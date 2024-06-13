Московские улицы оказались под ударом мощного ливня. Городской департамент транспорта предупредил о возможных локальных задержках общественного транспорта и изменениях маршрутов в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Департамент рекомендовал жителям Москвы отказаться от личного транспорта и воспользоваться метро, так как сильный ливень может привести к затруднениям на дорогах.
Пассажиров общественного транспорта попросили быть внимательными и следить за объявлениями водителей.
О том, что сильные осадки продлятся весь день, ранее предупредил Центр организации дорожного движения. Кроме ливня, в Москве возможны грозы, град и усиление ветра.
Заместитель мэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков утром сообщил о том, что городские службы работают в усиленном режиме, готовясь к выпадению осадков, которые в некоторых районах могут превысить 20 мм.
12 июня было приостановлено движение поездов на МЦД-2 в сторону Подольска. Также движение составов на МЦД-4 приостановлено в сторону Апрелевки.
Фото: Andrey Filippov (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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