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Москвич 6
Москвич 6
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Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 15:14

Машину ещё не собрали, а кузов уже обречён: на заводе «Москвич» есть необычная проверка

У "Москвича" кузовной цех живёт не на доверии, а на проверках. Здесь каждый собранный кузов проходит первый контроль по чек-листу, а дальше уже начинаются выборочные замеры, ультразвук и совсем жёсткая история — раз в месяц один кузов отправляют на полное разрушение в лаборатории. Для покупателя это звучит грубовато, но именно так завод ловит скрытые отклонения, которые не видно ни глазами, ни на беглом осмотре. Когда речь идёт о сварке и геометрии, красивые слова не работают, работает только железо и цифры. И цифры тут немалые: свыше 4,1 тыс. сварных соединений и более 3 тыс. операций, которые делают роботы.

"Сама по себе роботизация не убирает риск дефектов. Если процесс уходит от заданных параметров, это обычно видно не сразу, а только через систему контроля, где сверяют геометрию, сварные точки и стабильность соединений. Поэтому многоуровневая проверка здесь важнее любого красивого числа в отчёте. Когда участок останавливают при отклонении, завод получает шанс исправить проблему до того, как она уйдёт в серию".

автомеханик Александр Михайлов

Как устроен пятиуровневый контроль

На заводе заявляют пять уровней контроля кузовного производства. Первый проходит каждый кузов без исключения: его сверяют по чек-листам сразу после выпуска с линии. Дальше работают уже выборочные проверки, и смысл у них простой — не просто найти брак, а понять, не поплыл ли сам технологический процесс.

На втором уровне расширенно проверяют пять кузовов за смену. Третий этап включает ультразвуковой контроль сварных соединений трёх кузовов, а ещё один кузов в смену измеряют роботизированной системой более чем по 3500 точкам. Такая схема нужна не для отчётности, а для того, чтобы геометрия не уехала незаметно.

Пятый уровень запускают раз в месяц. Один кузов берут из производственной партии и полностью разрушают в лаборатории, чтобы оценить качество сварки уже без скидок на целостность изделия. Это уже не формальная проверка, а жёсткий разбор того, как на деле держатся соединения.

Зачем кузов разрушают в лаборатории

Самый необычный этап выглядит расточительно только на первый взгляд. Когда кузов ломают в лаборатории, инженеры могут увидеть то, что на готовой машине скрыто металлом и герметиком. Такой метод позволяет проверить соединения напрямую, без догадок и без компромиссов.

Завод прямо говорит: цель — оценить физические параметры соединений и качество сварочных операций. Это не про внешний лоск, а про внутреннюю прочность, которая потом уже влияет на поведение кузова в эксплуатации. Именно поэтому один разрушенный экземпляр в месяц для производителя — не экзотика, а рабочий инструмент контроля.

В материале Tarantas News есть и другая важная деталь: речь идёт не об одиночном эксперименте, а о системе обратной связи. Когда контроль завязан на разные уровни, завод получает шанс заметить отклонение раньше, чем оно превратится в серию одинаковых проблем. А это уже экономит и время, и металл, и репутацию.

Что проверяют роботы и измерительная система

По данным производителя, кузов собирают из более чем 300 сваренных деталей. Всего при изготовлении выполняется свыше 4,1 тыс. соединений, и больше 3 тыс. операций сварки делают роботы. Если смотреть грубо, это около трёх четвертей всех соединений, но сама по себе роботизация не отменяет ручной и измерительный контроль.

Отдельно завод подчёркивает роль роботизированной измерительной системы. Она оценивает геометрию кузова более чем по 3500 точкам, а это уже серьёзная сетка контроля, где видны малейшие отклонения. Такие проверки важны именно на серийном производстве, когда повторяемость деталей и швов должна держаться день за днём.

Если показатель выходит за допустимый диапазон, соответствующий участок останавливают до выяснения причины. Для производства это неприятная пауза, но для качества — нормальная реакция. Иначе мелкая ошибка быстро размножается на всю партию.

"Когда на заводе заявляют более 165 роботов в сварочном производстве, это не повод расслабляться. Робот варит быстро, но он не заменяет проверку геометрии и состояния шва. Если хотя бы один участок начинает уходить от нормы, дальше уже страдает вся сборочная цепочка. Поэтому остановка линии при отклонении — нормальная техническая мера, а не лишняя перестраховка".

инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

Как меняется сварочное производство

Сейчас на предприятии задействовано свыше 165 роботов и более 200 рабочих постов. По нынешним данным завода, установлено более 40 новых роботов и лазерный комплекс для соединения крыши с кузовом. Это говорит о том, что производство продолжают перестраивать под более глубокую локализацию и новые модели.

"Москвич 3" выпускается со сваркой и окраской кузовов с 2024 года, а для новой линейки завод готовит аналогичный переход. Ранее Tarantas News рассказывал, что первый кузов "Москвича M70" начали собирать в Москве для отработки технологии полного цикла CKD. Под M70 сварочное производство дополнительно модернизировали.

Сам по себе рост числа роботов ещё не доказывает отсутствие дефектов, и завод этого не скрывает. Поэтому ставка сделана не только на оборудование, но и на многоступенчатую проверку. Если процесс где-то уходит в сторону, это должно всплыть не на складе, а сразу на линии.

Чем контроль кузова отличается от краш-теста

Есть важная разница между проверкой производства и автомобильным краш-тестом. Ежемесячное разрушение кузова нужно, чтобы понять качество сварных соединений и геометрию сборки. Но оно не показывает напрямую, как поведёт себя готовая машина при конкретном столкновении.

Другими словами, это две разные задачи, и путать их не стоит. Контроль на заводе отвечает за стабильность процесса, а краш-тест — за пассивную безопасность автомобиля в реальной аварии. Одно не заменяет другое, даже если на словах всё звучит похоже.

Для покупателя здесь важнее не число роботов, а сама схема контроля. Кузова проверяют выборочно всё глубже, а при отклонении завод заявляет об остановке участка и корректировке процесса. Именно такая связка и показывает, насколько производство держит форму.

Ответы на популярные вопросы

Сколько уровней контроля кузова заявляет "Москвич"?
Пять. Первый проходит каждый кузов, остальные применяют выборочно для оценки технологии и стабильности процесса.

Зачем раз в месяц кузов полностью разрушают?
Чтобы напрямую проверить сварные соединения и их физические параметры. Такой метод позволяет увидеть то, что на целой машине скрыто.

Сколько точек у роботизированного измерения?
Более 3500 точек на одном кузове. Так контролируют геометрию конструкции.

Заменяет ли разрушение кузова краш-тест?
Нет. Это проверка качества производства, а не испытание пассивной безопасности готового автомобиля при столкновении.

Проверено экспертом: автомеханик Александр Михайлов

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Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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