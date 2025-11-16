Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Комар и человек
Комар и человек
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 7:15

Считала, что такие вещи случаются только в фильмах — пока не увидела паразита, извлеченного из глаза

Врач Кристина Фёдорова объяснила, как комары передают дирофилярию человеку

В Омске был зафиксирован необычный случай, когда врачи извлекли из глаза местной жительницы пятиметрового паразита. Этот случай произошел в Клинической офтальмологической больнице имени Выходцева, и стал очередным напоминанием о рисках, которые могут возникать из-за укусов комаров.

Как паразит попал в глаз

Кристина Фёдорова, врач-офтальмолог больницы, рассказала, что червь дирофилярия проник в организм женщины через укус комара. Этот паразит может попасть в тело человека, если комар укусает зараженное животное, после чего передает личинку человеку.

"Комары являются переносчиками личинок этих паразитов, — пояснила доктор Фёдорова. — Сначала насекомое кусает зараженное животное, а затем передает личинку человеку. Паразит начинает мигрировать под кожей и может оказаться в самом неожиданном месте, включая глаза".

Паразит, попавший в организм, может перемещаться по тканям и, несмотря на редкость подобных случаев, это не уникальное явление в офтальмологической практике. В среднем в этой больнице удаляют 3-4 дирофилярии каждый год.

Опасности и симптомы заражения

Одной из главных опасностей является тот факт, что паразит может вырасти до 15-18 сантиметров в длину и активно двигаться в тканях, что вызывает дополнительные осложнения. Поэтому такой случай может не только напугать, но и привести к серьезным медицинским проблемам.

Профилактика укусов комаров

Медики напоминают, что защита от комаров — это важный аспект профилактики заболеваний, связанных с их укусами. Использование репеллентов, установка москитных сеток и соблюдение других мер предосторожности в сезон активности насекомых поможет избежать не только неприятных последствий от укусов, но и более серьезных проблем со здоровьем.

Советы по защите от комаров

  1. Используйте репелленты, чтобы предотвратить укусы.

  2. Устанавливайте москитные сетки на окна и двери.

  3. Оденьтесь в защитную одежду, особенно в вечернее время, когда комары наиболее активны.

  4. Избегайте мест с застойной водой, где комары могут размножаться.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: Игнорировать использование защитных средств от комаров.
    Последствие: Укус комара, возможное заражение паразитом.
    Альтернатива: Регулярное использование репеллентов и защита от насекомых.

  2. Ошибка: Пренебрегать профилактикой в местах с повышенной активностью комаров.
    Последствие: Укус, который может привести к серьезным заболеваниям.
    Альтернатива: Установить москитные сетки и применять средства защиты в сезон.

  3. Ошибка: Не обращать внимание на возможные симптомы, такие как зуд или раздражение.
    Последствие: Заражение паразитом и необходимость в хирургическом вмешательстве.
    Альтернатива: Обратиться к врачу при первых признаках воспаления или дискомфорта.

Плюсы и минусы защиты от комаров

Плюсы Минусы
Защищает от множества болезней и паразитов Может требовать дополнительных затрат на средства защиты
Предотвращает аллергические реакции и инфекции Некоторые средства могут вызвать раздражение кожи
Легкость в использовании (репелленты, сетки) Не все средства обеспечивают 100% защиту
Уменьшает количество укусов и связанных с ними проблем Ограничения в использовании для детей и беременных женщин

FAQ

Почему укусы комаров опасны?
Комары могут быть переносчиками различных заболеваний, включая паразитов, которые могут попасть в организм человека и вызвать осложнения.

Как эффективно защититься от комаров?
Используйте репелленты, устанавливайте москитные сетки и избегайте нахождения в местах с застойной водой, где могут размножаться комары.

Можно ли избавиться от паразита без операции?
Обычно для удаления паразита из организма необходима операция, так как его нельзя удалить другими методами.

Мифы и правда

Миф: Комары не могут передавать паразитов людям.
Правда: Комары могут быть переносчиками личинок паразитов, которые попадают в человеческий организм.

Миф: Укус комара всегда безопасен.
Правда: Укусы могут быть опасны, особенно если комар является переносчиком заболеваний или паразитов.

Миф: Защита от комаров нужна только в тропиках.
Правда: В некоторых регионах и в летнее время защита от комаров важна для предотвращения заражений.

Сон и психология

Психологически важно защищать себя и своих близких от укусов комаров, особенно в местах, где высок риск заражения. Создание комфортной и безопасной среды помогает снизить тревожность и повысить уверенность в своем здоровье.

