Адвокат Владимир Атапин рассказал о том, что в девяностые и нулевые годы наиболее распространенным способом обмана работников была невыплата заработной платы.
Однако с введением в 2007 году в Уголовный Кодекс статьи 145.1. "Невыплата заработной платы, пенсий, пособий и иных выплат" такой вид обмана резко пошел на спад.
В настоящее время, несмотря на это, всё еще существуют работодатели, которые указывают в трудовом договоре минимальный размер зарплаты, обещая выплачивать остальную часть "в конверте", сообщает "Газета.Ru".
Он отметил, что, хотя лучше не устраиваться на работу в такие фирмы, иногда работники всё же сталкиваются с отказом в выплате "серой" зарплаты. В таких случаях необходимо собрать доказательства того, что в организации происходит выплата зарплаты "в конверте".
Доказательствами могут служить аудио и видеозаписи общения с руководством, переписка в мессенджерах и другие подобные материалы. Полезно также договориться с другими работниками, которые могут выступить в качестве свидетелей и подтвердить факт выплаты такой зарплаты.
При наличии таких доказательств, по словам адвоката, работнику следует обратиться в Следственный Комитет с заявлением о нарушении трудовых прав.
Существуют и другие способы обмана работников.
Согласно словам эксперта, более хитрым методом мошенники используют под видом работодателя доступ к банковским картам. Они могут просить предоставить информацию о карте, включая её заднюю сторону, либо предлагать ввести данные карты через поддельный сайт банка или фишинговый ресурс.
Фото:commons.wikimedia.org/Vosicos635(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
CNN: Трамп может быть лишён лицензии на ношение оружия
Бывший лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп, возможно, лишится права на ношение оружия после того, как его признали виновным в фальсификации деловой документацией.
ВОЗ: зафиксирован первый случай заражения человека птичьим гриппом A
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о первом зафиксированном случае заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N2). Инцидент произошёл в Мексике.
Диетолог Журавлёва: польза молочных продуктов переоценена
Диетолог Полина Журавлёва объяснила, почему молочные продукты больше не считаются панацеей, и стоит ли исключать их из своего питания.
В США выяснили, что трение неровных краев разломов земной коры вызывает сейсмические толчки
Американские ученые из Брауновского университета провели исследование новых механизмов возникновения землетрясений, сосредоточив внимание на неровных краях земных разломов.