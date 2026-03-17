Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Дорожники
© https://www.mos.ru/news/item/158474073/
Главная / Центральный федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 17:05

Асфальт проснулся от спячки с дырами: дорожники Подмосковья объявили масштабную охоту на выбоины

Дорожные службы Московской области перешли на усиленный режим работы с наступлением весеннего периода. К 1 мая специалисты планируют завершить работы по устранению повреждений асфальтового покрытия и комплексной очистке придорожных территорий. С начала текущего месяца в регионе ликвидировано около 50 тысяч дорожных ям, при этом мониторинг состояния объектов ведется при помощи систем с искусственным интеллектом. Губернатор Андрей Воробьев поставил задачу обеспечить высокий темп работ как на региональных магистралях, так и на дорогах федерального подчинения.

Роль технологий в дорожном хозяйстве

Цифровизация процессов позволяет значительно ускорить поиск разрушений дорожного полотна. Камеры, оснащенные алгоритмами искусственного интеллекта, фиксируют неисправности в автоматическом режиме, сокращая время между появлением ямы и выездом ремонтной бригады. Это дает возможность ликвидировать колейность и выбоины до того, как они станут критическими для безопасности движения.

Применение современных методик позволяет не только ускорить процесс восстановления дорог, но и более эффективно распределять бюджетные средства. Подрядчики получают отчеты о состоянии участков ежедневно, что исключает периоды простоя техники. Внедрение подобных систем становится стандартом для управления инфраструктурой в Московской области.

В текущем сезоне акцент делается на точность и быстроту. Как отмечает профильный эксперт, такие подходы позволяют оперативно корректировать планы ремонтных работ на проблемных участках. Это существенно повышает уровень комфорта для водителей и пассажиров общественного транспорта в условиях межсезонья.

"Использование возможностей искусственного интеллекта для диагностики состояния дорожной сети — закономерный шаг в развитии городской и региональной инфраструктуры. Такие инструменты позволяют точечно направлять ресурсы туда, где они наиболее востребованы, минимизируя время реагирования на обращения жителей. Систематический подход к мониторингу полотна гарантирует сохранность покрытия и продлевает цикл его службы после проведения необходимых ремонтных мероприятий. Слаженная работа региональных служб в этот критический период является залогом качественного состояния дорожной сети к началу летнего сезона"

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Приоритеты весеннего содержания дорог

Масштабная кампания по приведению территорий в надлежащий вид включает не только ремонт полотна, но и глубокую очистку инфраструктуры после зимних месяцев. Это касается удаления скопившегося песка, мусора и противогололедных материалов с обочин, тротуарных зон и остановочных пунктов.

Задача муниципальных властей заключается в приведении площадок ожидания транспорта и прилегающих к трассам территорий к стандартам чистоты и безопасности. Весенние мероприятия предполагают комплексный подход, требующий слаженного взаимодействия коммунальных служб и подрядных организаций.

Контроль за выполнением этих обязательств остается на жестком контроле правительства области. Приведение дорожной сети в порядок к майским праздникам — стандартный индикатор готовности региона к летнему трафику и росту интенсивности перемещений граждан.

Охват работ и целевые показатели

Требования губернатора распространяются на все категории дорог, функционирующих на территории Московской области. Статус трассы, будь то региональная дорога или федеральная магистраль, не влияет на качество обслуживания: граждане должны видеть идентичный уровень ответственности со стороны профильных служб.

Объем работ, выполненный с начала весеннего сезона — почти 50 тысяч ликвидированных ям — свидетельствует о высокой интенсивности процесса. В ближайшие недели темпы не снизятся, так как основной объем задач должен быть закрыт до наступления мая.

Завершение ремонтных и очистных работ позволит снизить риски для автомобилистов и улучшить визуальный облик подмосковных территорий. Все проводимые процедуры фиксируются, что позволяет в будущем анализировать износ дорог и планировать их капитальный ремонт в долгосрочной перспективе.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet