Микроскопический шприц в траве: обычный укус превращается в лотерею с крайне опасными инфекциями

Комариный сезон после снежной зимы несет повышенные риски для здоровья, поскольку насекомые способны резко размножаться и переносить тяжелые инфекции. Энтомолог Юрий Гниненко подчеркнул, что комары остаются самым опасным представителем фауны для человека из-за их роли в распространении заболеваний. Главная угроза выходит далеко за рамки дачных неудобств, затрагивая эпидемиологическую безопасность.

Эксперт объяснил, что поездки в южные регионы усиливают риск: туристы возвращаются с недиагностированными инфекциями, а укусившие их комары становятся переносчиками на родине. Насекомые разносят не только экзотические вирусы, но и малярию — одну из самых смертоносных болезней планеты.

"Число болезней, которые переносят комары, возрастает. Возвратившиеся с отдыха туристы привозят, например, лихорадку Чикунгунья, лихорадку Западного Нила", — отметил Юрий Гниненко.

Недооценивать комаров нельзя: за их привычным обликом скрывается реальная биохимическая угроза, где слюна насекомого служит вектором патогенов в человеческий организм. Антропологические аспекты миграций усиливают глобальное распространение этих инфекций. Эксперты призывают к бдительности и профилактике в сезон активности клещей и комаров.