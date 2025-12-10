Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Мох
Мох
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Наука
Алексей Морозов Опубликована сегодня в 7:37

Марс ближе, чем кажется: крошечное растение выдержало бездну и сохранило жизнь

Мох выжил в космосе 9 месяцев и подтвердил перспективы жизни на Марсе — ученые

Исследования, проведённые в космосе, потрясли учёных и дали надежду на возможное развитие экосистем для людей на Марсе. В ходе эксперимента мох, известный как сфагнум, продержался в открытом космосе целых девять месяцев. Этот результат подтверждает, что растения, приспособленные к выживанию в экстремальных условиях, могут сыграть важную роль в создании устойчивых экосистем для жизни людей за пределами Земли. Об этом сообщает The Scottish Sun.

Эксперимент, который открыл новые перспективы

Эксперимент с мхом стал важным шагом в исследованиях по созданию условий для жизни на других планетах, включая Марс. Оказавшись в космосе, растение прошло через невероятные испытания: низкие температуры, высокую радиацию, отсутствие воды и кислорода — условия, которые для большинства живых существ были бы смертельными. Однако мох сумел выжить, и это открытие может иметь огромные последствия для будущих космических миссий.

После девяти месяцев в космосе мох вернулся на Землю в январе 2023 года, и учёные обнаружили, что он по-прежнему способен к размножению. Более того, исследования показали, что растение может сохраняться в подобных условиях до 15 лет — срок, недостижимый для большинства живых организмов. Это открытие важно, поскольку оно подтверждает, что мох способен выдерживать нагрузки, сравнимые с условиями межпланетных путешествий.

Важным дополнением к эксперименту стало наблюдение за спорообразованием. Споры, заключённые в плотную оболочку, смогли пережить воздействие открытого космоса в течение 283 дней. Более 80 % образца сохранилось, что дало основание предположить: при подходящих условиях споры могут сохраняться даже до 5600 дней.

Учёные видят в этом основу для дальнейших биологических экспериментов, связанных с возможностью адаптации живых организмов в условиях радиации — подобных тем, которые уже демонстрировали чернобыльские грибы с их уникальной способностью использовать энергию радиации для роста.

Мох как элемент экосистемы на Марсе

На первый взгляд идея использования мха в космосе может показаться необычной. Однако сфагнум обладает выдающимися свойствами устойчивости. Он способен не только выживать без воды и кислорода, но и восстанавливаться после радиационного воздействия. Эти качества делают его идеальным кандидатом для первых экспериментов по созданию экосистем на других планетах.

Мох способен удерживать влагу, а значит, может стать важным компонентом биосферы в условиях, где жидкая вода отсутствует. Кроме того, он способствует формированию почвы — важного элемента для выращивания культурных растений. На Марсе, где реголит беден органикой, это свойство особенно ценно. Аналогичные принципы уже применяются в проектах, где микробы укрепляют марсианский песок, создавая устойчивые материалы для будущих поселений.

Мох может стать первым шагом в создании биосистем, обеспечивающих кислород и влагу, а также в переработке отходов и поддержании замкнутого цикла жизни на станциях и базах. Это открывает дорогу к реальным сценариям жизнеобеспечения на других планетах.

Как пришла идея испытать мох в космосе

Идея провести эксперимент с мхом появилась у профессора Томиити Фудзиты, когда он заметил, что растение способно выживать даже в экстремальных земных условиях — в тундре, горах и пустынях. Учёный предположил, что если мох выживает там, где другие растения гибнут, возможно, он справится и в космосе.

"Мы надеемся, что эта работа откроет новые горизонты в создании экосистем во внеземных условиях, таких как Луна и Марс", — сказал профессор Томиити Фудзита.

Возможности и ограничения использования мха в космосе

Несмотря на впечатляющие результаты, исследователи подчёркивают: прежде чем мох станет частью биосферных систем, требуется больше данных о его долговременном поведении в условиях радиации и микрогравитации. Ученым предстоит изучить, как растения реагируют на циклы нагрева и охлаждения, а также на дефицит питательных веществ.

Однако уже сегодня очевидно, что сфагнум может сыграть роль пионера в освоении внеземных экосистем, помогая создавать самоподдерживающиеся колонии. Если будущие исследования подтвердят его устойчивость, этот мох может стать первой "зеленой" основой жизнеобеспечения на других планетах.

Популярные вопросы о мхе в космосе

  1. Как мох выжил в космосе?
    Благодаря способности впадать в состояние анабиоза и защищённым спорам, мох выдерживает вакуум, радиацию и экстремальные перепады температур.

  2. Может ли мох помочь людям на Марсе?
    Да, его свойства удерживать воду и формировать почву могут быть использованы для создания замкнутых экосистем.

  3. Что дальше планируют учёные?
    Исследователи намерены протестировать мох в условиях, максимально приближенных к атмосфере Марса, и выяснить, способен ли он взаимодействовать с другими живыми организмами в экосистемах будущего.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Обнаружена 35-метровая древнеегипетская лодка в гавани Александрии — Годдио сегодня в 1:58
Древний лимузин для вечеринок: 35-метровую церемониальную лодку нашли у берегов Египта

В Восточной гавани Александрии нашли 35-метровую древнюю лодку у храма Исиды: судно совпало с описанием Страбона и остаётся на дне.

Читать полностью » Коллеги из большинства следуют за меньшинствами при смене работы — Science Advances вчера в 23:26
Бомба замедленного действия в рекрутинге: механизм троянского коня тихо рушит гендерные барьеры

Учёные выяснили, что связи между сотрудниками могут снижать гендерную сегрегацию на рынке труда. Это возможно благодаря механизму троянского коня.

Читать полностью » Магнитное поле Урана и его спутники оказались гораздо более динамичными, чем считалось — MiraNews вчера в 21:06
Вояджер-2 открыл забытое: Уран не такой мёртвый, как мы думали — и его спутники могут быть живыми

Новые данные с космического зонда "Вояджер-2" меняют понимание Урана и его спутников. Пересмотр магнитосферы и влияния солнечного ветра открывает перспективы для будущих миссий и поиска подледных океанов на Титании и Обероне.

Читать полностью » Климатические изменения ускорили распространение чумы — Science Daily вчера в 19:25
Один вулкан изменил всё: как пепел XIV века запустил смерть Европы

Учёные выяснили, что извержение вулкана XIV века могло стать спусковым механизмом "Чёрной смерти" в Европе, изменив климат и усилив торговые связи.

Читать полностью » Генетики доказали ошибку в определении пола скелетов из Шимао — Nature вчера в 17:53
Захоронение у Восточных ворот оказалось обманом: генетики вскрыли ошибку археологов

ДНК 169 древних людей из Шимао изменила взгляд на неолитические ритуалы Китая: разные типы жертвоприношений и разные роли мужчин и женщин.

Читать полностью » В меловом периоде жили 2,5 миллиарда тираннозавров — Science вчера в 15:38
Гиганты множатся в арифметической тени: расчёт их популяции раскрывает парадокс исчезнувших костей

Учёные рассчитали, что за время существования тираннозавров на Земле могло жить около 2,5 млрд особей — и объяснили, как удалось прийти к этой цифре.

Читать полностью » Изменения в AMOC могут навсегда изменить климат Южной Европы — Рене ван Вестен вчера в 13:05
Атлантика сдала свои позиции: как разрушение океанской циркуляции превратит Европу в пустыню

Исследования показывают, как возможный коллапс ключевых океанских течений может усилить засухи в Европе. Что это значит для Южной Европы и как подготовиться к климатическим изменениям?

Читать полностью » Учёные раскрыли, как ДНК упаковывается внутри ядра клетки — Science Daily вчера в 11:13
Капля без мембраны, в которой живёт порядок: как ДНК создаёт свои вселенные

Учёные впервые детально показали, как ДНК образует компактные структуры внутри клеток. Эти открытия могут изменить подход к лечению болезней.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Профессиональные удобрения обеспечивают прогнозируемое питание растений — Exotica
Питомцы
Собаке нужен выгул без поводка для психического здоровья — зоопсихологи
Спорт и фитнес
Певица Кэти Костелло рассказала о пользе йоги в путешествиях — SELF
Туризм
Сухой сезон с июня по октябрь признан оптимальным временем для поездки на остров у Танзании — тургиды
Красота и здоровье
Два учёных доказали, что старение — это не угасание, а гиперфункция – Aging
Авто и мото
Расход топлива можно снизить подобрав оптимальную скорость — автоэксперт
Еда
Гороховый суп на бульоне из свиных языков получается более густым и насыщенным — повара
Общество
Предпринимателя осудили за мошенничество при строительстве домов — прокуратура
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet