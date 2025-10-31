Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ограничитель на окне
Ограничитель на окне
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 22:13

Что делать с москитной сеткой зимой: правильный уход и хранение без поломок

Зимой москитные сетки могут деформироваться и задерживать свет: советы по уходу

С наступлением холодов в большинстве регионов встает вопрос: стоит ли снимать москитные сетки или можно оставить их до весны? Несмотря на распространённое мнение, правильнее убрать конструкции до потепления. Исключение — только тёплые южные районы, где температура редко опускается ниже -5 °C. В остальных случаях сетка не выдерживает зимних нагрузок и быстро приходит в негодность.

Почему сетку нужно снимать

Зимой ячейки москитной сетки обильно покрываются мокрым снегом, который при замерзании превращается в плотную ледяную корку. Под тяжестью наледи полотно растягивается и деформируется, а пластиковые уголки, ручки и крепления становятся хрупкими и ломаются. Восстановить форму рамы потом практически невозможно.

Кроме того, загрязнённая сетка способна задерживать до трети солнечного света. Зимой, когда естественного освещения и так немного, это делает комнату мрачнее и холоднее на вид. Удаление сетки мгновенно улучшает освещённость помещения и снижает запотевание окон. К тому же пыль и грязь, оседающие на ячейках, ускоряют загрязнение стекол.

И, наконец, в холодное время года сетка просто не нужна: комаров и мух нет, а лишняя нагрузка на раму остаётся.

Что происходит, если оставить москитку зимой

  • Деформация рамы - при обледенении сетка прогибается и теряет форму.
  • Поломка пластика - от перепадов температуры ломаются углы и крепления.
  • Загрязнение окон - пыль и снег оседают на стекле, оставляя разводы.
  • Потеря света - снижается освещённость комнаты.

Если конструкцию не снять, к весне она может потребовать ремонта или полной замены, особенно если каркас алюминиевый или пластиковый.

Как правильно снять и подготовить к хранению

  1. Осторожно снимите сетку, избегая перекоса рамы.
  2. Отнесите в ванную или на балкон с тёплой водой.
  3. Ополосните обе стороны из душа, чтобы удалить пыль и пух.
  4. Приготовьте мыльный раствор — подойдёт гель для посуды, жидкое мыло или мягкий шампунь.
  5. Аккуратно протрите мягкой губкой без нажима.
  6. Смойте остатки пены и дайте воде стечь.
  7. Полностью высушите конструкцию — влажная сетка при хранении может заплесневеть.

Где и как хранить сетку

Хранить москитную сетку лучше в вертикальном положении - прислонить к стене или установить за шкафом. Это предотвращает искривление каркаса. Если место позволяет, можно использовать специальный чехол для хранения или обернуть изделие стрейч-плёнкой. Главное, чтобы вокруг оставался доступ воздуха. Хорошо подходят застеклённый балкон, кладовка или сухой уголок в прихожей.

Недопустимо класть сетку горизонтально под тяжёлые предметы — рама может деформироваться, и при следующем сезоне она не встанет на место.

Таблица сравнения вариантов хранения

Место Условия Преимущества Недостатки
Застеклённый балкон +5…+15 °C, сухо Удобно, всегда под рукой Возможен перепад влажности
Кладовка Комнатная температура Нет прямого света, защищено Требуется свободное место
За шкафом Минимум 15 см от стены Экономит пространство Риск случайного повреждения

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Мыть сетку жёсткой щёткой → повреждение ячеек → использовать мягкую губку.
  • Хранить во влажном месте → появление плесени → выбрать сухое и проветриваемое помещение.
  • Складывать в рулон → трещины и перегибы → хранить в разложенном виде.
  • Использовать агрессивные химикаты → помутнение пластика → только мыльный раствор.
  • Не просушить перед хранением → неприятный запах, плесень → тщательно вытереть тканью.

А что если нет места для хранения?

Если квартира небольшая, можно разместить сетку за диваном, кроватью или шкафом, предварительно обернув её защитной плёнкой. Ещё один вариант — купить универсальный чехол для москитных сеток: он занимает минимум места и защищает от пыли. При наличии подвала или гаража важно убедиться, что там нет избыточной влаги — оптимальная влажность для хранения не выше 60%.

