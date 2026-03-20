Спортивный оазис среди бетона: в одном из районов Москвы вырастет новый центр с бассейнами

В восточной части Москвы в рамках Адресной инвестиционной программы построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс, включающий два бассейна. Городские власти уже официально закрепили изменения в правилах землепользования для выбранной территории. Учреждение общей площадью около четырех тысяч квадратных метров расположится на участке размером 0,43 гектара на улице 9 Мая. Ожидается, что реализация проекта позволит значительно повысить доступность спортивной инфраструктуры для жителей густонаселенного района.

Масштабы и наполнение комплекса

Проект спорткомплекса предусматривает не только организацию двух бассейнов, но и создание современного зала для общей физической подготовки. Такая компоновка внутренних пространств позволит одновременно принимать более сотни посетителей за одну рабочую смену. Планировщики рассчитывают, что создание дополнительных мощностей поможет снизить нагрузку на уже действующие секции города.

Жители района получат доступ к качественным тренировочным площадкам в шаговой доступности. Помимо спортивных зон, архитектурный план включает обустройство раздевалок с душевыми блоками, выделенных зон отдыха и буфета. Также в здании предусмотрены кабинеты для медицинского персонала и административные пространства, обеспечивающие функциональность объекта.

"Развитие спортивной инфраструктуры в плотно застроенных районах требует комплексного подхода к планированию территорий. Создание подобных центров позволяет эффективно решать вопросы шаговой доступности для населения при сохранении высокого уровня оснащенности помещений. Проектирование с учетом современных стандартов качества способствует долгосрочному использованию объектов без существенных затрат на капитальный ремонт. Такой подход является приоритетным для формирования функциональной городской среды." Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Градостроительный контекст и доступность

Выбор участка на улице 9 Мая обусловлен необходимостью компенсации дефицита спортивных сооружений в зоне высокой плотности жилой застройки. Специалисты департамента градостроительной политики отметили, что развитие инфраструктуры в таких секторах города является прямой задачей в рамках поддержки комфортной жизни москвичей. Объект станет ключевым элементом для обслуживания растущего потока посетителей.

Новое здание будет переменной этажности, что позволит ему органично вписаться в сложившуюся архитектурную среду. Реализация проекта осуществляется под эгидой городской программы "Спорт Москвы", нацеленной на расширение сети доступных учреждений. Равномерное распределение таких объектов по районам столицы позволяет избежать территориальной перегруженности существующих баз.

Технологические решения и комфорт

Строительный процесс будет опираться на использование современных технологий и материалов, отвечающих актуальным строительным нормам. Департамент гражданского строительства подтвердил, что все параметры объекта соответствуют строгим требованиям безопасности. Особое внимание при проектировании уделили универсальности пространства для всех категорий жителей.

Здание и прилегающие к нему территории адаптируют для маломобильных граждан, включая создание безбарьерной среды. Параллельно с возведением основного каркаса подрядчики проведут масштабное благоустройство и озеленение всего прилегающего участка. Стандарт качества работ подразумевает комплексное обустройство территории, превращая ее в полноценную зону для отдыха и досуга горожан.