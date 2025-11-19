Почему комары игнорируют нас днём: внутренние часы делают их слепыми к запаху человека

Комаров Aedes aegypti хорошо знают во всех регионах с влажным и жарким климатом: именно они переносят опасные инфекции и чаще других видов выбирают человека в качестве источника крови. Биологи Колумбийского университета попытались разобраться, почему пики их активности приходятся на раннее утро и вечерние часы — и что именно заставляет этих насекомых в определённые моменты суток реагировать на запахи и сигналы окружающей среды особенно остро. Исследование показало, что ключевую роль играет чувствительность к углекислому газу, а управляется она внутренними биоритмами.

Как устроена чувствительность комаров к CO₂

Для Aedes aegypti диоксид углерода — главный ориентир, по которому они находят источник крови. Учёные проследили изменение реакции насекомых на одинаковую концентрацию CO₂ в течение суток. Оказалось, что в промежутках между рассветом и закатом чувствительность рецепторов заметно возрастает, и именно поэтому комары чаще атакуют людей в эти часы.

Чтобы проверить, связан ли этот эффект с биологическими часами, специалисты изменили ген, отвечающий за циркадные ритмы. После вмешательства комары стали хуже воспринимать CO₂ по утрам. Этот результат подтвердил: активность укусов действительно зависит от внутренних часов организма.

Что это значит для борьбы с Aedes aegypti

Исследователи уверены, что понимание ритмов восприятия CO₂ открывает дополнительные возможности для контроля популяции. Aedes aegypti до сих пор остаются переносчиками вируса Зика, лихорадки денге и чикунгуньи, и любая стратегия, которая снижает частоту контактов людей с насекомыми, имеет огромную ценность для систем здравоохранения и производителей средств защиты — от спреев и фумигаторов до умных ловушек и ультразвуковых отпугивателей.

Сравнение: естественные и генетически модифицированные комары

Параметр Естественная популяция Модифицированные особи Реакция на CO₂ утром Высокая Сниженная Суточные пики активности Рассвет, вечер Смещённые, менее выраженные Потенциал для контроля численности Ограниченный Высокий в составе программ биоконтроля Поведенческие циклы Стабильные Нарушенные мутацией

Советы шаг за шагом: как защититься от укусов в периоды максимальной активности

Используйте репелленты с DEET или пикаридином — они подходят для городской среды и путешествий. Устанавливайте москитные сетки с мелкой ячейкой, особенно в детских комнатах. Включайте электрические фумигаторы перед сном — устройства защищают помещение до утра. Поставьте ловушки с CO₂ на балконе или в саду: они отвлекают комаров от людей. Выбирайте одежду из плотных тканей или спортивные костюмы с пропиткой против насекомых.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать только натуральные масла.

Последствие: высокий риск укусов в часы пиков.

Альтернатива: репелленты аптечного уровня или туристические спреи.

Последствие: высокий риск укусов в часы пиков. Альтернатива: репелленты аптечного уровня или туристические спреи. Ошибка: оставлять воду в контейнерах на участке.

Последствие: размножение комаров рядом с домом.

Альтернатива: применять специальные биопрепараты для водоёмов.

Последствие: размножение комаров рядом с домом. Альтернатива: применять специальные биопрепараты для водоёмов. Ошибка: открытые окна без сеток.

Последствие: ночные укусы и высокий контакт с переносчиками.

Альтернатива: сетки с антимоскитной пропиткой и магнитной фиксацией.

А что если…

Если разработать средства, которые временно сбивают внутренние часы комаров, можно снизить их способность реагировать на CO₂. Это создаёт основу для новых продуктов — от ловушек с регулируемым уровнем газов до приманок, имитирующих сбой биоритмов.

Плюсы и минусы использования знаний о биоритмах

Плюсы Минусы Возможность создавать точечные средства защиты Требуются сложные комплексные исследования Снижение нагрузки на экосистему по сравнению с химией Высокая стоимость разработки Потенциал для умных ловушек Риски неконтролируемого распространения технологий

FAQ

Как выбрать репеллент?

Ориентируйтесь на концентрацию DEET или пикаридина, условия использования и тип кожи. Для детей подойдут мягкие формулы.

Сколько стоит хорошая ловушка для комаров?

Домашние модели стоят от среднего ценового сегмента, а профессиональные решения — дороже.

Что лучше для дома — фумигатор или ловушка?

Фумигатор обеспечивает непрерывную защиту ночью, ловушки лучше работают в саду или на террасе.

Мифы и правда

Миф: ультразвук полностью устраняет комаров.

Правда: устройства лишь дополняют комплексную защиту и не работают как единственный метод.

Миф: эфирные масла надёжнее химии.

Правда: масла дают короткий эффект и подходят только как дополнение.

Миф: комары кусают всех одинаково.

Правда: они активнее реагируют на разные уровни CO₂ и запахи пота.

Три интересных факта

Aedes aegypti предпочитают тёмные цвета одежды. Самцы не кусают людей — им нужна только растительная пища. Самки могут откладывать яйца даже в крышке от бутылки с водой.

Исторический контекст

В начале XX века борьба с переносчиками была основана в основном на инсектицидах.

Позднее появились сетки и репелленты на основе синтетических веществ.

Сегодня учёные разрабатывают биотехнологические методы, включающие контроль генов и биоритмов.