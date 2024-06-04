Новая схема мошенничества стала известна госструктурам. Теперь злоумышленники начали воздействовать на жертв с помощью электронной почты, рассылая предзаполненные заявки. Тема заявления - одобрение кредита.
Насторожить получателя такого письма должно то, что предварительно ему может прийти сообщение о взломе аккаунта на Гоуслугах. При этом на жертву начинают воздействовать мошенники, которые представляются следователем и сотрудником Центрального банка.
Вначале абоненту сообщают об уже якобы взятых кредитах, затем заявляют, что для отмены действий, надо оформить займы уже по-настоящему. За этим следуют предзаполненные заявки на кредит, которые жертва должна дополнить самостоятельно.
Фото: Raimond Spekking (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)
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