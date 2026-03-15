Взгляд вместо билета: пассажиры массово переходят на новый способ оплаты в московской подземке

В Москве биометрией для оплаты проезда пользуются 800 тысяч человек. Заместитель мэра по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил об этом 15 марта. Число пользователей удвоилось в 2025 году. Москвичи отмечают удобство, доступность, выгоду и безопасность сервиса. Система Face Pay уже работает на турникетах метро и Московского центрального кольца, включая станцию Кутузовская. До конца 2026 года ее внедрят на всех станциях МЦД и в наземном транспорте по заданию мэра Сергея Собянина.

Рост популярности биометрии

Биометрия для оплаты проезда набирает обороты в московском транспорте. За год число пользователей выросло вдвое и достигло 800 тысяч человек. Ликсутов подчеркнул, что сервис становится надежным выбором для ежедневных поездок.

Турникеты с Face Pay распознают лицо за секунды, пропуская пассажиров без карт или телефонов. Москвичи привыкают к этой технологии быстрее, чем ожидалось. Физика процесса проста: камеры фиксируют уникальные черты лица, как отпечатки пальцев, но надежнее в толпе.

"Биометрические системы меняют городскую инфраструктуру, делая транспорт плавным и предсказуемым. Москвичи экономят время, а город снижает нагрузку на кассы и карты. Внедрение Face Pay ускоряет поток на станциях, особенно в часы пик. До конца года охват вырастет, интегрируясь с МЦД и автобусами. Это шаг к умным территориям без пробок у турникетов." Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Антропологи отмечают, что люди эволюционно доверяют лицам для идентификации. В транспорте это работает: меньше ошибок, чем с магнитными полосами. Сервис уже покрывает ключевые станции метро и МЦК.

Почему москвичи переходят на Face Pay

Удобство выходит на первый план. Пассажиры проходят турникет, просто посмотрев в камеру, без поиска билета. Доступность растет: сервис бесплатный для новых пользователей, с выгодными тарифами.

Безопасность обеспечивают российские алгоритмы распознавания. Биометрия не хранит платежные данные, снижая риски кражи. Москвичи чувствуют контроль: лицо уникально, как ДНК, и физика волн света фиксирует его без подделок.

Популярность подтверждают цифры: рост в два раза за 2025 год. Люди выбирают скорость в утренней суете. Антропология поведения показывает, что привычки меняются, когда технология упрощает рутину.

Расширение системы в ближайшие годы

Максим Ликсутов процитировал задачу мэра Сергея Собянина: внедрить биометрию на всех МЦД и наземном транспорте к концу 2026 года. "Мы продолжаем внедрять этот удобный российский платежный инструмент", — отметил он. Сервис станет повсеместным.

Турникеты на МЦК, как на Кутузовской, уже оснащены. Следующий шаг — трамваи, троллейбусы и автобусы. Физика камер адаптируется к разным условиям: от дождя до ночи.

Развитие ускорит оборот пассажиров. Город готовит инфраструктуру заранее. Москвичи ждут полного покрытия без задержек.