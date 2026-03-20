Свадебная лихорадка в разгаре: столичные ЗАГСы меняют график ради будущих супругов в 2026 году

В Москве увеличили количество доступных временных слотов для регистрации брака в наиболее востребованные даты 2026 года. Решение о продлении рабочих часов дворцов бракосочетания озвучила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В список дат, когда учреждения будут принимать пары до 21:00, вошли 6, 20, 26 июня и 8 августа. Также принято решение сделать рабочим днем для ряда площадок воскресенье, 26 июля. Мера направлена на то, чтобы предоставить возможность максимальному числу пар расписаться именно в желаемый день.

Расширенный график работы

Наибольший ажиотаж среди будущих супругов традиционно вызывают так называемые "красивые" даты, сочетающие в себе запоминающиеся комбинации чисел. Особый спрос зафиксирован на 26 июня 2026 года: на этот день уже принято более 1,6 тысячи заявлений. Общий объем бронирований на 6, 20 июня и 8 августа превысил отметку в три тысячи пар.

Для оптимизации процесса и снижения нагрузки на систему регистрации столичные власти продлили время функционирования основных дворцов бракосочетания. В указанные пиковые даты двери учреждений будут открыты для посетителей до 21:00. Это позволит развести потоки и обеспечить комфортную обстановку для каждой пары при проведении церемонии.

Дополнительные локации

В июне и августе 2026 года прием пар будет организован в дворцах бракосочетания № 1, 3, 4, а также в Кутузовском, Таганском, Шипиловском, Зеленоградском и Митинском отделениях. Отдельно в график включен дворец в Южном Бутове. Кроме того, в эти дни продолжат свою работу точки проекта "Новые адреса счастья", количество которых варьируется от 9 до 13 в зависимости от конкретного дня.

В воскресенье, 26 июля, работа ЗАГСов также будет скорректирована. В этот нетипичный для регистраций день молодоженов примут сразу девять дворцов бракосочетания, включая те, что работают в ежедневном режиме. Также будут доступны четыре дополнительные площадки, выбранные в рамках столичной программы для памятных церемоний.

Выбор места для бракосочетания стал проще благодаря цифровым инструментам. Сегодня в Москве функционирует свыше 60 площадок, среди которых как классические залы, так и уникальные локации: от исторических усадеб и музеев до станций метрополитена и столичных ресторанов. Сервис "Наша свадьба" позволяет подобрать пространство по заданным параметрам.

Порядок оформления заявления

Забронировать время для официальной регистрации можно через портал государственных услуг или столичный ресурс mos.ru. Также доступна возможность личного обращения непосредственно в выбранный дворец бракосочетания. За подачу документации предусмотрена государственная пошлина в размере 350 рублей.

Сервис "Наша свадьба" выступает в роли навигатора для тех, кто находится на стадии выбора места. Пользователи могут фильтровать площадки по стилевым характеристикам интерьера, географическому расположению относительно станций метро и вместимости зала для приглашенных гостей. Каждая страница содержит исчерпывающую информацию, перечень предоставляемых услуг и контактные данные для уточнения деталей.