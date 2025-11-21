Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики

© commons.wikimedia.org by Michael Barera is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Андрей Волков Опубликована сегодня в 23:26

На Красную площадь или в горы: сравнила Новый Год в Грузии и Москве и вот, что поняла

Сравнение цен: Новый год в Москве и Тбилиси — что выбрать для отдыха

Вопрос, куда отправиться на Новый год — в столицу России или в Грузию — волнует многих путешественников. Часто считается, что отдых в Москве обходится гораздо дороже, чем за границей. Редакция TourDom.ru решила проверить это утверждение и сравнить стоимость поездки в российскую столицу и в Тбилиси для туристов из Екатеринбурга. В расчет были приняты расходы на проживание на 4 ночи для двоих взрослых в 4-звездочных отелях в центре города с хорошими отзывами.

"Считается, что отдых в Москве обходится жителям регионов едва ли не дороже, чем за границей. Мы решили проверить это утверждение, сравнив стоимость поездки на Новый год в российскую столицу и в Тбилиси", — рассказывают редакторы TourDom.ru.

Как добраться: Москва или Тбилиси

Для того чтобы начать сравнение стоимости, необходимо рассмотреть транспортные расходы. Из Екатеринбурга на оба направления доступны прямые рейсы.

Тбилиси

Прямые рейсы из Екатеринбурга в Тбилиси выполняет авиакомпания Red Wing. Полеты осуществляются три раза в неделю, но в период новогодних праздников 29 и 30 декабря вылетов нет. Оптимальные даты для поездки — 28 декабря с возвращением 2 января. Впрочем, для тех, кто хочет провести в Грузии чуть меньше времени, возможен вариант с вылетом в последний день старого года и возвращением 4 января.

  • Билеты round trip стоят от 63 тыс. руб., а с багажом — 70 тыс. руб. на двоих. Таким образом, дорога обойдется в 140 тыс. руб.

Москва

Для поездки в Москву билеты с 30 декабря по 3 января можно приобрести за 23 тыс. руб. по безбагажному тарифу. Если же туристы летят с багажом, стоимость билетов на двоих составит 29 тыс. руб. Общая стоимость поездки в Москву обойдется в 58 тыс. руб. на двоих.

Таблица "Сравнение стоимости билетов на рейс Екатеринбург — Тбилиси и Екатеринбург — Москва"

Направление Дата поездки Стоимость билетов (на двоих)
Тбилиси 28 декабря — 2 января 140 тыс. руб. (с багажом)
Москва 30 декабря — 3 января 58 тыс. руб. (с багажом)

Проживание: Москва или Тбилиси?

Теперь давайте сравним стоимость проживания в центре этих двух городов. Для этого рассмотрим несколько вариантов отелей на 4 ночи для двоих взрослых в 4-звездочных отелях.

Тбилиси

  • Отель Tbilisee 4* в центре старого города: номер за 50 тыс. руб. на 4 ночи, питание не включено.

  • Communal Sololaki (район Сололаки): номер с завтраками стоит 60 тыс. руб. за 4 ночи.

  • Makmani (улица Лермонтова, недалеко от площади Свободы): более экономичный вариант — 42 тыс. руб. за 4 ночи, с завтраками.

Москва

  • Бизнес-отель "Времена года" на Таганской: номер на 4 ночи стоит 44 тыс. руб.

  • Mercure Arbat (рядом с метро "Смоленская"): номер "классик" — 64 тыс. руб. за 4 ночи.

  • Novotel Moscow City (без питания): Superior — 61 тыс. руб. за 4 ночи.

Таблица "Сравнение стоимости проживания на Новый год в Тбилиси и Москве"

Направление Отель Стоимость проживания (4 ночи)
Тбилиси Tbilisee 4* (старый город) 50 тыс. руб. (без питания)
Тбилиси Communal Sololaki (с завтраками) 60 тыс. руб.
Тбилиси Makmani (с завтраками) 42 тыс. руб.
Москва "Времена года" (Таганская) 44 тыс. руб.
Москва Mercure Arbat (классик) 64 тыс. руб.
Москва Novotel Moscow City (Superior) 61 тыс. руб.

Итоговые расходы: Москва или Тбилиси?

Суммируя все расходы, можно сделать выводы о стоимости поездки в оба города для новогоднего отдыха.

Москва

  • Билеты на двоих: 58 тыс. руб.

  • Проживание в отеле: 44 тыс. руб. (например, отель "Времена года").

  • Итого: около 100-120 тыс. руб. на двоих.

Тбилиси

  • Билеты на двоих: 140 тыс. руб. (с багажом).

  • Проживание в отеле: 50 тыс. руб. (например, отель Tbilisee 4*).

  • Итого: 180-200 тыс. руб. на двоих.

Плюсы и минусы поездки в Москву и Тбилиси

Направление Плюсы Минусы
Москва Доступные билеты, хорошие отели, много культурных мероприятий Зимняя погода, возможная переполненность в праздники
Тбилиси Экзотическая атмосфера, теплый климат, интересные достопримечательности Дорогое проживание и перелет, длительность перелета

FAQ

Как выбрать, куда поехать на Новый год — в Москву или Тбилиси?

Если вам важен бюджет, то Москва будет дешевле по сравнению с Тбилиси, особенно учитывая стоимость билетов и проживания. Тбилиси подойдёт для тех, кто ищет экзотику и готов потратить больше.

Сколько стоит путешествие в Москву на Новый год?

Для поездки в Москву на Новый год для двоих людей потребуется около 100-120 тыс. руб. за 4 ночи, включая билеты и проживание в центре города.

Какова стоимость новогоднего отдыха в Тбилиси?

Путешествие на Новый год в Тбилиси обойдется в 180-200 тыс. руб. на двоих, включая билеты и проживание в хорошем отеле.

Мифы и правда

  1. Миф: Новый год в Москве всегда дешевле, чем за границей.
    Правда: Новый год в Москве может быть дешевле, чем за границей, но в целом отдых в столице может обходиться на уровне поездки в Тбилиси.

  2. Миф: Тбилиси — это дешёвый город для отдыха.
    Правда: Тбилиси может быть дороже, чем другие направления в Грузии, особенно в новогодний период, когда билеты и отели стоят дорого.

  3. Миф: Новый год в Москве — это только зимние прогулки и покупки.
    Правда: Москва предлагает не только зимние прогулки, но и разнообразные культурные мероприятия, театры, выставки и концерты.

Интересные факты

  1. Тбилиси - столица Грузии, с уникальной атмосферой, где гармонично сочетаются древняя архитектура и современная культура.

  2. Москва - имеет богатую культурную программу на Новый год, включая новогодние ёлки, выставки и театральные постановки.

  3. Новогодние праздники в Тбилиси - это уникальная возможность насладиться грузинской кухней и традициями, при этом не быть ограниченным в выборе развлечений.