Плюсы и минусы сезонного снятия

Действие Плюсы Минусы
Снимать сетку Продлевает срок службы, улучшает освещение, защищает раму Требует ухода и хранения
Не снимать Экономия времени, не нужно разбирать Риск поломки и обледенения

Мифы и правда

  • Миф: москитная сетка выдержит любую погоду.
    Правда: даже морозостойкие модели деформируются под наледью.
  • Миф: достаточно просто очистить сетку и оставить.
    Правда: без снятия пластик все равно пострадает от мороза.
  • Миф: хранение не влияет на срок службы.
    Правда: при правильной зимней "консервации" сетка прослужит 2-3 сезона дольше.

FAQ

Как часто нужно чистить сетку?
Оптимально — дважды в год: весной перед установкой и осенью перед снятием.

Можно ли мыть керхером или сильным напором воды?
Нет, струя повредит ячейки. Лучше использовать душ или мягкий распылитель.

Как удалить стойкие пятна пыли?
Помогает раствор из воды и уксуса (1:1) — он очищает, не разрушая покрытие.

Стоит ли оставлять сетку на зимнем балконе?
Да, если балкон утеплён и температура не падает ниже -5 °C.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Альтернативы громоздкой сушилке: настенные и выдвижные системы для дома сегодня в 22:02
Куда девать сушилку, если места нет: 5 идей, которые решат проблему белья раз и навсегда

Сушилка, которая не мешает и не портит интерьер? Реально! Рассказываем, чем заменить громоздкие конструкции и как экономно организовать сушку белья дома.

Читать полностью » Пищевая сода удаляет желтые полосы в унитазе без вреда для сантехники сегодня в 21:55
Желтые полосы исчезают сами: копеечный способ вернуть унитазу белизну

Устали от жёлтых полос в унитазе? Простая пищевая сода творит чудеса — она удаляет налёт, не царапает эмаль и возвращает белизну без химии.

Читать полностью » Регистрация права собственности на недвижимость: сроки, документы и порядок действий сегодня в 21:53
Как оформить право собственности на квартиру или дом: пошаговая инструкция без ошибок

Без регистрации недвижимости невозможно подтвердить свои права. Рассказываем, как оформить квартиру или дом в собственность и получить выписку из ЕГРН.

Читать полностью » Эксперты советуют добавлять теннисные мячики при стирке одеял с наполнителем сегодня в 21:49
Как постирать одеяло, чтобы оно не сбилось и осталось пушистым: проверенные хитрости

Даже мягкое одеяло может потерять форму после неудачной стирки. Рассказываем, как правильно постирать и высушить его, чтобы наполнитель остался воздушным.

Читать полностью » Флорист рассказала, что венерина мухоловка и фуксия редко выживают дома сегодня в 21:47
Купили красоту, а получили хлопоты: комнатные растения, что не выживают дома

Не все растения переносят сухой воздух и тепло квартиры. Флорист объяснила, какие цветы чаще всего погибают в домашних условиях и чем их можно заменить.

Читать полностью » Какие подарки считаются плохой приметой: мыло, соль и пустой кошелек сегодня в 21:43
Почему нельзя дарить часы и тапки - древние знаки, которые сбываются

Не все подарки приносят радость. Рассказываем, какие вещи по старинным поверьям лучше не дарить, чтобы не накликать ссоры и неудачи.

Читать полностью » Пищевая фольга может выделять опасные соединения: рекомендации химика сегодня в 21:39
Опасность на кухне: когда пищевая фольга становится врагом вашему здоровью

Пищевая фольга удобна, но при неправильном использовании может стать источником алюминиевых соединений. Химик объяснил, как применять её без вреда для здоровья.

Читать полностью » Ошибки в планировании и поставках - главные причины затягивания ремонта сегодня в 21:37
Плесень, смета и человеческий фактор: как из ремонта рождается бесконечный сериал

Почему ремонт почти всегда выходит за рамки сроков и как этого избежать. Разбираем 5 главных причин задержек и реальные способы сохранить время и бюджет.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Ветеринар Игорь Ревякин рассказал, как ухаживать за питомцами зимой
Спорт и фитнес
Упражнения для подтяжки рук: отжимания, резинка и кардионагрузки
Туризм
Россия глазами американки: удивление от низких цен и иностранных товаров в магазинах
Дом
Лимонная кислота, уксус и сода помогут удалить налет со стенок душевой кабины
Авто и мото
17 часов непрерывного бодрствования эквивалентно состоянию алкогольного опьянения у водителя
Красота и здоровье
Росселла Мильяччо: румяна должны усиливать естественный тон кожи, а не спорить с ним
Авто и мото
Небольшое количество бензина или дизеля на дне бака быстрее собирает осадок и влагу
Садоводство
Эксперты объяснили, когда и как правильно сажать лук под зиму для раннего урожая
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet