Новая схема мошенничества стала известна госструктурам. Теперь злоумышленники начали воздействовать на жертв с помощью электронной почты, рассылая предзаполненные заявки. Тема заявления - одобрение кредита.

Насторожить получателя такого письма должно то, что предварительно ему может прийти сообщение о взломе аккаунта на Гоуслугах. При этом на жертву начинают воздействовать мошенники, которые представляются следователем и сотрудником Центрального банка.

Вначале абоненту сообщают об уже якобы взятых кредитах, затем заявляют, что для отмены действий, надо оформить займы уже по-настоящему. За этим следуют предзаполненные заявки на кредит, которые жертва должна дополнить самостоятельно.

Фото: Raimond Spekking (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)