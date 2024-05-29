Мошенники начали применять новую тактику, чтобы заставить россиян брать кредиты. Зная, что многие люди стали относиться к звонкам от "сотрудников госуслуг" с недоверием, теперь они отправляют фальшивые электронные письма, сообщила РИА Новости куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова.

Эти письма не вызывают подозрений, так как действительно могут поступать от сервиса госуслуг. Мошенники используют официальные логотипы и пишут о взломе аккаунта, предлагая связаться с ними по телефону, чтобы предотвратить утечку данных.

Далее жертву убеждают, что злоумышленники уже подали заявки на кредиты от их имени, и ей необходимо "перекрыть" их, оформив кредит на себя.

Для этого мошенники присылают уже заполненные банковские документы, сокращая время на раздумья и избавляя жертву от необходимости тратить время на оформление заявки через личный кабинет, переводы средств и заполнение бумаг.