На Красную площадь или в горы: сравнила Новый Год в Грузии и Москве и вот, что поняла
Вопрос, куда отправиться на Новый год — в столицу России или в Грузию — волнует многих путешественников. Часто считается, что отдых в Москве обходится гораздо дороже, чем за границей. Редакция TourDom.ru решила проверить это утверждение и сравнить стоимость поездки в российскую столицу и в Тбилиси для туристов из Екатеринбурга. В расчет были приняты расходы на проживание на 4 ночи для двоих взрослых в 4-звездочных отелях в центре города с хорошими отзывами.
"Считается, что отдых в Москве обходится жителям регионов едва ли не дороже, чем за границей. Мы решили проверить это утверждение, сравнив стоимость поездки на Новый год в российскую столицу и в Тбилиси", — рассказывают редакторы TourDom.ru.
Как добраться: Москва или Тбилиси
Для того чтобы начать сравнение стоимости, необходимо рассмотреть транспортные расходы. Из Екатеринбурга на оба направления доступны прямые рейсы.
Тбилиси
Прямые рейсы из Екатеринбурга в Тбилиси выполняет авиакомпания Red Wing. Полеты осуществляются три раза в неделю, но в период новогодних праздников 29 и 30 декабря вылетов нет. Оптимальные даты для поездки — 28 декабря с возвращением 2 января. Впрочем, для тех, кто хочет провести в Грузии чуть меньше времени, возможен вариант с вылетом в последний день старого года и возвращением 4 января.
-
Билеты round trip стоят от 63 тыс. руб., а с багажом — 70 тыс. руб. на двоих. Таким образом, дорога обойдется в 140 тыс. руб.
Москва
Для поездки в Москву билеты с 30 декабря по 3 января можно приобрести за 23 тыс. руб. по безбагажному тарифу. Если же туристы летят с багажом, стоимость билетов на двоих составит 29 тыс. руб. Общая стоимость поездки в Москву обойдется в 58 тыс. руб. на двоих.
Таблица "Сравнение стоимости билетов на рейс Екатеринбург — Тбилиси и Екатеринбург — Москва"
|Направление
|Дата поездки
|Стоимость билетов (на двоих)
|Тбилиси
|28 декабря — 2 января
|140 тыс. руб. (с багажом)
|Москва
|30 декабря — 3 января
|58 тыс. руб. (с багажом)
Проживание: Москва или Тбилиси?
Теперь давайте сравним стоимость проживания в центре этих двух городов. Для этого рассмотрим несколько вариантов отелей на 4 ночи для двоих взрослых в 4-звездочных отелях.
Тбилиси
-
Отель Tbilisee 4* в центре старого города: номер за 50 тыс. руб. на 4 ночи, питание не включено.
-
Communal Sololaki (район Сололаки): номер с завтраками стоит 60 тыс. руб. за 4 ночи.
-
Makmani (улица Лермонтова, недалеко от площади Свободы): более экономичный вариант — 42 тыс. руб. за 4 ночи, с завтраками.
Москва
-
Бизнес-отель "Времена года" на Таганской: номер на 4 ночи стоит 44 тыс. руб.
-
Mercure Arbat (рядом с метро "Смоленская"): номер "классик" — 64 тыс. руб. за 4 ночи.
-
Novotel Moscow City (без питания): Superior — 61 тыс. руб. за 4 ночи.
Таблица "Сравнение стоимости проживания на Новый год в Тбилиси и Москве"
|Направление
|Отель
|Стоимость проживания (4 ночи)
|Тбилиси
|Tbilisee 4* (старый город)
|50 тыс. руб. (без питания)
|Тбилиси
|Communal Sololaki (с завтраками)
|60 тыс. руб.
|Тбилиси
|Makmani (с завтраками)
|42 тыс. руб.
|Москва
|"Времена года" (Таганская)
|44 тыс. руб.
|Москва
|Mercure Arbat (классик)
|64 тыс. руб.
|Москва
|Novotel Moscow City (Superior)
|61 тыс. руб.
Итоговые расходы: Москва или Тбилиси?
Суммируя все расходы, можно сделать выводы о стоимости поездки в оба города для новогоднего отдыха.
Москва
-
Билеты на двоих: 58 тыс. руб.
-
Проживание в отеле: 44 тыс. руб. (например, отель "Времена года").
-
Итого: около 100-120 тыс. руб. на двоих.
Тбилиси
-
Билеты на двоих: 140 тыс. руб. (с багажом).
-
Проживание в отеле: 50 тыс. руб. (например, отель Tbilisee 4*).
-
Итого: 180-200 тыс. руб. на двоих.
Плюсы и минусы поездки в Москву и Тбилиси
|Направление
|Плюсы
|Минусы
|Москва
|Доступные билеты, хорошие отели, много культурных мероприятий
|Зимняя погода, возможная переполненность в праздники
|Тбилиси
|Экзотическая атмосфера, теплый климат, интересные достопримечательности
|Дорогое проживание и перелет, длительность перелета
FAQ
Как выбрать, куда поехать на Новый год — в Москву или Тбилиси?
Если вам важен бюджет, то Москва будет дешевле по сравнению с Тбилиси, особенно учитывая стоимость билетов и проживания. Тбилиси подойдёт для тех, кто ищет экзотику и готов потратить больше.
Сколько стоит путешествие в Москву на Новый год?
Для поездки в Москву на Новый год для двоих людей потребуется около 100-120 тыс. руб. за 4 ночи, включая билеты и проживание в центре города.
Какова стоимость новогоднего отдыха в Тбилиси?
Путешествие на Новый год в Тбилиси обойдется в 180-200 тыс. руб. на двоих, включая билеты и проживание в хорошем отеле.
Мифы и правда
-
Миф: Новый год в Москве всегда дешевле, чем за границей.
Правда: Новый год в Москве может быть дешевле, чем за границей, но в целом отдых в столице может обходиться на уровне поездки в Тбилиси.
-
Миф: Тбилиси — это дешёвый город для отдыха.
Правда: Тбилиси может быть дороже, чем другие направления в Грузии, особенно в новогодний период, когда билеты и отели стоят дорого.
-
Миф: Новый год в Москве — это только зимние прогулки и покупки.
Правда: Москва предлагает не только зимние прогулки, но и разнообразные культурные мероприятия, театры, выставки и концерты.
Интересные факты
-
Тбилиси - столица Грузии, с уникальной атмосферой, где гармонично сочетаются древняя архитектура и современная культура.
-
Москва - имеет богатую культурную программу на Новый год, включая новогодние ёлки, выставки и театральные постановки.
-
Новогодние праздники в Тбилиси - это уникальная возможность насладиться грузинской кухней и традициями, при этом не быть ограниченным в выборе развлечений.
