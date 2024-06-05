Адвокат Владимир Атапин рассказал о том, что в девяностые и нулевые годы наиболее распространенным способом обмана работников была невыплата заработной платы.

Однако с введением в 2007 году в Уголовный Кодекс статьи 145.1. "Невыплата заработной платы, пенсий, пособий и иных выплат" такой вид обмана резко пошел на спад.

В настоящее время, несмотря на это, всё еще существуют работодатели, которые указывают в трудовом договоре минимальный размер зарплаты, обещая выплачивать остальную часть "в конверте", сообщает "Газета.Ru".

Он отметил, что, хотя лучше не устраиваться на работу в такие фирмы, иногда работники всё же сталкиваются с отказом в выплате "серой" зарплаты. В таких случаях необходимо собрать доказательства того, что в организации происходит выплата зарплаты "в конверте".

Доказательствами могут служить аудио и видеозаписи общения с руководством, переписка в мессенджерах и другие подобные материалы. Полезно также договориться с другими работниками, которые могут выступить в качестве свидетелей и подтвердить факт выплаты такой зарплаты.

При наличии таких доказательств, по словам адвоката, работнику следует обратиться в Следственный Комитет с заявлением о нарушении трудовых прав.

Существуют и другие способы обмана работников.

Согласно словам эксперта, более хитрым методом мошенники используют под видом работодателя доступ к банковским картам. Они могут просить предоставить информацию о карте, включая её заднюю сторону, либо предлагать ввести данные карты через поддельный сайт банка или фишинговый ресурс.

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