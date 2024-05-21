Во второй половине дня Москву может накрыть ливень с грозой и сильным ветром.

Как предупредили в МЧС, в столице ждут ливень, грозу и ветер до 15 метров в секунду. Согласно данным синоптиков, это всё прогнозируют в Москве с 12 до 21 часа.

"По прогнозам синоптиков в период с 12 часов до 21 часа 21 мая в Москве ожидается местами ливневый дождь и гроза. При грозе порывы ветра до 15 м/с", - говорится в сообщении Росгидромета.

Спасатели напоминают гражданам про элементарные меры безопаности, кот орые следуют принять в случае столковении со стихией и беречь собственную жизнь и жизнь и безопасность других людей.

Погодные аномалии в нашей стране и во всем мире происходят все чаще. В частности, отмечен аномально холодный май с заморозками, которые погубили чать сельхозпосевов на юге страны.

Фото: commons.wikimedia.org/Сергей Banifacyj Морозов (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)