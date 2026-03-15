МЦД-3
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 20:22

Взгляд вместо билета: пассажиры массово переходят на новый способ оплаты в московской подземке

В Москве биометрией для оплаты проезда пользуются 800 тысяч человек. Заместитель мэра по транспорту и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил об этом 15 марта. Число пользователей удвоилось в 2025 году. Москвичи отмечают удобство, доступность, выгоду и безопасность сервиса. Система Face Pay уже работает на турникетах метро и Московского центрального кольца, включая станцию Кутузовская. До конца 2026 года ее внедрят на всех станциях МЦД и в наземном транспорте по заданию мэра Сергея Собянина.

Рост популярности биометрии

Биометрия для оплаты проезда набирает обороты в московском транспорте. За год число пользователей выросло вдвое и достигло 800 тысяч человек. Ликсутов подчеркнул, что сервис становится надежным выбором для ежедневных поездок.

Турникеты с Face Pay распознают лицо за секунды, пропуская пассажиров без карт или телефонов. Москвичи привыкают к этой технологии быстрее, чем ожидалось. Физика процесса проста: камеры фиксируют уникальные черты лица, как отпечатки пальцев, но надежнее в толпе.

"Биометрические системы меняют городскую инфраструктуру, делая транспорт плавным и предсказуемым. Москвичи экономят время, а город снижает нагрузку на кассы и карты. Внедрение Face Pay ускоряет поток на станциях, особенно в часы пик. До конца года охват вырастет, интегрируясь с МЦД и автобусами. Это шаг к умным территориям без пробок у турникетов."

Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Антропологи отмечают, что люди эволюционно доверяют лицам для идентификации. В транспорте это работает: меньше ошибок, чем с магнитными полосами. Сервис уже покрывает ключевые станции метро и МЦК.

Почему москвичи переходят на Face Pay

Удобство выходит на первый план. Пассажиры проходят турникет, просто посмотрев в камеру, без поиска билета. Доступность растет: сервис бесплатный для новых пользователей, с выгодными тарифами.

Безопасность обеспечивают российские алгоритмы распознавания. Биометрия не хранит платежные данные, снижая риски кражи. Москвичи чувствуют контроль: лицо уникально, как ДНК, и физика волн света фиксирует его без подделок.

Популярность подтверждают цифры: рост в два раза за 2025 год. Люди выбирают скорость в утренней суете. Антропология поведения показывает, что привычки меняются, когда технология упрощает рутину.

Расширение системы в ближайшие годы

Максим Ликсутов процитировал задачу мэра Сергея Собянина: внедрить биометрию на всех МЦД и наземном транспорте к концу 2026 года. "Мы продолжаем внедрять этот удобный российский платежный инструмент", — отметил он. Сервис станет повсеместным.

Турникеты на МЦК, как на Кутузовской, уже оснащены. Следующий шаг — трамваи, троллейбусы и автобусы. Физика камер адаптируется к разным условиям: от дождя до ночи.

Развитие ускорит оборот пассажиров. Город готовит инфраструктуру заранее. Москвичи ждут полного покрытия без задержек.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Серверы молчат — а небо поможет: москвичам рассказали о навигации в центре по Солнцу 13.03.2026 в 14:44
Москвичам предложили ориентироваться по Солнцу и звездам: как это работает, мнение МФТИ, где не работает связь

В условиях сбоев мобильного интернета москвичи открывают древние способы перемещения по столице, опираясь на ночное небо и дневное светило для точного определения направлений без гаджетов.

Читать полностью » Удобство, о котором мечтали: новые поезда изменят туризм в Ярославской области 13.03.2026 в 11:02

Скоростные поезда между Ярославлем и Москвой получат новое расписание с 1 июня, что повлияет на перевозки.

Читать полностью » В Ивановской области борются с беспределом кредитных компаний — семья получила защиту и покой 13.03.2026 в 10:59

История о том, как семья участника спецоперации столкнулась с неправомерными звонками от банка и добилась наказания для нарушителя

Читать полностью » Семейный визит на день открытых дверей: Ивановский политех покажет технологии будущего 13.03.2026 в 10:58

День открытых дверей в Ивановском политехе: новые программы и мастер-классы ждут всех желающих.

Читать полностью » Новые возможности приложения: обновления Госуслуг освободят москвичей от рутинных дел 13.03.2026 в 10:51

Госуслуги Москвы представили обновления, которые изменят повседневное взаимодействие горожан с городскими сервисами.

Читать полностью » От мини-футбола до трейловых забегов: проекты из Владимирской области, которые объединяют поколения и туристов 13.03.2026 в 10:49

Новость о спортивных проектах из Владимирской области, которые удивляют и вдохновляют всех любителей активного отдыха. Участие активно продолжается.

Читать полностью » Контрасты большой страны: пока одни регионы бьют рекорды, калужские предприятия взяли паузу 12.03.2026 в 17:07

Первые статистические данные года показали неожиданную динамику в производственном секторе, где на фоне общероссийских колебаний нашлись свои лидеры и аутсайдеры.

Читать полностью » Не только книжные полки: библиотеки в Калужской области меняют облик ради будущего подростков 12.03.2026 в 17:00

В библиотеках Калужской области намечаются серьезные перемены, которые превратят привычные книгохранилища в современные пространства для досуга молодежи.

Читать полностью »

Новости
СЗФО
Воздушный мост восстановлен: транспортная доступность между Петербургом и Минском растёт
СЗФО
Северное качество покоряет соседей: еще одно предприятие Карелии получило право на экспорт
ПФО
Инвестиции больше не боятся кредитов: Башкирия нашла способ заманить деньги в обход банков
ПФО
Кофе становится роскошью: Татарстан переживает рекордный рост цен на натуральные зерна
Наука
Забытый хозяин тропиков подал голос: старинная находка из музея внезапно обрела голову и смысл
ЦФО
На улицах Владимира разыгралась драма с крупным мошенничеством — роль случайного свидетеля оказалось решающей
Туризм
Свет и тьма – противостояние в небе: как затмение станет кульминацией летних отпусков в 2026-2027 годах
Туризм
Миф о копеечном отдыхе разрушен: еда на ходу в Юго-Восточной Азии теряет доступность
Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

