Краснознаменск
Краснознаменск
© commons.wikimedia.org by Георгий Долгопский из русский Википедия is licensed under Public domain
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 0:58

За шлагбаум просто так не проехать — закрытые города Подмосковья живут по своим правилам

За КПП здесь не продают билеты и не задают лишних вопросов — скорее проверяют, есть ли у вас право проехать дальше. Закрытые города Подмосковья выглядят как обычные населённые пункты, но живут по особым правилам: попасть внутрь можно только по пропуску, а спонтанные визиты не приветствуются. Их режимность давно стала частью массовой культуры — от книг до сериалов, где изоляция превращается в сюжетный двигатель. Об этом сообщает Тимофей Лобанов изданию mag. russpass.

Почему города называют ЗАТО и как устроен доступ

ЗАТО — это закрытое административно-территориальное образование. Такие населённые пункты начали формироваться в послевоенные годы СССР для защиты объектов, связанных с государственной тайной: научных центров, лабораторий, военной инфраструктуры. Долгое время они существовали "в тени", а официально их статус закрепили в 1992 году. Сейчас ключевое условие посещения — специальный пропуск, который обычно оформляют по ходатайству местного жителя или организации.

Фон вокруг темы подогрел и сериал "Резервация" на "КИОН": действие разворачивается в вымышленном городе, отрезанном от внешнего мира. Реальные ЗАТО, конечно, не про фантастику, но принцип ограниченного доступа там вполне буквальный.

Закрытые города Подмосковья, о которых говорят чаще всего

Краснознаменск

Город вырос из закрытого посёлка Голицыно-2 и связан с инфраструктурой, обслуживающей военные космические задачи: здесь находится дублирующий центр управления полётами и центр управления орбитальной группировкой Минобороны. Попасть можно по пропуску, который оформляет местный житель на КПП; для гостей и друзей отдельно упоминается справка о несудимости, для родственников — подтверждение родства. Из Москвы удобен автобус 442 от "Парка Победы" и "Саларьево". Среди заметных точек — памятник и музей Германа Титова, а также Михаило-Архангельский храм.

Молодёжный, Звёздный Городок, Власиха и Восход

Молодёжный и Восход связаны с узлами связи и радиоцентрами, Власиху называют "ракетной столицей" из-за штаба РВСН, а Звёздный Городок — это территория Центра подготовки космонавтов. Варианты доступа похожи: либо пропуск по заявке, либо (в случае Звёздного Городка) посещение в составе экскурсии, где заранее подают список участников. Логистика тоже прагматичная: чаще всего выручает автомобиль или автобусные маршруты от московского метро.

Места со сложной историей и меняющимся статусом

В материале отдельно упоминаются локации, которые либо остаются максимально закрытыми, либо уже утратили секретность. Сергиев Посад-6 описывается как строго охраняемый военный городок, куда попасть почти невозможно. Протвино (Серпухов-7) и Приокск (Ступино-7) со временем лишились статуса ЗАТО, хотя научные и ведомственные корни у этих территорий в прошлом были важной частью их идентичности.

Закрытые города Подмосковья интересны не "тайнами за забором", а самим фактом параллельной повседневности: привычная городская жизнь здесь соседствует с режимом, пропусками и заранее согласованными маршрутами.

Автор Дмитрий Гаврилов
Дмитрий Гаврилов — эксперт по туриндустрии (РГУТИС), стаж 15+ лет. Специалист по экотуризму, проектированию маршрутов и устойчивому развитию территорий.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

