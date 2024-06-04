Мошеннические колл-центры, процветающие на Украине, способны зарабатывать примерно три тысячи долларов в месяц каждый. Такую информацию опубликовало издание Известия» со ссылкой на зампредседателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, подчеркнувшим увеличившееся количество подобных организаций.
- Прежде всего в городе Днепр, или, как по-старому называли, в Днепропетровске, - сказал он.
Как сообщает издание, только за последний год список мошеннических колл-центров вырос примерно в 2,5 раза. Сейчас их количество достигло 400 единиц. Вырос и уровень оснащения мошенников.
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