Мошенники придумали новый способ обмана россиян: теперь из-за нажатия одной кнопки в разговоре с аферистом вы можете лишиться не только всех своих сбережений, но и выплачивать кредит, который не брали. Об этом NewsInfo. Ru рассказал эксперт по информационной и кибербезопасности Дмитрий Артимович.

Так, в частности, речь идёт о нажатии кнопки демонстрации экрана. Например, мошенник может позвонить вам по видеосвязи и попросить показать экран смартфона. В это время он запросит со своего устройства код для входа в онлайн-банк и увидит подтверждающий код.

Больше всего от такой схемы мошенничества страдают пользователи сайтов с объявлениями: одна из читательниц NewsInfo.Ru рассказала корреспонденту издания, что пыталась продать на "Авито" старый диван. Под видом покупателя позвонил мошенник и попросил показать мебель. Затем, сославшись на плохую связь, попросил нажать на экрану кнопку возле кнопки включения и выключения камеры. Это оказалась демонстрация экрана.

Для того, чтобы обезопасить себя от этого и не только вида мошенничества Артимович призвал приобрести "телефон-кирпич" и дополнительную сим-карту, которая не привязана ни к каким сервисам и онлайн-банкам.

"Нужно просто помнить, что SMS-код — это аналог вашей подписи. Если вы кому-то сообщаете SMS-ку, вы что-то подписываете", — сказал собеседник NewsInfo.Ru, отметив, что, не сообщая код, можно эффективно защититься от мошенников, уберечь себя и финансы.

Кроме того, в случае подозрения на мошенничество, стоит просто класть трубку.

Как напомнил эксперт по кибербезопасности, в последнее время мошенники представляются оператором сотовой связи, сообщая о том, что срок действия номера телефона истёк и предлагают его продлить.

Также россиянам могут позвонить от лица Федеральной налоговой службы (ФНС) и заявить о проблемах с счетами. С таким, в частности, на днях столкнулся корреспондент NewsInfo.Ru, но положив сразу в трубку, он позвонил в колл-центр ФНС, где ему сообщили, что налоговая не звонит налогоплательщикам, а, в случае подозрения, направляет письменное уведомление.

Фото: ru.freepik.ru