Почему комары игнорируют нас днём: внутренние часы делают их слепыми к запаху человека
Комаров Aedes aegypti хорошо знают во всех регионах с влажным и жарким климатом: именно они переносят опасные инфекции и чаще других видов выбирают человека в качестве источника крови. Биологи Колумбийского университета попытались разобраться, почему пики их активности приходятся на раннее утро и вечерние часы — и что именно заставляет этих насекомых в определённые моменты суток реагировать на запахи и сигналы окружающей среды особенно остро. Исследование показало, что ключевую роль играет чувствительность к углекислому газу, а управляется она внутренними биоритмами.
Как устроена чувствительность комаров к CO₂
Для Aedes aegypti диоксид углерода — главный ориентир, по которому они находят источник крови. Учёные проследили изменение реакции насекомых на одинаковую концентрацию CO₂ в течение суток. Оказалось, что в промежутках между рассветом и закатом чувствительность рецепторов заметно возрастает, и именно поэтому комары чаще атакуют людей в эти часы.
Чтобы проверить, связан ли этот эффект с биологическими часами, специалисты изменили ген, отвечающий за циркадные ритмы. После вмешательства комары стали хуже воспринимать CO₂ по утрам. Этот результат подтвердил: активность укусов действительно зависит от внутренних часов организма.
Что это значит для борьбы с Aedes aegypti
Исследователи уверены, что понимание ритмов восприятия CO₂ открывает дополнительные возможности для контроля популяции. Aedes aegypti до сих пор остаются переносчиками вируса Зика, лихорадки денге и чикунгуньи, и любая стратегия, которая снижает частоту контактов людей с насекомыми, имеет огромную ценность для систем здравоохранения и производителей средств защиты — от спреев и фумигаторов до умных ловушек и ультразвуковых отпугивателей.
Сравнение: естественные и генетически модифицированные комары
|Параметр
|Естественная популяция
|Модифицированные особи
|Реакция на CO₂ утром
|Высокая
|Сниженная
|Суточные пики активности
|Рассвет, вечер
|Смещённые, менее выраженные
|Потенциал для контроля численности
|Ограниченный
|Высокий в составе программ биоконтроля
|Поведенческие циклы
|Стабильные
|Нарушенные мутацией
Советы шаг за шагом: как защититься от укусов в периоды максимальной активности
-
Используйте репелленты с DEET или пикаридином — они подходят для городской среды и путешествий.
-
Устанавливайте москитные сетки с мелкой ячейкой, особенно в детских комнатах.
-
Включайте электрические фумигаторы перед сном — устройства защищают помещение до утра.
-
Поставьте ловушки с CO₂ на балконе или в саду: они отвлекают комаров от людей.
-
Выбирайте одежду из плотных тканей или спортивные костюмы с пропиткой против насекомых.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: использовать только натуральные масла.
Последствие: высокий риск укусов в часы пиков.
Альтернатива: репелленты аптечного уровня или туристические спреи.
- Ошибка: оставлять воду в контейнерах на участке.
Последствие: размножение комаров рядом с домом.
Альтернатива: применять специальные биопрепараты для водоёмов.
- Ошибка: открытые окна без сеток.
Последствие: ночные укусы и высокий контакт с переносчиками.
Альтернатива: сетки с антимоскитной пропиткой и магнитной фиксацией.
А что если…
Если разработать средства, которые временно сбивают внутренние часы комаров, можно снизить их способность реагировать на CO₂. Это создаёт основу для новых продуктов — от ловушек с регулируемым уровнем газов до приманок, имитирующих сбой биоритмов.
Плюсы и минусы использования знаний о биоритмах
|Плюсы
|Минусы
|Возможность создавать точечные средства защиты
|Требуются сложные комплексные исследования
|Снижение нагрузки на экосистему по сравнению с химией
|Высокая стоимость разработки
|Потенциал для умных ловушек
|Риски неконтролируемого распространения технологий
FAQ
Как выбрать репеллент?
Ориентируйтесь на концентрацию DEET или пикаридина, условия использования и тип кожи. Для детей подойдут мягкие формулы.
Сколько стоит хорошая ловушка для комаров?
Домашние модели стоят от среднего ценового сегмента, а профессиональные решения — дороже.
Что лучше для дома — фумигатор или ловушка?
Фумигатор обеспечивает непрерывную защиту ночью, ловушки лучше работают в саду или на террасе.
Мифы и правда
Миф: ультразвук полностью устраняет комаров.
Правда: устройства лишь дополняют комплексную защиту и не работают как единственный метод.
Миф: эфирные масла надёжнее химии.
Правда: масла дают короткий эффект и подходят только как дополнение.
Миф: комары кусают всех одинаково.
Правда: они активнее реагируют на разные уровни CO₂ и запахи пота.
Три интересных факта
-
Aedes aegypti предпочитают тёмные цвета одежды.
-
Самцы не кусают людей — им нужна только растительная пища.
-
Самки могут откладывать яйца даже в крышке от бутылки с водой.
Исторический контекст
В начале XX века борьба с переносчиками была основана в основном на инсектицидах.
Позднее появились сетки и репелленты на основе синтетических веществ.
Сегодня учёные разрабатывают биотехнологические методы, включающие контроль генов и биоритмов.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru