В Москве в мае больше не будет аномальных холодов. Прогнозы погоды от kp. ru обещают жителям столицы в основном теплую погоду.



Согласно прогнозам специалистов, четверг, 16 мая, станет первым днем, когда температура в городе может подняться до плюс 20 градусов, и нет ожидания осадков.

В пятницу, 17 мая, в столичном регионе ожидается первая теплая ночь после долгих холодов с температурой не ниже плюс 5-10 градусов. Днем также будет до 20 градусов тепла, но возможны кратковременные дожди.



Эксперты утверждают, что тепло пришло в Москву надолго. По мнению руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, погода в столице "уже идет в лад". В конце месяца столбики термометров могут показать даже плюс 25 градусов.



Специалист заявляет, что значительные изменения в атмосферной циркуляции произошли над европейской территорией России, кроме этого циклон, который держал Москву под холодом, уходит на северо-восток, что означает приход тепла. Естественно, будут колебания температуры, но они не будут такими значительными, как 9 мая.



Ранее в этот же день синоптик Александр Ильин заявил, что каждый день на протяжении текущей недели температура воздуха в Москве будет повышаться на один-два градуса Цельсия.

Фото: www.flickr.com/Pablo Punk (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)