Москва прекращает строительство студий и квартир площадью менее 28 кв. м, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на информационное письмо Москомэкспертизы.

Согласно письму, Жилищный кодекс РФ не включает студии в перечень жилых помещений, и минимальная площадь для однокомнатной квартиры по нормам должна быть не менее 28 кв. м, а для двухкомнатной — не менее 44 кв. м.

"Принимая во внимание достигнутые в городе Москве показатели в сфере жилищного строительства, а также целевые показатели, предусмотренные указом президента Российской Федерациипри проектировании объектов на территории города Москвы отклонение от установленных минимальных значений площади квартир не допускается", — говорится в документе.

Уточняется, что новые требования к минимальной площади не касаются строительных объектов, по которым к 7 мая уже получено положительное заключение по проектной документации или выдано разрешение на строительство.

Москомэкспертиза будет отказывать в утверждении проектов, нарушающих эти стандарты, а Мосгосстройнадзор будет контролировать соблюдение этих правил на всех этапах строительства, от получения разрешения до сдачи объекта в эксплуатацию, подчёркивается в письме.

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Фото: пресс-центр правительства Москвы (Creative Commons Attribution 4.0).