающиеся колонии. Если будущие исследования подтвердят его устойчивость, этот мох может стать первой "зеленой" основой жизнеобеспечения на других планетах.

