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Сотрудники Сбера поделились данными о количестве украинских мошенников
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 12:00

Сотрудники Сбера поделились данными о количестве украинских мошенников

Мошеннические колл-центры, процветающие на Украине, способны зарабатывать примерно три тысячи долларов в месяц каждый. Такую информацию опубликовало издание Известия» со ссылкой на зампредседателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, подчеркнувшим увеличившееся количество подобных организаций.

- Прежде всего в городе Днепр, или, как по-старому называли, в Днепропетровске, - сказал он.

Как сообщает издание, только за последний год список мошеннических колл-центров вырос примерно в 2,5 раза. Сейчас их количество достигло 400 единиц. Вырос и уровень оснащения мошенников.

Источник фото: Reinraum (https://commons.wikimedia.org)

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