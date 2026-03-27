Оленья кровососка в подмосковном лесу
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 15:04

Степной кошмар отменяется: Подмосковье стало неприступной крепостью для опасных южных кровососов

В Московском регионе не ожидается появления клещей рода Hyalomma, для которых характерно активное преследование добычи. Ведущий научный сотрудник Института дезинфектологии Роспотребнадзора Михаил Алексеев подчеркнул, что суровый для этих насекомых климат препятствует их миграции в центральную полосу России. Зоолог Илья Гомыранов подтвердил эту информацию, пояснив, что естественная среда обитания вида сильно ограничена степными и пустынными ландшафтами. Между тем, в Подмосковье уже зафиксирован первый случай укуса местного иксодового клеща в текущем сезоне.

Почему Hyalomma не выживут в Подмосковье

Клещи рода Hyalomma исторически адаптированы к условиям жаркого климата Средней и Центральной Азии, Африки и Ближнего Востока. Их биологические циклы неразрывно связаны с засушливыми степными и пустынными зонами, где уровень осадков минимален, а растительность крайне скудна. Для выживания этим организмам требуются специфические открытые ландшафты, которые кардинально отличаются от подмосковных лесов.

Несмотря на глобальное потепление и смягчение зим, зона распространения этих паразитов по территории России ограничивается южными регионами — Волгоградской областью и Калмыкией. Там природные условия еще сохраняют сходство с привычными для вида ареалами обитания. В лесной же полосе, характерной для Москвы и области, представители данного рода не способны к полноценному существованию и размножению.

Особенности поведения "преследующих" клещей

Основное отличие рода Hyalomma от привычных нам паразитов заключается в тактике охоты. В отличие от иксодовых клещей, которые поджидают жертву, сидя на траве, эти особи предпочитают активно передвигаться по земле в поисках хозяина. Из-за физических особенностей они не могут эффективно перемещаться в условиях высокой растительности, свойственной лесным массивам Подмосковья.

В своей естественной среде такие клещи чаще выбирают в качестве целей крупных копытных животных. Нападение на человека происходит исключительно в случаях случайного контакта, когда люди оказываются в непосредственной близости от места их концентрации. Объективных причин для беспокойства столичных жителей, связанных с миграцией "преследующих" паукообразных, на текущий момент не существует.

Реальные угрозы местного климата

Жителям Московского региона стоит концентрироваться на защите от видов, которые уже давно адаптировались к местным лесам. Иксодовые клещи являются серьезной угрозой для здоровья, поскольку выступают переносчиками крайне опасных инфекций. Боррелиоз и клещевой энцефалит остаются основными рисками для тех, кто проводит время на природе в весенне-летний период.

Первые инциденты подтверждают начало сезона активности паразитов: 23 марта Министерство здравоохранения области задокументировало обращение жителя Сергиева Посада за помощью после укуса. Специалисты настоятельно рекомендуют сохранять бдительность, использовать защитную одежду и репелленты во время лесных прогулок. Мониторинг эпидемиологической обстановки в регионе продолжается.

Проверено экспертом: эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Культура на селе ждёт спасения: в Подмосковье готовят новые меры для поддержки молодых кадров сегодня в 13:38

В подмосковном регионе готовят серьёзные изменения для тех, кто посвящает себя творческим профессиям и развитию культурной жизни в малых населённых пунктах.

Читать полностью » Любовь как проект государственной важности: тамбовская инициатива меняет отношение к семье сегодня в 9:50

Власти региона намерены передать свой успешный опыт работы с молодым поколением всей стране для укрепления социальных связей и поддержки новых семей.

Читать полностью » Зубры на самообеспечении: жители Орла собирают на корм животным, пока бюджет уходит на флагштоки вчера в 13:17

Жители региона вынуждены закрывать базовые нужды национального парка, пока властная структура игнорирует реальное состояние своего главного символа.

Читать полностью » Рука помощи стала ощутимее: бюджет Подмосковья выделил солидные средства на поддержку опекунов вчера в 13:13

Жители региона, посвятившие себя уходу за близкими с серьезными нарушениями здоровья, получили новые возможности для укрепления семейного бюджета.

Читать полностью » Бюджетный взлет Ивановской области: регион вошел в элиту — но губернатор начал охоту на беглецов вчера в 11:49

Ивановская область показала рекордный налоговый профицит, однако на горизонте вновь возникает проблема с оттоком бизнеса.

Читать полностью » Билет в глобальную экономику: первые результаты интенсивного обучения липецких производственных компаний вчера в 11:43

Местные компании прошли экватор интенсивной образовательной программы, которая призвана полностью изменить привычную стратегию развития малого бизнеса.

Читать полностью » Вода готовится к наплыву отдыхающих: озёра и реки Москвы медленно приближаются к границе комфорта вчера в 11:38

Синоптики оценили темпы прогрева городских водоемов, подготавливая прогноз для любителей пляжного отдыха в предстоящий летний период текущего года.

Читать полностью » От концепции к реальности: как ИИ меняет привычные подходы к производству на лекции в Москве вчера в 11:36

Научно-популярная лекция в НИТУ 'МИСИС' раскроет роль ИИ в производстве и возможности, которые он открывает.

Читать полностью »

Новости
ЦФО
Сердце Ярославля меняет ритм: власти поставили жирную точку в спорах о застройке центра
ЦФО
Миллиарды на знания: финансовый рейтинг государственных вузов Ивановской области показал лидеров
ЦФО
Миллионы на дорогу: ивановские власти выбрали исполнителя для обновления ключевого шоссе
ЦФО
Спикер заксобрания Орловской области Музалевский — депутатам о московской технике: не пойдет в работу — сдадим на лом
ЦФО
Космические масштабы на земле: Калужская область внезапно поставила исторический рекорд по числу гостей
СЗФО
Мужское дело или женский подход: где жители Петербурга находят самый прибыльный заработок
Наука
Луна прячет козырь в рукаве: обнаружена скрытая зона, защищающая спутник от космической радиации
Питомцы
Игра по правилам зверя: привычные ошибки воспитания делают жизнь питомца сплошным стрессом
