Департамент транспорта Москвы вводит систему номерных знаков для курьеров и их электровелосипедов для повышения безопасности. Как рассказала Алена Досаева, руководитель правового направления развития новых видов мобильности, новые требования касаются курьерских сервисов, транспортных средств и внешнего вида курьеров, сообщает News.Ru.
До 15 мая все курьеры должны быть оснащены исправным транспортом с работающими тормозами, фарами и сигналами. До октября 2024 года компании должны ввести номерные знаки для электровелосипедов и снабдить курьеров распознаваемыми сумками. К маю 2025 года все курьерские сервисы обязаны передавать треки поездок курьеров и ввести ограничения для электровелосипедов в 25 км/ч.
Также рассматривается возможность обязательного предоставления курьерам электровелосипедов на федеральном уровне.
Фото: commons.wikimedia.org/К.Артём.1 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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