Три интересных факта

  1. Дирофилярия — это паразит, который может развиваться в организме человека после укуса зараженного комара.

  2. Применение репеллентов снижает вероятность укуса на 90%.

  3. Комары являются одними из самых распространенных переносчиков заболеваний, таких как малярия и вирусы.

Исторический контекст

Паразитарные заболевания, передаваемые комарами, известны человечеству с древних времен.

В 20 веке с развитием медицины стало возможным эффективное лечение и профилактика заболеваний, передаваемых комарами.

Современные исследования продолжают выявлять новые способы защиты от насекомых и предотвращения паразитарных инфекций.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Предновогодняя депрессия возникает из-за стрессов и нереализованных ожиданий — психолог Алексей Исаев сегодня в 7:54
Не допустила стресса в преддверии праздников: вот как простое правило не перегружать себя помогло избежать депрессии

Как справиться с "предновогодней депрессией" и не попасть в ловушку завышенных ожиданий от праздников? Узнайте, что делать, чтобы встретить Новый год без стресса.

Читать полностью » Масло холодного отжима сохраняет больше полезных веществ по данным экспертов сегодня в 0:19
Использовала подсолнечное масло каждый день — и только теперь поняла, что делала это неправильно

Какие на самом деле полезные и вредные свойства у подсолнечного масла? Узнайте, как оно влияет на здоровье и какие риски связаны с его употреблением.

Читать полностью » Дерматолог Элиз Лав: нельзя использовать тупую бритву для зоны бикини вчера в 23:36
Брить зону бикини — просто? Только если знать эти 5 правил: иначе раздражение обеспечено

Дерматологи объясняют, как правильно брить зону бикини, чтобы кожа осталась гладкой и без раздражения — от подготовки до ухода после процедуры.

Читать полностью » Ксения Кобец: с возрастом ногти растут медленнее из-за снижения кровообращения вчера в 23:30
Перестала пользоваться ацетоном — и ногти перестали ломаться уже через неделю

Ломкие и тонкие ногти не всегда результат неудачного маникюра. Врачи объясняют, какие привычки и средства действительно помогают укрепить ногтевую пластину — и почему биотин в таблетках не решит проблему.

Читать полностью » Тревожная реакция исчезла после снижения уровня GluK4 у мышей, рассказали специалисты вчера в 23:21
Узнал, почему мозг заставляет тревожиться без причины — ответ ошарашил

Учёные нашли способ мягко перенастроить нейроны, которые запускают тревожность, и результаты эксперимента на мышах оказались неожиданно убедительными.

Читать полностью » Дерматолог Мона Гохара напомнила о необходимости SPF круглый год вчера в 22:26
Ошибаются даже те, кто пользуется SPF: вот как наносить крем, чтобы он действительно работал

SPF — не только для пляжа. Разбираем, как крем блокирует УФ, чем отличаются минеральные и химические фильтры и как наносить защиту так, чтобы она действительно работала.

Читать полностью » Сара Джессика Паркер: сыворотка, крем и бальзам — всё, что нужно для вечернего ухода вчера в 22:24
Сара Джессика Паркер показала свой вечерний ритуал — три средства и подкаст вместо косметолога

Сара Джессика Паркер рассказала, почему отказалась от сложных бьюти-ритуалов и как три простых шага и немного подкастов помогают ей сохранять молодость и спокойствие.

Читать полностью » Предпочтение поп-музыки связано с более высоким благополучием у людей, показали исследования вчера в 22:16
Плейлист вроде обычный, но настроение меняется странно резко — исследования объяснили, почему так происходит

Удивительные факты о связи музыкальных предпочтений и уровня благополучия: новое исследование на близнецах развенчивает мифы.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Почвопокровные растения снижают осеннюю эрозию почв
Авто и мото
Капли дождя создают микролинзы, оставляющие пятна на ЛКП — автомобильный эксперт
Дом
Шаги для ручной заточки ножа: от грубой до финишной заточки
Авто и мото
Индикатор низкого уровня топлива может сигнализировать о 7-10% остаточного объема — автоэксперт Павлов
Красота и здоровье
Врач Елена Егорова предупредила о риске инфекций из-за диабетической полинейропатии
Спорт и фитнес
Упражнение Маятник с весом заменяет скручивания — инструктор по фитнесу
Наука
Почки повышают выработку бетаина при длительной физической активности — учёные
Садоводство
Настой кожуры снижает активность вредителей капусты и рассады — агроном Пётр Ломонос
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet