Мошенники начали применять новую тактику, чтобы заставить россиян брать кредиты. Зная, что многие люди стали относиться к звонкам от "сотрудников госуслуг" с недоверием, теперь они отправляют фальшивые электронные письма, сообщила РИА Новости куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова.
Эти письма не вызывают подозрений, так как действительно могут поступать от сервиса госуслуг. Мошенники используют официальные логотипы и пишут о взломе аккаунта, предлагая связаться с ними по телефону, чтобы предотвратить утечку данных.
Далее жертву убеждают, что злоумышленники уже подали заявки на кредиты от их имени, и ей необходимо "перекрыть" их, оформив кредит на себя.
Для этого мошенники присылают уже заполненные банковские документы, сокращая время на раздумья и избавляя жертву от необходимости тратить время на оформление заявки через личный кабинет, переводы средств и заполнение бумаг.
НКДП намерен заочно выдвинуть Джо Байдена в качестве своего кандидата в президенты
Национальный Комитет Демократической Партии планирует предложить Джо Байдена в качестве своего кандидата на президентские выборы перед проведением общенационального съезда партии.
Полковник Левандовский усомнился в способности НАТО помочь Варшаве
Полковник Пётр Левандовский из польского Центра подготовки войск ТрО назвал "оптимистичным сценарием" утверждение экс-командующего ВС США в Европе Бенджамина Ходжеса о том, что в случае конфликта с Москвой Польше, Румынии и Литве придётся ждать поддержки НАТО две недели. Об этом Левандовский заявил порталу Onet.
Азамат Мусагалиев рассказал, что его супруга не работает уже 16 лет
На передаче "Вопросики", комик Азамат Мусагалиев раскрыл аспекты своей семейной жизни с супругой Викторией.
Врач Гаптыкаева заявила, что женщинам полезно есть мясо
Эндокринолог Лира Гаптыкаева рассказала, что определённые продукты, включая мясо, содержат важный микроэлемент для женского здоровья.