Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Комара на коже
© Мария Круглова is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 18:43

Микроскопический шприц в траве: обычный укус превращается в лотерею с крайне опасными инфекциями

Комариный сезон после снежной зимы несет повышенные риски для здоровья, поскольку насекомые способны резко размножаться и переносить тяжелые инфекции. Энтомолог Юрий Гниненко подчеркнул, что комары остаются самым опасным представителем фауны для человека из-за их роли в распространении заболеваний. Главная угроза выходит далеко за рамки дачных неудобств, затрагивая эпидемиологическую безопасность. Об этом сообщает MosTimes.

Эксперт объяснил, что поездки в южные регионы усиливают риск: туристы возвращаются с недиагностированными инфекциями, а укусившие их комары становятся переносчиками на родине. Насекомые разносят не только экзотические вирусы, но и малярию — одну из самых смертоносных болезней планеты. Полная запись беседы с Гниненко доступна на видеоканале Правда ТВ.

"Число болезней, которые переносят комары, возрастает. Возвратившиеся с отдыха туристы привозят, например, лихорадку Чикунгунья, лихорадку Западного Нила", — отметил Юрий Гниненко.

Недооценивать комаров нельзя: за их привычным обликом скрывается реальная биохимическая угроза, где слюна насекомого служит вектором патогенов в человеческий организм. Антропологические аспекты миграций усиливают глобальное распространение этих инфекций. Эксперты призывают к бдительности и профилактике в сезон активности клещей и комаров.

Автор Сергей Ермаков
Сергей Ермаков — ветеринарный врач, к.в.н. со стажем 25+ лет. Эксперт по инфекционным болезням, гериатрии и организации ветеринарной помощи.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Гравитация против хвостатых: скрытые причины, по которым собаки боятся современных высоток 12.03.2026 в 16:42

Когда привычный путь на прогулку превращается в ежедневное испытание, важно понять глубинные причины паники животного перед обычной техникой в многоэтажном доме.

Читать полностью » Густая шерсть шпица — как ошибка ухода может вызвать дерматиты и потерю аппетита у питомца 12.03.2026 в 14:41

Правильный уход за шерстью шпица — это ключ к здоровью и благополучию. Как избежать неприятных последствий.

Читать полностью » Лужи манят, беды следуют: весенние прогулки сеют инфекции среди домашних любимцев 11.03.2026 в 21:43

Весной питомцы выходят из зимнего затишья в новую погоду с повышенной влажностью и активностью, что усиливает нагрузку на организм и повышает риски заболеваний от контактов с другими животными.

Читать полностью » Кошачий трон пустует — иерархия в доме оказалась мифом: тайные причины войн между питомцами 11.03.2026 в 20:43

Конфликты между домашними любимцами часто списывают на характер, однако истинная причина шипения кроется в особенностях распределения ресурсов в квартире.

Читать полностью » Трон семьи захватывает четвероногий: питомец рычит на родных без установленной дисциплины 11.03.2026 в 19:14

Владельцы собак часто видят в рычании питомца на домочадцев простую ревность, но это сигнал о серьезных сдвигах в семейной стае, где отсутствие границ провоцирует эскалацию конфликтов до угрозы для всех.

Читать полностью » Любовь на кончиках пальцев: особая точка на кошачьем лбу вызывает мгновенный экстаз 11.03.2026 в 9:48

Привычное желание погладить спящего любимца может обернуться неожиданным укусом из-за игнорирования эволюционных инстинктов и особого строения нервной системы.

Читать полностью » Кошка прячется, как шпион в густых тенях: поводы тревоги и как помочь питомцу 11.03.2026 в 6:50

Как справиться с застенчивостью вашего кота и вернуть уверенность, заботясь о его здоровье.

Читать полностью » Шипение и игры: как поведение кошек раскрывает их настоящий характер и настроение в доме 11.03.2026 в 0:45

Взаимодействие домашних кошек может скрывать множество нюансов, влияющих на их поведение и отношение друг к другу. Узнайте об этом.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Шёлк на крепких мышцах: дикая внешность бенгальской кошки скрывает натуру преданного компаньона
Недвижимость
Любимая рубашка больше не пойдёт на тряпки: секретный состав из аптечки спасает белые вещи
Экономика
Цифровая проверка против обмана: как за пару минут найти лишние строки в счетах за жилье
Недвижимость
Старая раковина сбросит налет: копеечный кухонный компресс возвращает блеск сантехнике
Недвижимость
Платежка с интригой: почему важно вносить деньги в срок даже при явных нарушениях сервиса
Красота и здоровье
Откровенность как искусство: как родителям построить мост общения с подростком без давления
Красота и здоровье
Самая яркая улыбка обманчиво белая: как обычные зубные пасты не способны к настоящему отбеливанию
Наука
Невидимый багаж: обычный полив превращает садовые растения в накопители аптечных препаратов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet